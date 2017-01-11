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Phil Savage explains why it ‘would be a huge benefit’ for Browns, Deshaun Watson if national championship-winning QB plays in Senior Bowl

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 11, 2017 - 06:14 PM | Updated: January 12, 2017 - 10:51 AM
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Clemson's Ben Boulware hugs Deshaun Watson after the college football playoff championship game against Alabama Tuesday in Tampa, Fla. Clemson won 35-31. (AP Photo/David J. Phillip)

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