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Patriots 33, Browns 13: Rookie Cody Kessler leaves stadium in pain as injuries continue to plague quarterback position

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 9, 2016 - 04:16 PM | Updated: October 10, 2016 - 12:28 PM
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Cleveland Browns' Joe Haden chases down New England Patriots receiver Chris Hogan after a second quarter catch at FirstEnergy Stadium in Cleveland Sunday. The Browns lost 33-13. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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