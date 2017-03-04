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Browns: 2017 NFL Scouting Combine

Potential No. 1 overall draft pick Myles Garrett has message for Browns at NFL Scouting Combine: ‘I’m sorry’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 4, 2017 - 07:19 PM | Updated: March 6, 2017 - 08:45 AM
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Texas A&M defensive end Myles Garrett performs in the bench press at the 2017 NFL football scouting combine Saturday, March 4, 2017, in Indianapolis. (AP Photo/Gregory Payan)

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