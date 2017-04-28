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Ohio State rivalry and diluted urine sample in the past, Jabrill Peppers plans to reward Browns for show of faith

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: April 28, 2017 - 08:26 PM | Updated: April 29, 2017 - 12:12 PM
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Cleveland Browns first round NFL draft choices (from left) Myles Garrett, Jabrill Peppers and David Njoku answer questions during a news conference at the team's training facility, Friday in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


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