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Patrick Mahomes shows talent at pro day that Browns coach Hue Jackson has noted, Mitchell Trubisky works out for hometown team

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 31, 2017 - 06:29 PM | Updated: March 31, 2017 - 07:12 PM
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Patrick Mahomes II throws a Hail Mary pass into the north in zone during Texas Tech's pro day at Jones AT&T Stadium Friday in Lubbock, Texas. (Mark Rogers/Lubbock Avalanche-Journal via AP)


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