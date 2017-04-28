Ohio State rivalry and diluted urine sample in the past, Jabrill Peppers plans to reward Browns for show of faith

PHA+QkVSRUE6IERlZmVuc2l2ZSBiYWNrIEphYnJpbGwgUGVwcGVycywgZHJhZnRlZCBieSB0aGUg
QnJvd25zIHdpdGggdGhlIDI1dGggY2hvaWNlIGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCBvZiB0aGUgTkZM
IERyYWZ0IG9uIFRodXJzZGF5LCBpcyByZWFkeSB0byBsZWF2ZSB0aGUgYXJndW1lbnRzIGFzc29j
aWF0ZWQgd2l0aCBjb2xsZWdlIHJpdmFscmllcyBiZWhpbmQuPC9wPjxwPklmIHRoaXMgd2VyZSBh
IHJpdmFscnkgYXQgYSBEaXZpc2lvbiBJSUkgZm9vdGJhbGwgbGV2ZWwsIG5vIG9uZSB3b3VsZCBi
YXQgYW4gZXllLiBCdXQgUGVwcGVycyB3ZW50IHRvICYjODIyMDt0aGF0IHNjaG9vbCB1cCBub3J0
aCwmIzgyMjE7IE9oaW8gU3RhdGUmIzgyMTc7cyBhcmNocml2YWwsIE1pY2hpZ2FuLiBUaGF0IHJp
dmFscnkgYnVybnMgYnJpZ2h0IGFtb25nIGFyZWEgZm9vdGJhbGwgZmFucywgYnV0IHdpdGggYSBz
aW1wbGUgc3RhdGVtZW50LCBQZXBwZXJzIGlzIHJlYWR5IHRvIG1vdmUgb24uPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJJiM4MjE3O20gbm90IHJlYWxseSB3b3JyaWVkIGFib3V0IHRoZSBCdWNrZXllcy4gSSYjODIx
NzttIGhhcHB5IHRvIGJlIGEgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd25zIG9yZ2FuaXph
dGlvbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gbm90IHJlYWxseSBpbnRvIGFs
bCB0aGUgbGl0dGxlIHBldHR5IHN0dWZmLiBOZXZlciB3YXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3
O20ganVzdCB0cnlpbmcgdG8gaGF2ZSB0aGUgYmVzdCBjYXJlZXIgSSBwb3NzaWJseSBjYW4sIGJl
IHRoZSBiZXN0IHBlcnNvbiBhbmQgcGxheWVyIEkgY2FuIGJlLiBBbmQgaGVscCB0aGlzIG9yZ2Fu
aXphdGlvbiB3aW4gYmFsbGdhbWVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R2l2ZW4gdGhlIHdheSBNaWNoaWdh
biBwcm9kdWN0cyBzdWNoIGFzIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgQnJheWxvbiBFZHdhcmRzIGFuZCBydW5u
aW5nIGJhY2sgTGVyb3kgSG9hcmQgd2VyZSB0cmVhdGVkIHdoZW4gdGhleSBoYWQgc3VjY2Vzc2Vz
IGFuZCB0aGUgd2F5IGNlbnRlciBTdGV2ZSBFdmVyaXR0IGVuZGVhcmVkIGhpbXNlbGYgdG8gQnJv
d25zIGZhbnMgZHVyaW5nIHRoZSBlbnRpcmUgbW92ZS10by1CYWx0aW1vcmUgZmlhc2NvLCBQZXBw
ZXJzIHdpbGwgYmUgYWZmb3JkZWQgZXZlcnkgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gc3VjY2VlZC48L3A+PHA+
UGVwcGVycyB3b3JrZWQgb3V0IHdpdGggbGluZWJhY2tlcnMgYW5kIGRlZmVuc2l2ZSBiYWNrcyBh
dCB0aGUgTkZMIGNvbWJpbmUgYW5kIHBsYXllZCBsaW5lYmFja2VyIGZvciB0aGUgV29sdmVyaW5l
cyBhdCB0aGUgcmVxdWVzdCBvZiBjb2FjaGVzIGxhc3Qgc2Vhc29uLCBidXQgQnJvd25zIGNvYWNo
IEh1ZSBKYWNrc29uIHNlZXMgaGltIGFzIGEgc3Ryb25nIHNhZmV0eSBpbiBkZWZlbnNpdmUgY29v
cmRpbmF0b3IgR3JlZ2cgV2lsbGlhbXMmIzgyMTc7IGRlZmVuc2UuIEhlIGxhc3QgcGxheWVkIHNh
ZmV0eSBpbiAyMDE1LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgY2FuIHBsYXkgYm90aCBmcmVlIGFuZCBzdHJv
bmcsIGJ1dCBJIHRoaW5rIGhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiBhIGxvdCBiZXR0ZXIgYXJvdW5kIHRoZSBi
YWxsLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBiZSBy
ZWFsbHkgaW50ZXJlc3RpbmcganVzdCB0byBzZWUgaG93IEdyZWdnIHVzZXMgaGltIGJlY2F1c2Ug
R3JlZ2cmIzgyMTc7cyBoYWQgc28gbWFueSBwbGF5ZXJzIGxpa2UgdGhpcyB3aXRoIHRoaXMga2lu
ZCBvZiBza2lsbCBzZXQgYmVmb3JlIGluIGhpcyBkZWZlbnNlLiBJdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRv
IGJlIGV4Y2l0aW5nIHRvIHdhdGNoLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhhdCBleGNpdGVtZW50IGNvdWxk
IGV4dGVuZCB0byB0aGUgc3BlY2lhbCB0ZWFtcy4gUGVwcGVycyBhdmVyYWdlZCAxNC44IHlhcmRz
IHBlciBwdW50IHJldHVybiBhbmQgc2NvcmVkIG9uY2UgZm9yIHRoZSBXb2x2ZXJpbmVzIGxhc3Qg
eWVhci4gT24ga2lja29mZnMsIGhlIGF2ZXJhZ2VkIDI2IHlhcmRzIHBlciByZXR1cm4uPC9wPjxw
PkphY2tzb24gcmVjb2duaXplcyBQZXBwZXJzJiM4MjE3OyB2ZXJzYXRpbGl0eS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0xpbmUgaGltIHVwIGluIGEgbG90IG9mIGRpZmZlcmVudCBwbGFjZXMgYW5kIGdpdmUgaGlt
IHRoYXQgb3Bwb3J0dW5pdHksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUgaXMgYSBmb290YmFs
bCBwbGF5ZXIsIGEgdmVyeSBkeW5hbWljIHBsYXllci4gT2J2aW91c2x5LCBoZSYjODIxNztzIGdv
aW5nIHRvIHBsYXkgZGVmZW5zZSBmb3IgdXMsIGJ1dCB3ZSYjODIxNztsbCBmaW5kIGEgcm9sZSBm
b3IgaGltIG92ZXIgdGhlcmUgb24gb2ZmZW5zZS4gTm8gcXVlc3Rpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5Q
ZXBwZXJzLCB3aG8gc2NvcmVkIGZpdmUgdG91Y2hkb3ducyBvbiBvZmZlbnNlIGluIGhpcyBjb2xs
ZWdlIGNhcmVlciwgc2FpZCB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3MgcmVhZHkgdG8gZ2V0IHN0YXJ0ZWQuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtXaGF0ZXZlciBjb2FjaCBKYWNrc29uJiM4MjE3O3MgcGxhbiBpcyBmb3IgbWUs
IEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byBhdHRhY2sgMTEwIHBlcmNlbnQsJiM4MjIxOyBQZXBwZXJzIHNh
aWQsICYjODIyMDtzbyBpdCYjODIxNztzIGRlZmluaXRlbHkgZ29pbmcgdG8gc3RhcnQgd2l0aCBi
ZWluZyBhIHJldHVybmVyLCBiZWluZyBpbiB0aGUgZGVmZW5zaXZlIGJhY2tmaWVsZC4gSGUgbWVu
dGlvbmVkIHNvbWUgb2ZmZW5zZSB0byBtZSBhcyB3ZWxsLCBzbyB3ZSYjODIxNztsbCBzZWUgaG93
IHRoYXQgZ29lcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBlcHBlcnMmIzgyMTc7IGRyYWZ0IHN0YXR1cyByZW1h
aW5lZCBtdXJreSB1bnRpbCB0aGUgQnJvd25zIHBpY2tlZCBoaW0uIFRoZSB1cmluZSBzYW1wbGUg
aGUgcHJvdmlkZWQgZm9yIHRoZSBzY291dGluZyBjb21iaW5lIGRydWcgdGVzdCBjYW1lIGJhY2sg
ZGlsdXRlZCwgbWVhbmluZyB0aGVyZSB3YXMgdG9vIG11Y2ggd2F0ZXIgaW4gaGlzIHNhbXBsZS4g
VGhlIE5GTCB2aWV3cyBzdWNoIHJlc3VsdHMgYXMgYSBmYWlsLCBhbmQgaXQgd2FzIHVuY2xlYXIg
d2hhdCBlZmZlY3QgaXQgd291bGQgaGF2ZSBvbiBoaXMgZHJhZnQgcG9zaXRpb24uPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtUaGVyZSB3YXMgYSBsb3Qgb2Ygc3BlY3VsYXRpb24gb24gbXkgZGlsdXRlIHNhbXBsZSB3
aGljaCBpcyBqdXN0IHRoYXQsIGRpbHV0ZSwmIzgyMjE7IFBlcHBlcnMgc2FpZCBvZiB0aGUgcmVz
dWx0LiAmIzgyMjA7VGhleSBrbm93IEkmIzgyMTc7bSBhIGhpZ2ggY2hhcmFjdGVyIGd1eSwgZG9u
JiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhbnkgb2ZmLXRoZS1maWVsZCBpc3N1ZXMsIG5ldmVyIGZhaWxlZCBhIGRy
dWcgdGVzdCBpbiBteSBsaWZlLCBuZXZlciBiZWVuIGFycmVzdGVkLiBJZiBhIGRpbHV0ZSBzYW1w
bGUgd2FzIG15IHdvcnN0IGhpY2N1cCBpbiBteSB3aG9sZSBsaWZlLCBJJiM4MjE3O2xsIHRha2Ug
dGhhdCBvbiB0aGUgY2hpbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJyb3ducyBoZWFkIG9mIGZvb3RiYWxsIG9w
ZXJhdGlvbnMgU2FzaGkgQnJvd24gc2FpZCB0aGUgdGVhbSBjb25zaWRlcmVkIHRoYXQgdGVzdCBy
ZXN1bHQgYmVmb3JlIGNob29zaW5nIFBlcHBlcnMsIGFuZCBoZSB1bmRlcnN0YW5kcyB0aGF0IHRo
ZSBpc3N1ZSBoYXMgdG8gYmUgY2xlYW5lZCB1cC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHdpbGwgc3BlbmQg
c29tZSB0aW1lIHdpdGggaGltIG9uIHRoYXQgd2hlbiBoZSBnZXRzIGhlcmUsJiM4MjIxOyBCcm93
biBzYWlkLiAmIzgyMjA7TW9zdGx5LCB3ZSBhcmUgcmVhbGx5IGV4Y2l0ZWQgdG8gZ2V0IGEgcmVh
bCBleGNpdGluZyBmb290YmFsbCBwbGF5ZXIuIFdlIGhhZCBnb3R0ZW4gY29tZm9ydGFibGUgd2l0
aCB0aGUgYmFja2dyb3VuZCBvbiBoaW0gdG8gbW92ZSBmb3J3YXJkIHdpdGggdGhlIHNlbGVjdGlv
bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBlcHBlcnMgY291bGQgdXNlIHRoZSBCcm93bnMmIzgyMTc7IGZhaXRo
IGluIGhpbSBhcyBtb3RpdmF0aW9uIHRvIHN1Y2NlZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtbVGhlcmUmIzgy
MTc7c10gZGVmaW5pdGVseSBhIHNlbnNlIG9mIGdyYXRpdHVkZSBqdXN0IGJlY2F1c2UgdGhleSBi
ZWxpZXZlZCBpbiBtZSB3aXRoIGFsbCB0aGUgbmVnYXRpdml0eSBnb2luZyBvbiBhbmQgYmVsaWV2
aW5nIGluIG15IHBsYXksJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7U28sIEkmIzgyMTc7bSBkZWZp
bml0ZWx5IGluZGVidGVkIGludG8gYmVpbmcgdGhlIGJlc3QgcGVyc29uIGFuZCBwbGF5ZXIgSSBj
YW4gYmUgYW5kIEkgcHJvbWlzZWQgY29hY2ggSmFja3NvbiBJIHdpbGwgZG8gc28uJiM4MjIxOzwv
cD48cD5HZW9yZ2UgTS4gVGhvbWFzIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpn
bXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+Z210aG9tYXNAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8u
Y29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xs
b3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9y
Z2VUaG9tYXNBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vR2VvcmdlVGhvbWFz
QUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.