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Patriots shut down Browns’ NFL-best rushing attack

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: October 9, 2016 - 08:23 PM | Updated: October 10, 2016 - 10:29 AM
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Cleveland Browns quarterback Charlie Whitehurst (15) hands off to running back Isaiah Crowell in the second half of a game against the New England Patriots Sunday in Cleveland. (AP Photo/David Richard)

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