Ohio State’s Gareon Conley receives rave reviews for combine workout, Marshon Lattimore reportedly injures hamstring

PHA+TWFzc2lsbG9uIEhpZ2ggU2Nob29sIGdyYWR1YXRlIEdhcmVvbiBDb25sZXkgc291bmRlZCBh
cyBpZiB3ZXJlIHJlYWR5IHRvIHdyaXRlIGFuIG91dGxpbmUgZm9yIGFuIGVzc2F5IHdoZW4gYSBy
ZXBvcnRlciBhc2tlZCB0aGUgT2hpbyBTdGF0ZSBwcm9kdWN0IHdoYXQgcXVhbGl0aWVzIGEgY29y
bmVyYmFjayBtdXN0IHBvc3Nlc3MgdG8gY29udmluY2UgTkZMIHRlYW1zIGhlIHNob3VsZCBiZWNv
bWUgYSBmaXJzdC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgaGFzIHRvIGJlIGFi
bGUgdG8gaGFuZGxlIGFsbCB0aGUgY2hhbGxlbmdlcyB0aGF0IGhlIGZhY2VzLCYjODIyMTsgQ29u
bGV5IHNhaWQgdGhpcyBwYXN0IHdlZWtlbmQgYXQgdGhlIE5GTCBTY291dGluZyBDb21iaW5lLiAm
IzgyMjA7SGUgaGFzIHRvIGJlIGFibGUgdG8gb3ZlcmNvbWUgYSBsb3Qgb2YgdGhpbmdzLCBhbmQg
aGUgaGFzIHRvIGJlIG1lbnRhbGx5IGZvY3VzZWQgYW5kIGp1c3Qgc2hvdyB0aGF0IGhlJiM4MjE3
O3MgY29uZmlkZW50IGFuZCBoZSBhdHRhY2tzIHRoZSBjb21wZXRpdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PldlbGwsIENvbmxleSBjZXJ0YWlubHkgYXR0YWNrZWQgdGhlIGNvbXBldGl0aW9uIE1vbmRheSBh
cyBkZWZlbnNpdmUgYmFja3Mgd29ya2VkIG91dCBvbiB0aGUgZmluYWwgZGF5IG9mIHRoZSBjb21i
aW5lLiBBIHByb2plY3RlZCBmaXJzdC0gb3Igc2Vjb25kLXJvdW5kIHBpY2ssIENvbmxleSBzdHJl
bmd0aGVuZWQgaGlzIGNhc2UgdG8gYmUgdGFrZW4gaW4gdGhlIG9wZW5pbmcgcm91bmQgQXByaWwg
MjcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtDb25sZXkgbG9va3MgbGlrZSBhIHRvcCAxNSBwaWNrIHRvZGF5LCYj
ODIyMTsgTkZMIE5ldHdvcmsgYW5hbHlzdCBEYW5pZWwgSmVyZW1pYWgsIGEgZm9ybWVyIHNjb3V0
IGluIHRoZSBsZWFndWUsIHdyb3RlIG9uIFR3aXR0ZXIuPC9wPjxwPkZvcm1lciBORkwgZ2VuZXJh
bCBtYW5hZ2VycyBQaGlsIFNhdmFnZSwgZXhlY3V0aXZlIGRpcmVjdG9yIG9mIHRoZSBTZW5pb3Ig
Qm93bCwgYW5kIENoYXJsZXkgQ2Fzc2VybHksIGFuIE5GTCBOZXR3b3JrIGFuYWx5c3QsIHR3ZWV0
ZWQgQ29ubGV5IHdhcyB0aGUgbW9zdCBpbXByZXNzaXZlIGNvcm5lcmJhY2sgaW4gdGhlIGZpcnN0
IGdyb3VwIG9mIERCcyB3aG8gcGFydGljaXBhdGVkIGluIG9uLWZpZWxkIGRyaWxscy48L3A+PHA+
Q29ubGV5LCA2LWZvb3QgYW5kIDE5NSBwb3VuZHMsIGFsc28gbWV0IGhpcyBleHBlY3RhdGlvbiBp
biB0aGUgNDAteWFyZCBkYXNoIGJ5IHBvc3RpbmcgYW4gb2ZmaWNpYWwgdGltZSBvZiA0LjQ0IHNl
Y29uZHMsIHJhbmtpbmcgbmludGggYW1vbmcgY29ybmVycy4gSGlzIHVub2ZmaWNpYWwgNDAgdGlt
ZXMgd2VyZSA0LjQ1IGFuZCA0LjQ4IHNlY29uZHMuIEhlIHBsYWNlZCBzaXh0aCBpbiB0aGUgdmVy
dGljYWwganVtcCAoMzcgaW5jaGVzKSBhbmQgZm91cnRoIGluIHRoZSBicm9hZCBqdW1wICgxMjkg
aW5jaGVzKS4gSGUgYWxzbyBiZW5jaCBwcmVzc2VkIDIyNSBwb3VuZHMgMTEgdGltZXMuPC9wPjxw
PkZlbGxvdyBPaGlvIFN0YXRlIGNvcm5lcmJhY2sgTWFyc2hvbiBMYXR0aW1vcmUgZGlkbiYjODIx
Nzt0IGhhdmUgYXMgcGxlYXNhbnQgYSBkYXkgYmVjYXVzZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIEVTUE4sIHRo
ZSBDbGV2ZWxhbmQgbmF0aXZlIGFuZCBHbGVudmlsbGUgSGlnaCBTY2hvb2wgcHJvZHVjdCBoYWQg
YSBoYW1zdHJpbmcgdGlnaHRlbiBkdXJpbmcgdGhlIGFmdGVybm9vbiB3b3Jrb3V0cy48L3A+PHA+
QSBwcm9qZWN0ZWQgdG9wLTEwIHBpY2ssIExhdHRpbW9yZSBwb3N0ZWQgYW4gb2ZmaWNpYWwgdGlt
ZSBvZiA0LjM2IHNlY29uZHMgaW4gdGhlIDQwLCByYW5raW5nIHRoaXJkIGFtb25nIGNvcm5lcnMu
IEhpcyB1bm9mZmljaWFsIHRpbWVzIHdlcmUgNC4zNiBhbmQgNC4zNyBzZWNvbmRzLiBIZSBzbG93
ZWQgdG93YXJkIHRoZSBlbmQgb2YgaGlzIHNlY29uZCBhdHRlbXB0LCBwcmVzdW1hYmx5IGZlZWxp
bmcgdGhlIGhhbXN0cmluZyB0aWdodGVuLjwvcD48cD5MYXR0aW1vcmUsIDYtZm9vdCBhbmQgMTkz
IHBvdW5kcywgaGFzIGEgaGlzdG9yeSBvZiBoYW1zdHJpbmcgcHJvYmxlbXMsIGFuZCBoZSBzYWlk
IHRoaXMgcGFzdCB3ZWVrZW5kIHRob3NlIGlzc3VlcyB3ZXJlIHRoZSBzdWJqZWN0IG9mIHRoZSBm
aXJzdCBxdWVzdGlvbnMgdGVhbXMgYXNrZWQgaGltIGF0IHRoZSBjb21iaW5lLiBIZSBtaXNzZWQg
dGhlIDIwMTQgc2Vhc29uIHdpdGggYSB0b3JuIGhhbXN0cmluZyB0aGF0IHJlcXVpcmVkIHN1cmdl
cnkgYW5kIHNhdCBvdXQgdGhlIGZpbmFsIGZpdmUgZ2FtZXMgb2YgMjAxNSBzZWFzb24gd2l0aCBh
biBpbmp1cmVkIHJpZ2h0IGhhbXN0cmluZy48L3A+PHA+RVNQTiByZXBvcnRlZCBMYXR0aW1vcmUg
aXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gcmVhZHkgZm9yIE9oaW8gU3RhdGUmIzgyMTc7cyBwcm8gZGF5IE1hcmNo
IDIzLjwvcD48cD5MYXR0aW1vcmUgdGllZCBmb3IgdGhpcmQgaW4gdGhlIHZlcnRpY2FsIGp1bXAg
KDM4LjUgaW5jaGVzKSBhbmQgc2Vjb25kIGluIHRoZSBicm9hZCBqdW1wICgxMzIgaW5jaGVzKS48
L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJp
Y2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+
LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jy
b3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGlt
IG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNo
QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFu
ZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRz
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.