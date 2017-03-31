Patrick Mahomes shows talent at pro day that Browns coach Hue Jackson has noted; Mitchell Trubisky works out for hometown team

PHA+QnJvd25zIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIHVzZWQgMTIwIHdvcmRzIGNvbWJpbmVkIGluIHR3
byBhbnN3ZXJzIGFib3V0IFRleGFzIFRlY2ggcXVhcnRlcmJhY2sgUGF0cmljayBNYWhvbWVzIHRo
aXMgd2Vlay4gSGUgdXR0ZXJlZCAmIzgyMjA7dGFsZW50JiM4MjIxOyBvciAmIzgyMjA7dGFsZW50
ZWQmIzgyMjE7IHRocmVlIHRpbWVzLjwvcD48cD5NYWhvbWVzIHNob3dlZCBvZmYgaGlzIHBoZW5v
bWVuYWwgYXJtIGJ1dCBhbHNvIHJlbWluZGVkIE5GTCB0YWxlbnQgZXZhbHVhdG9ycyBoaXMgbWVj
aGFuaWNzIGFuZCBmb290d29yayBhcmUgc3RpbGwgYSB3b3JrIGluIHByb2dyZXNzIEZyaWRheSBk
dXJpbmcgVGV4YXMgVGVjaCYjODIxNztzIHBybyBkYXkuIEhlIHRvb2sgc25hcHMgZnJvbSB1bmRl
ciBjZW50ZXIgYWZ0ZXIgb3BlcmF0aW5nIGFsbW9zdCBleGNsdXNpdmVseSBvdXQgb2YgdGhlIHNo
b3RndW4gaW4gVGVjaCYjODIxNztzIEFpciBSYWlkIG9mZmVuc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUg
YmlnLWFybSB0aHJvd3MgdGhhdCBtb3N0IHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBkb24mIzgyMTc7dCBsaWtlIHRv
IG1ha2UgJiM4MjEyOyAyMC15YXJkIGNvbWViYWNrLCBjb3Zlci10d28gdGhyb3cgaW4gYmV0d2Vl
biB0aGUgY29ybmVyIGFuZCB0aGUgc2FmZXR5ICYjODIxMjsgaGUgdGhyZXcgYm90aCBvZiB0aG9z
ZSBiZWF1dGlmdWxseSwmIzgyMjE7IGRyYWZ0IGFuYWx5c3QgTWlrZSBNYXlvY2sgc2FpZCBkdXJp
bmcgTkZMIE5ldHdvcmsmIzgyMTc7cyBjb3ZlcmFnZSBvZiB0aGUgcHJvIGRheS4gJiM4MjIwO1Ro
ZSBkZWVwLCBvdXRicmVha2luZyByb3V0ZXMgd2hlcmUgeW91IHJlYWxseSBnb3QgdG8gZHJpdmUg
aXQsIGhlIHdhcyBvdXRzdGFuZGluZy4gTm93LCBzb21lIG9mIHRoZSB0aHJvd3MgaGUgc3RydWdn
bGVkIHdpdGgsIEkgdGhvdWdodCBoZSB3YXMgbW9yZSBjb25jZXJuZWQgYWJvdXQgaGlzIG5ldyBm
b290d29yayBhbmQgbWVjaGFuaWNzIGFuZCBmb3Jnb3QgdG8gZHJpdmUgdGhlIGZvb3RiYWxsLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SSBzYXcgYSBraWQgdGhhdCBzaG93ZWQgcmVhbGx5IGdvb2QgdG91Y2gsIGdv
b2QgYWNjdXJhY3kuIEkga25vdyBoZSBoYXMgYSBiaWcgYXJtLCBidXQgcmVhbGx5IEkgZG9uJiM4
MjE3O3QgdGhpbmsgdGhlcmUgaXMgbXVjaCBvZiBhIG5lZ2F0aXZlIHRvIHRoaXMga2lkLCBhbHRo
b3VnaCB3aGF0IGlzIHRoZSBiZXN0LWNhc2Ugc2NlbmFyaW8/IEJlc3QtY2FzZSBzY2VuYXJpbyBp
cyBoZSBwbGF5cyBiZWhpbmQgYSBxdWFsaXR5IHN0YXJ0ZXIgZm9yIGEgeWVhciBvciB0d28sIGEg
dmV0ZXJhbiAmIzgyMTI7IE5ldyBPcmxlYW5zLCBBcml6b25hLCBvbmUgb2YgdGhvc2Ugc2l0dWF0
aW9ucy4gQXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZGF5LCBJIHRoaW5rIGhlJiM4MjE3O3MgYSB0aHJvd2Vy
LCBub3QgYSBwYXNzZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgc29uIG9mIGEgZm9ybWVyIE1MQiBwaXRj
aGVyIHdpdGggdGhlIHNhbWUgbmFtZSwgTWFob21lcyBwbGF5ZWQgYmFzZWJhbGwgZm9yIG1vc3Qg
b2YgaGlzIGxpZmUgYW5kIGRpZG4mIzgyMTc7dCBmb2N1cyBzb2xlbHkgb24gZm9vdGJhbGwgdW50
aWwgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD5TbyBldmVuIHRob3VnaCBoZSBoYXMgdHJlbWVuZG91cyBhcm0g
c3RyZW5ndGgsIGhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiB3b3JraW5nIGhhcmQgd2l0aCBwcml2YXRlIHF1YXJ0
ZXJiYWNrcyBjb2FjaCBNaWtlIFNoZXBwYXJkIHRvIG1hcnJ5IGl0IHdpdGggZmluZS10dW5lZCBt
ZWNoYW5pY3MgYW5kIGZvb3R3b3JrLjwvcD48cD5NYWhvbWVzIHNhaWQgTWF5b2NrJiM4MjE3O3Mg
YXNzZXNzbWVudCB0aGF0IGhlIGZvcmdvdCB0byBkcml2ZSB0aGUgYmFsbCBhdCB0aW1lcyBkdXJp
bmcgdGhlIHdvcmtvdXQgd2FzICYjODIyMDtkZWZpbml0ZWx5IHRydWUuJiM4MjIxOyBBY2NvcmRp
bmcgdG8gVGV4YXMgVGVjaCwgTWFob21lcyBlbmRlZCB0aGUgc2Vzc2lvbiB3aXRoIGEgSGFpbCBN
YXJ5IHRoYXQgdHJhdmVsZWQgbmVhcmx5IDgwIHlhcmRzIHRvIHRoZSBub3J0aCBlbmQgem9uZSBv
ZiBKb25lcyBBVCZhbXA7VCBTdGFkaXVtIGluIEx1YmJvY2ssIFRleGFzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhlIGNvbWViYWNrcyBhbmQgdGhlIGNvdmVyLXR3byBzcG90IHRocm93cywgSSByZWFsbHkgdHJ5
IHRvIGRyaWxsIHRob3NlLCByZWFsbHkgdHJ5IHRvIGdldCB0aG9zZSBiYWxscyB0aGVyZSwgYW5k
IHlvdSBjYW4gc2VlIHNvbWV0aW1lcyBJJiM4MjE3O20gdHJ5aW5nIHRvIGdldCB0aG9zZSBtZWNo
YW5pY3MsJiM4MjIxOyBNYWhvbWVzIHNhaWQgaW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggTWF5b2NrIG9u
IE5GTCBOZXR3b3JrLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIHN0aWxsIHdvcmtpbmcgb24gaXQsIGFuZCB5
b3UgZm9yZ2V0IHRvIHRocm93IGl0IHNvbWV0aW1lcy4gWW91IGZvcmdldCB0byBmaW5pc2ggeW91
ciB0aHJvdy4gQXMgSSBrZWVwIGdvaW5nLCBrZWVwIGdldHRpbmcgbW9yZSByZXBldGl0aW9uLCBJ
JiM4MjE3O2xsIGdldCBiZXR0ZXIgYW5kIGJldHRlciBhdCBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9uZSBv
ZiB0aGUgTkZMJiM4MjE3O3MgMzIgdGVhbXMgd2lsbCBkcmFmdCBNYWhvbWVzIGluIHRoZSBmaXJz
dCBvciBzZWNvbmQgcm91bmQgQXByaWwgMjcgb3IgMjggYmVjYXVzZSBvZiBoaXMgcmF3IHNraWxs
cyBhbmQgdGhlIGJlbGllZiBoZSYjODIxNztsbCBkZXZlbG9wIGludG8gc29tZXRoaW5nIHNwZWNp
YWwuPC9wPjxwPlJlcHJlc2VudGVkIGJ5IHRoZWlyIHNjb3V0aW5nIGRlcGFydG1lbnQsIHRoZSBC
cm93bnMgd2VyZSBhbW9uZyAyOCB0ZWFtcyBhdCBUZWNoJiM4MjE3O3MgcHJvIGRheS4gVGhleSBj
b3VsZCBjb25zaWRlciBNYWhvbWVzIHdpdGggdGhlaXIgc2Vjb25kIGZpcnN0LXJvdW5kIHBpY2sg
KE5vLiAxMiBvdmVyYWxsKSBvciB0aGUgZmlyc3Qgc2VsZWN0aW9uIG9mIHRoZSBzZWNvbmQgcm91
bmQgKE5vLiAzMyBvdmVyYWxsKS48L3A+PHA+SmFja3NvbiBhbmQgaGVhZCBvZiBmb290YmFsbCBv
cGVyYXRpb25zIFNhc2hpIEJyb3duIGRpZG4mIzgyMTc7dCBhdHRlbmQgdGhlIHBybyBkYXksIGJ1
dCBpdCB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gc2hvY2tpbmcgaWYgdGhleSBoYWQuPC9wPjxwPkZvciBvbmUs
IE5vcnRoIENhcm9saW5hIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGFuZCBNZW50b3IgbmF0aXZlIE1pdGNoZWxsIFRy
dWJpc2t5IHdvcmtlZCBvdXQgYXQgQnJvd25zIGhlYWRxdWFydGVycyBGcmlkYXkgYXMgcGFydCBv
ZiB0aGVpciBsb2NhbCBwcm9zcGVjdCBkYXkuIFRoZSBCcm93bnMgYWxzbyBob3N0ZWQgc29tZSBP
aGlvIFN0YXRlIHBsYXllcnMgb24gcHJlLWRyYWZ0IHZpc2l0cywgY29ybmVyYmFjayBHYXJlb24g
Q29ubGV5LCBhIE1hc3NpbGxvbiBncmFkdWF0ZSwgYW5kIHNhZmV0eSBNYWxpayBIb29rZXIuPC9w
PjxwPkJyb3ducyBkZWZlbnNpdmUgYmFja3MgY29hY2ggRGVXYXluZSBXYWxrZXIgcHJpdmF0ZWx5
IHdvcmtlZCBvdXQgY29ybmVyYmFjayBUZWV6IFRhYm9yIG9uIEZsb3JpZGEmIzgyMTc7cyBjYW1w
dXMgRnJpZGF5LCBhIGxlYWd1ZSBzb3VyY2UgY29uZmlybWVkLjwvcD48cD5Nb3JlIGltcG9ydGFu
dGx5LCBKYWNrc29uIGFuZCBCcm93biBoYXZlIGJlZW4gc2tpcHBpbmcgcXVhcnRlcmJhY2sgcHJv
IGRheXMgYW5kIGluc3RlYWQgZm9jdXNpbmcgb24gcHJpdmF0ZSB3b3Jrb3V0cyBsaWtlIHRoZSBv
bmUgVHJ1Ymlza3kgaGFkIEZyaWRheS4gVGhleSBoYWQgcHJldmlvdXNseSB3b3JrZWQgb3V0IE1h
aG9tZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGFub3RoZXIgb25lIG9mIHRoZXNlIHlvdW5n
IHBsYXllcnMgaW4gdGhlIGRyYWZ0IHdobyYjODIxNztzIHZlcnkgdGFsZW50ZWQsJiM4MjIxOyBK
YWNrc29uIHNhaWQgVHVlc2RheSBkdXJpbmcgdGhlIE5GTCBvd25lcnMgbWVldGluZ3MgaW4gUGhv
ZW5peC4gJiM4MjIwO0hhcyBhIGJpZyBhcm0gYXMgd2UgYWxsIGtub3cuIEkgdGhpbmsgaGUmIzgy
MTc7cyB0b3VnaC4gQnV0IGFnYWluLCBoZSYjODIxNztzIGp1c3QgYW5vdGhlciBndXkgdGhhdCB3
ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBjb250aW51ZSB0byBsb29rIGF0IGxpa2UgYWxsIHRoZSBvdGhl
ciBndXlzIGFuZCBzZWUgaG93IHRoZXkgYWxsIHN0YWNrIHVwLiBCdXQgaGUgaGFzIHRhbGVudC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkphY2tzb24gd2FzIGFza2VkIHdoZXRoZXIgTWFob21lcyBvZnRlbiBiZWlu
ZyBkZXNjcmliZWQgYXMgYSBndW5zbGluZ2VyIGJvdGhlcnMgaGltLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Vs
bCwgSSB0aGluayB5b3UgaGF2ZSB0byBsb29rIGF0IGl0LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SSB0aGluayBwZW9wbGUgbG92ZSB0byB1c2UgYSBsb3Qgb2YgZGlmZmVyZW50IHdvcmRz
IHRvIGRlc2NyaWJlIHBsYXllcnMuIEkgdGhpbmsgeW91IGhhdmUgdG8ganVzdCBraW5kIG9mIGdv
IHdhdGNoLiBJIHRoaW5rIGEgbG90IG9mIHRoYXQgY29tZXMgZnJvbSB0aGUgW0FpciBSYWlkXSBz
eXN0ZW0gdGhhdCBoZSBwbGF5cyBpbiBtb3JlIHNvIHRoYW4gYW55dGhpbmcsIGJ1dCBJIHRoaW5r
IHBlb3BsZSBjYWxsIGhpbSB0aGF0IGJlY2F1c2UgaGUgaGFzIHNvIG11Y2ggYXJtIHRhbGVudC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPlRydWJpc2t5LCB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2sgd2hvIHJlY2VpdmVkIHRoZSBt
b3N0IGF0dGVudGlvbiBmcm9tIHRoZSBCcm93bnMgb24gRnJpZGF5LCBjZXJ0YWlubHkgcG9zc2Vz
c2VzIHRhbGVudCBhcyB3ZWxsLCBhbmQgdGhlcmUgYXJlIHNpZ25zIGhlIGlzIEphY2tzb24mIzgy
MTc7cyBmYXZvcml0ZSBxdWFydGVyYmFjayBwcm9zcGVjdC48L3A+PHA+QnV0IEFyaXpvbmEgQ2Fy
ZGluYWxzIGNvYWNoIEJydWNlIEFyaWFucywgYSBib25hIGZpZGUgcXVhcnRlcmJhY2sgd2hpc3Bl
cmVyLCBjYXV0aW9uZWQgcGVvcGxlIGNvbXBhcmluZyBUcnViaXNreSB0byBHcmVlbiBCYXkgUGFj
a2VycyBzdGFyIEFhcm9uIFJvZGdlcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MgYSBoZWxs
IG9mIGEgc2NvdXQuIEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBob3cgeW91IGNhbiBjb21wYXJlIHRob3Nl
IHR3bywmIzgyMjE7IEFyaWFucywgYSBmb3JtZXIgQnJvd25zIG9mZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRv
ciwgc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgYXQgdGhlIG93bmVycyBtZWV0aW5ncy4gJiM4MjIwO1doZW4gQWFy
b24gd2FzIGNvbWluZyBvdXQsIGhlIHdhcyBpbiBhIHRvdGFsbHkgZGlmZmVyZW50IG9mZmVuc2Uu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtNaXRjaCBwcm9iYWJseSBoYXMgYSBzdHJvbmdlciBhcm0gY29taW5nIG91
dCB0aGFuIEFhcm9uIGRpZC4gQnV0IHRvIHNheSBhbnlib2R5IHJlbWluZHMgeW91IG9mIHNvbWVi
b2R5LCB0byBtZSBpdCYjODIxNztzIGp1c3QgcGh5c2ljYWxseSwgc3RhdHVyZS13aXNlIG9yIGp1
c3QgYXJtLXN0cmVuZ3RoIHdpc2UuIEkgd291bGRuJiM4MjE3O3QgcHV0IHRoYXQgbXVjaCBwcmVz
c3VyZSBvbiBhIGd1eSB0byBzYXkgaGUmIzgyMTc7cyBBYXJvbiBSb2RnZXJzLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VHJ1Ymlza3kgaGFzIG9ubHkgMTMgc3RhcnRzIG9uIGhpcyByZXN1bWUgYWZ0ZXIgYXNjZW5k
aW5nIHRvIHRoZSB0b3Agb2YgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEmIzgyMTc7cyBkZXB0aCBjaGFydCBsYXN0
IHllYXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBIHJlYWxseSB0YWxlbnRlZCBwbGF5ZXIsJiM4MjIxOyBBcmlh
bnMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZSBncm93dGggcG90ZW50aWFsIGlzIG9idmlvdXNseSB0aGVyZS4g
VGhlIHF1ZXN0aW9uIGlzIHdoeSB3YXNuJiM4MjE3O3QgYWxsIHRoYXQgdGFsZW50IHN0YXJ0aW5n
IGZvciB0aGUgbGFzdCB0aHJlZSB5ZWFycy4gVGhhdCYjODIxNztzIGFsd2F5cyBidWdnaW5nIG1l
LiBTbyB5b3UgaGF2ZSB0byBnbyBhbmQgYW5zd2VyIHRob3NlIHF1ZXN0aW9ucyB3aXRoIGhpbSwg
d2l0aCBoaXMgY29hY2gsIGJ1dCB0aGUgcGh5c2ljYWwgdGFsZW50IGlzIHRoZXJlLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+QXJpYW5zIHNhaWQgaGUgdGhpbmtzIGp1c3Qgb25lIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGluIHRoaXMg
eWVhciYjODIxNztzIGNsYXNzIGlzIHJlYWR5IHRvIHN0YXJ0IGFzIGEgcm9va2llLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSB0aGluayBhbGwgdGhlIHJlc3QgdGhlcmUgYXJlIHNvbWUgcmVhbGx5IHRhbGVudGVk
IGFybXMgdGhhdCBuZWVkIGEgeWVhciBvZiBsZWFybmluZyBob3cgdG8gcGxheSB0aGUgcG9zaXRp
b24sIGVzcGVjaWFsbHkgYXQgdGhpcyBsZXZlbCwmIzgyMjE7IEFyaWFucyBzYWlkLjwvcD48cD5O
YXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGVi
ZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQg
dGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdp
dHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZh
Y2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.