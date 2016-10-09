Patriots 33, Browns 13: Rookie Cody Kessler leaves stadium in pain as injuries continue to plague quarterback position

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBCcm93bnMgcm9va2llIHF1YXJ0ZXJiYWNrIENvZHkgS2Vzc2xlciB0aHJl
dyBvbiB0aGUgc2lkZWxpbmUgYXQgRmlyc3RFbmVyZ3kgU3RhZGl1bSBpbiBhbiBhdHRlbXB0IHRv
IHJldHVybiB0byBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyAzMy0xMyBsb3NzIHRvIHRoZSBOZXcgRW5nbGFuZCBQ
YXRyaW90cywgYnV0IGhlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHB1c2ggdGhyb3VnaCB0aGUgaW5qdXJ5IGhl
IHN1ZmZlcmVkIGluIGhpcyBjaGVzdCBhbmQgcmliIGFyZWEgbGF0ZSBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVh
cnRlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IHdhcyBodXJ0aW5nIGFuZCBJIGhhdGUgaXQgYmVjYXVzZSB2
ZXJ5IGZldyBnYW1lcyBJJiM4MjE3O3ZlIGV2ZXIgY29tZSBvdXQgb2YsIGFuZCBJIHdhcyB0cnlp
bmcgcmVhbGx5IGhhcmQsIHJlYWxseSBoYXJkIGJlY2F1c2UgSSBoYXRlIGxlYXZpbmcgdGhvc2Ug
Z3V5cyBsaWtlIHRoYXQsJiM4MjIxOyBLZXNzbGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHdhcyB0ZWxsaW5n
IEpvZSBbU2hlZWhhbl0sIG91ciBbaGVhZCBhdGhsZXRpY10gdHJhaW5lciwgJiM4MjE2O0l0IGh1
cnRzLCBidXQgaXQgaHVydHMgbWUgbW9yZSBhcyBhIHBlcnNvbiB0byBjb21lIG91dCBhbmQgbm90
IGJlIGFibGUgdG8gZ28gYmFjayBpbi4mIzgyMTc7IEJ1dCBpdCB3YXMgcHJldHR5IHBhaW5mdWwu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGxvc3QgdGhlaXIgdGhpcmQgc3RhcnRpbmcgcXVhcnRl
cmJhY2sgdGhpcyBzZWFzb24gYW5kIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hvJiM4MjE3O2xsIHBsYXkg
U3VuZGF5IG9uIHRoZSByb2FkIGFnYWluc3QgdGhlIFRlbm5lc3NlZSBUaXRhbnMuPC9wPjxwPk1l
YW53aGlsZSwgdGhlIFBhdHJpb3RzIGdvdCB0aGVpciBzdXBlcnN0YXIgcXVhcnRlcmJhY2sgYmFj
ayBhcyBUb20gQnJhZHkgZG9taW5hdGVkIHRoZSBCcm93bnMgaW4gaGlzIHJldHVybiBmcm9tIGEg
Zm91ci1nYW1lIHN1c3BlbnNpb24gZm9yIERlZmxhdGVnYXRlLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIHdh
cyBvbiwmIzgyMjE7IGNvcm5lcmJhY2sgSmFtYXIgVGF5bG9yIHNhaWQgb2YgQnJhZHksIHdobyBj
b21wbGV0ZWQgMjgtb2YtNDAgcGFzc2VzIGZvciA0MDYgeWFyZHMgYW5kIHRocmVlIHRvdWNoZG93
bnMgd2l0aCBhIHJhdGluZyBvZiAxMjcuNy4gJiM4MjIwO0hlIGdvdCBpbiBoaXMgZ3Jvb3ZlLCBh
bmQgdGhlcmUgd2FzIG5vIHR1cm5pbmcgYmFjayBmcm9tIHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhl
IEJyb3ducyBhcmUgMC01IGZvciB0aGUgdGhpcmQgdGltZSBkdXJpbmcgdGhlIGV4cGFuc2lvbiBl
cmEuIFRoZXkmIzgyMTc7dmUgbG9zdCB0aGVpciBwYXN0IHNldmVuIGdhbWVzIGFuZCAxNCBvZiB0
aGVpciBsYXN0IDE1IGRhdGluZyBiYWNrIHRvIHRoZSAyMDE1IHNlYXNvbi48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0V2ZXJ5IGxvc3MgaXMgYSBzdGVwIGJhY2ssJiM4MjIxOyB3aWRlIHJlY2VpdmVyIEFuZHJldyBI
YXdraW5zIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gY2FuY2VsIHRoZSBz
ZWFzb24gYmVjYXVzZSB3ZSBsb3N0IHRvIHRoZSBiZXN0IHByb2dyYW0gaW4gZm9vdGJhbGwgYW5k
IHRoZSBiZXN0IHF1YXJ0ZXJiYWNrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U3RpbGwsIHRoZSBQYXRyaW90cyAo
NC0xKSBhZGRlZCBpbmp1cnkgdG8gaW5zdWx0LjwvcD48cD5PbiBzZWNvbmQtYW5kLTEyIGF0IHRo
ZSBCcm93bnMmIzgyMTc7IDEwLXlhcmQgbGluZSwgUGF0cmlvdHMgbGluZWJhY2tlciBEb250JiM4
MjE3O2EgSGlnaHRvd2VyIHJ1c2hlZCBiZXR3ZWVuIGNlbnRlciBKb2huIEdyZWNvIGFuZCByaWdo
dCBndWFyZCBBbHZpbiBCYWlsZXkgYW5kIGludG8gdGhlIGJhY2tmaWVsZCB1bmJsb2NrZWQuIEhl
IHByb2NlZWRlZCB0byBibGFzdCBLZXNzbGVyIHdpdGggYSBib25lLXJhdHRsaW5nIGhpdC4gS2Vz
c2xlciBmZWFyZWQgaGUgaHVydCBoaXMgdGhyb3dpbmcgc2hvdWxkZXIgd2hlbiBoZSBsYW5kZWQg
b24gaGlzIHJpZ2h0IHNpZGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGVuIEkgbGFuZGVkLCBJIGhlYXJkIHNv
bWV0aGluZyB3ZWlyZCwgYW5kIEkgdGhvdWdodCBpdCB3YXMgbXkgc2hvdWxkZXIgYXQgZmlyc3Qs
IHNvIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IHdhbnQgdG8gbW92ZSwmIzgyMjE7IEtlc3NsZXIgc2FpZC4gJiM4
MjIwO0J1dCBsdWNraWx5IG5vdGhpbmcgd2l0aCBteSBzaG91bGRlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRo
ZSBzaG91bGRlciBtYXkgYmUgZmluZSwgYnV0IEtlc3NsZXIgY2xlYXJseSBpc24mIzgyMTc7dC4g
WC1yYXlzIHRha2VuIGFmdGVyIHRoZSBnYW1lIHdlcmUgbmVnYXRpdmUsIGJ1dCBoZSYjODIxNzts
bCB1bmRlcmdvIGFkZGl0aW9uYWwgbWVkaWNhbCB0ZXN0cyBNb25kYXkuIENvYWNoIEh1ZSBKYWNr
c29uIGRlc2NyaWJlZCBLZXNzbGVyJiM4MjE3O3Mgc3RhdHVzIGFzIGRheS10by1kYXkuPC9wPjxw
Pk5vdCBvbmx5IHdhcyBLZXNzbGVyIGluanVyZWQgb24gdGhlIHNjcmVlbiB0byB0aGUgcmlnaHQs
IGJ1dCBoaXMgYmFja3dhcmQgcGFzcyBpbnRlbmRlZCBmb3IgcnVubmluZyBiYWNrIER1a2UgSm9o
bnNvbiBhbHNvIGJvdW5jZWQgdGhyb3VnaCB0aGUgZW5kIHpvbmUgYW5kIG91dCBvZiBib3VuZHMg
Zm9yIGEgc2FmZXR5IHRvIGdpdmUgdGhlIFBhdHJpb3RzIGEgMTYtNyBsZWFkIHdpdGggMToyMCBs
ZWZ0IGluIHRoZSBvcGVuaW5nIHF1YXJ0ZXIuIFRoZSByb3V0IHdhcyBpbiBmdWxsIHN3aW5nIGZv
ciB0aGUgUGF0cmlvdHMsIHdobyBzY29yZWQgYSB0b3VjaGRvd24gb24gZWFjaCBvZiB0aGVpciBm
aXJzdCB0aHJlZSBwb3NzZXNzaW9ucyBhbmQgbmV2ZXIgbG9va2VkIGJhY2suPC9wPjxwPktlc3Ns
ZXIsIGEgdGhpcmQtcm91bmQgZHJhZnQgcGljayBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIFNvdXRo
ZXJuIENhbGlmb3JuaWEsIG5ldmVyIHJldHVybmVkIHRvIHRoZSBnYW1lLiBIZSBjYW1lIGJhY2sg
dG8gdGhlIHNpZGVsaW5lIGFmdGVyIGJlaW5nIGV4YW1pbmVkIGluIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSwg
dGhvdWdoIGhpcyBhdHRlbXB0IHRvIHdhcm0gdXAgZGlkbiYjODIxNzt0IGdvIHdlbGwuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIHRyaWVkIHRvIGNvbWUgYmFjaywmIzgyMjE7IEtlc3NsZXIgc2FpZCwgJiM4MjIw
O2J1dCBpdCB3YXMganVzdCBub3QgZ29pbmcgdG8gaGFwcGVuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Sm91cm5l
eW1hbiBiYWNrdXAgcXVhcnRlcmJhY2sgQ2hhcmxpZSBXaGl0ZWh1cnN0IGZpbGxlZCBpbiBmb3Ig
S2Vzc2xlciBidXQgc3VmZmVyZWQgYSBsZWZ0IGtuZWUgaW5qdXJ5IHdpdGggMzo1NyBsZWZ0IGlu
IHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlciB3aGVuIHJvb2tpZSBjb3JuZXJiYWNrIEpvbmF0aGFuIEpvbmVz
IGhpdCBoaW0gYXMgaGUgc2NyYW1ibGVkLiBXaGl0ZWh1cnN0IHJldHVybmVkIHRvIHRoZSBnYW1l
IHRvIHRha2UgYSBrbmVlIG9uIHRoZSBmaW5hbCBzbmFwLiBIZSYjODIxNztsbCBhbHNvIHVuZGVy
Z28gZnVydGhlciBtZWRpY2FsIHRlc3RpbmcuIEphY2tzb24gc2FpZCBoZSYjODIxNztzIGRheS10
by1kYXksIHRvby48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgaHlwZXItZXh0ZW5kZWQgaXQsIGFuZCBJIHdhcyBo
b3BpbmcgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IHRvbyBzZXJpb3VzLCYjODIyMTsgc2FpZCBXaGl0ZWh1cnN0
LCB3aG8gY29tcGxldGVkIDE0LW9mLTI0IHBhc3NlcyBmb3IgMTgyIHlhcmRzIGFuZCBhIHRvdWNo
ZG93biB3aXRoIGFuIGludGVyY2VwdGlvbiBhbmQgYSByYXRpbmcgb2YgNzguOC4gJiM4MjIwOyAu
Li4gV2UmIzgyMTc7bGwgc2VlLiBJIGd1ZXNzIHRoZXJlIHdpbGwgYmUgc29tZSB0ZXN0cywgYnV0
IEkgdGhpbmsgSSYjODIxNztsbCBiZSBmaW5lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlIG5vIGlkZWEg
dGhlIGhlYWx0aCBvZiB0aGUgb3RoZXIgZ3V5cy4gQnV0IEkmIzgyMTc7bGwgYmUgcHJlcGFyaW5n
IHRvIHN0YXJ0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UXVhcnRlcmJhY2stdHVybmVkLXdpZGUgcmVjZWl2ZXIg
VGVycmVsbGUgUHJ5b3IgdG9vayB0d28gc25hcHMgaW1tZWRpYXRlbHkgYWZ0ZXIgS2Vzc2xlciYj
ODIxNztzIGluanVyeSBvY2N1cnJlZCBhbmQgdGhyZWUgYWZ0ZXIgV2hpdGVodXJzdCB3YXMgaHVy
dC48L3A+PHA+SWYgS2Vzc2xlciBjYW5ub3QgZmFjZSB0aGUgVGl0YW5zLCBXaGl0ZWh1cnN0LCBw
cm92aWRlZCBoaXMga25lZSBpcyBoZWFsdGh5IGVub3VnaCwgb3IgUHJ5b3IgY291bGQgYmVjb21l
IHRoZSAyN3RoIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHRvIHN0YXJ0IGZvciB0aGUgQnJvd25zIHNpbmNlIDE5OTku
PC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0ZXZlciBDb2FjaCBKYWNrc29uIG5lZWRzIG1lIHRvIGRvLCBJIHdp
bGwgZGVmaW5pdGVseSBiZSB0aGVyZSBmb3IgaGltLCYjODIyMTsgUHJ5b3Igc2FpZC48L3A+PHA+
VGhlIEJyb3ducyBhbHNvIGhhdmUgcm9va2llIEtldmluIEhvZ2FuIG9uIHRoZWlyIHByYWN0aWNl
IHNxdWFkIGFuZCBtYXkgbmVlZCB0byBzaWduIGEgUUIgZGVwZW5kaW5nIG9uIHRoZSBpbmp1cmll
cy48L3A+PHA+S2Vzc2xlciB3YXMgZm9yY2VkIHRvIHN0YXJ0IGluIFdlZWsgMyBhZ2FpbnN0IHRo
ZSBNaWFtaSBEb2xwaGlucyBiZWNhdXNlIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBSb2JlcnQgR3JpZmZpbiBJSUkg
KGZyYWN0dXJlZCBjb3JhY29pZCBib25lIGluIGxlZnQgc2hvdWxkZXIgU2VwdC4gMTEpIGFuZCBK
b3NoIE1jQ293biAoZnJhY3R1cmVkIGxlZnQgY29sbGFyYm9uZSBTZXB0LiAxOCkgc3VmZmVyZWQg
aW5qdXJpZXMgaW4gdGhlIGZpcnN0IHR3byBnYW1lcy4gPC9wPjxwPkdyaWZmaW4gd29uJiM4MjE3
O3QgYmUgcmVhZHkgdG8gcmV0dXJuIHNvb24gYW5kIGNvdWxkIHZlcnkgd2VsbCBtaXNzIHRoZSBy
ZXN0IG9mIHRoZSBzZWFzb24uIEl0IHJlbWFpbnMgdG8gYmUgc2VlbiB3aGV0aGVyIE1jQ293biBj
YW4gbWFrZSBpdCBiYWNrIGluIHRpbWUgdG8gZmFjZSB0aGUgVGl0YW5zLiBKYWNrc29uIHNhaWQg
TWNDb3duIHdpbGwgdW5kZXJnbyBYLXJheXMgTW9uZGF5IHRvIGRldGVybWluZSBoaXMgc3RhdHVz
LjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGhhdmUgc3RhcnRlZCB0aHJlZSBxdWFydGVyYmFja3MgaW4gZml2
ZSBnYW1lcyB0aGlzIHNlYXNvbi4gR29pbmcgYmFjayB0byBsYXN0IHNlYXNvbiwgdGhleSYjODIx
Nzt2ZSBzdGFydGVkIGZpdmUgUUJzIGluIHRoZSBwYXN0IHNldmVuIGdhbWVzLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SXQmIzgyMTc7cyBhZHZlcnNpdHksIGFuZCB3ZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gb3ZlcmNvbWUg
aXQgYW5kIHdlIHdpbGwsJiM4MjIxOyB0aWdodCBlbmQgR2FyeSBCYXJuaWRnZSBzYWlkLiAmIzgy
MjA7V2UmIzgyMTc7bGwgYmUgc3Ryb25nZXIgZm9yIGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2Vzc2xlciBo
YWQgc29saWQgcGVyZm9ybWFuY2VzIGluIGhpcyBmaXJzdCB0d28gc3RhcnRzIGFuZCB3ZW50IDUt
b2YtOCBwYXNzaW5nIGZvciA2MiB5YXJkcyBhbmQgYSB0b3VjaGRvd24gd2l0aCBhIHJhdGluZyBv
ZiAxMjYgYWdhaW5zdCB0aGUgUGF0cmlvdHMgYmVmb3JlIGJlaW5nIGh1cnQuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJdCYjODIxNztzIHVuZm9ydHVuYXRlLCYjODIyMTsgc2FpZCBIYXdraW5zLCB3aG8gYmVhdCBy
b29raWUgY29ybmVyYmFjayBDeXJ1cyBKb25lcyBhbmQgY2F1Z2h0IGFuIDExLXlhcmQgdG91Y2hk
b3duIHBhc3MgZnJvbSBLZXNzbGVyIHRvIGFsbG93IHRoZSBCcm93bnMgdG8gdGllIHRoZSBzY29y
ZSA3LTcgd2l0aCA2OjA5IGxlZnQgaW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIuICYjODIyMDtJIHJlYWxs
eSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIGFueSB3b3JkcyBmb3IgaXQuIEl0JiM4MjE3O3Mgbm90aGluZyBs
aWtlIEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBhIHBhcnQgb2YsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIGZvb3RiYWxsLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHNpbmdpbmcgQ29keSYjODIxNztzIHByYWlzZXMg
c2luY2UgaGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIGluIHRoZXJlLiBJIHRoaW5rIHdlJiM4MjE3O3ZlIGNvbnNp
c3RlbnRseSBtb3ZlZCB0aGUgZm9vdGJhbGwgc2luY2UgQ29keSYjODIxNztzIHRha2VuIG92ZXIs
IGFuZCB0aGF0JiM4MjE3O3MgdG91Z2ggdG8gZG8gZm9yIGEgcm9va2llIHRoaXJkLXJvdW5kIHF1
YXJ0ZXJiYWNrIHdobyB3YXMgdGhpcmQgb24gdGhlIGRlcHRoIGNoYXJ0IHRocmVlIHdlZWtzIGFn
by4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkluY2x1ZGluZyBXaGl0ZWh1cnN0IGFuZCBQcnlvciwgdGhlIEJyb3du
cyBoYXZlIHVzZWQgZml2ZSBxdWFydGVyYmFja3MgdGhpcyBzZWFzb24uIFRoZXkmIzgyMTc7cmUg
dGhlIGZpcnN0IHRlYW0gdG8gaGF2ZSBmaXZlIHBsYXllcnMgdGhyb3cgYXQgbGVhc3QgZml2ZSBw
YXNzZXMgdGhyb3VnaCBmaXZlIGdhbWVzIHNpbmNlIHRoZSAxOTY4IERlbnZlciBCcm9uY29zLCBh
Y2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIEVsaWFzIFNwb3J0cyBCdXJlYXUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIGp1c3QgYmVlbiBiYWQgbHVjaywmIzgyMjE7IEhhd2tpbnMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0luIGZv
b3RiYWxsLCB5b3UgbmVlZCBzb21lIGdvb2QgbHVjaywgYW5kIHdlIGp1c3QgaGF2ZW4mIzgyMTc7
dCBoYWQgaXQgZnJvbSB0aGF0IHN0YW5kcG9pbnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NZWFud2hpbGUsIHRo
ZSBQYXRyaW90cyBoYXZlIG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCBxdWFydGVyYmFja3MgaW4gTkZMIGhpc3Rv
cnkgYmFjayBpbiB0aGUgc2FkZGxlLiBCcmFkeSB0aHJldyB0b3VjaGRvd24gcGFzc2VzIG9mIDcs
IDUgYW5kIDM3IHlhcmRzIHRvIHRpZ2h0IGVuZCBNYXJ0ZWxsdXMgQmVubmV0dC48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0l0IHdhcyBqdXN0IFRvbSBCcmFkeSBiZWluZyBUb20gQnJhZHksJiM4MjIxOyBjb3JuZXJi
YWNrIEpvZSBIYWRlbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBiZWVuIHRoZSBiZXN0IGZvciBh
IGxvbmcgdGltZS4gSSB3YXNuJiM4MjE3O3QgZXhwZWN0aW5nIGFueSBydXN0IGZyb20gaGltLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
Om51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8u
Y29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xs
b3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRl
VWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8
L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmou
c3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.