Potential No. 1 overall draft pick Myles Garrett has message for Browns at NFL Scouting Combine: ‘I’m sorry’

PHA+SU5ESUFOQVBPTElTOiA8L3A+PHA+TXlsZXMgR2FycmV0dCByZXZlYWxlZCBoaXMgYmlnZ2Vz
dCByZWdyZXQgaXMgYmVnZ2luZyB0aGUgRGFsbGFzIENvd2JveXMgaW4gYW4gRVNQTi1wcm9kdWNl
ZCB2aWRlbyB0byB0cmFkZSB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgc28gdGhlIEFybGluZ3RvbiwgVGV4YXMs
IG5hdGl2ZSBjb3VsZCBwbGF5IGZvciBoaXMgaG9tZXRvd24gdGVhbS4gPC9wPjxwPlNvIEdhcnJl
dHQsIGEgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBmcm9tIFRleGFzIEEmYW1wO00gd2hvbSBkcmFmdCBhbmFseXN0
cyB3aWRlbHkgY29uc2lkZXIgdGhlIGZhdm9yaXRlIHRvIGJlIGRyYWZ0ZWQgZmlyc3Qgb3ZlcmFs
bCBieSBDbGV2ZWxhbmQgb24gQXByaWwgMjcsIGhhZCBhIG1lc3NhZ2UgdG8gZGVsaXZlciB0byB0
aGUgQnJvd25zIHdoZW4gaGUgbWV0IHdpdGggdGhlbSBTYXR1cmRheSBhdCB0aGUgTkZMIFNjb3V0
aW5nIENvbWJpbmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gc29ycnksJiM4MjIxOyBHYXJyZXR0
IHNhaWQgYXQgdGhlIEluZGlhbmEgQ29udmVudGlvbiBDZW50ZXIgd2hlbiBhc2tlZCB3aGF0IGhl
IHdvdWxkIHRlbGwgdGhlIEJyb3ducyBhYm91dCBqb2tpbmcgYXQgdGhlaXIgZXhwZW5zZSBpbiB0
aGUgdmlkZW8uPC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O3MgZWFzeSB0byBtYWtlIGZ1biBvZiB0aGUgQnJvd25z
LCB3aG8gd2VudCAxLTE1IGxhc3Qgc2Vhc29uLCBidXQgR2FycmV0dCBpbnNpc3RlZCB0aGF0IHdh
c24mIzgyMTc7dCBoaXMgaW50ZW50aW9uIHdoZW4gdGhlIHZpZGVvIHdhcyBzaG90IERlYy4gOCBh
dCB0aGUgQ29sbGVnZSBGb290YmFsbCBBd2FyZHMgc2hvdy48L3A+PHA+JiM4MjIwO05vLCBJIG1l
YW4gZXZlcnlib2R5IGhhcyB0aGVpciBkb3duIHllYXJzIGFuZCBhdCBhbnl0aW1lIGNhbiBiZSB0
dXJuZWQgYXJvdW5kLCYjODIyMTsgR2FycmV0dCBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIENvd2JveXMsIHRo
ZXkgdHVybmVkIGFyb3VuZCB0aGVpciBzZWFzb24gaW4gYSBiaWcgd2F5LCBhbmQgYW55Ym9keSBj
YW4gZG8gdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdhcnJldHQgYmVsaWV2ZXMgaGUmIzgyMTc7cyBjYXBh
YmxlIG9mIGhlbHBpbmcgdGhlIEJyb3ducyByZXZlcnNlIHRoZWlyIGZvcnR1bmVzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIGJyaW5nIHNvbWUgd29yayBldGhpYyBpbnRvIHByYWN0
aWNlIGFuZCBpbnRvIHRoZSB3ZWlnaHQgcm9vbSB0aGF0IHdpbGwgY2hhbmdlIHRoaW5ncyBhcm91
bmQgdGhlcmUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7YW5kIG1heWJlIGJlIGEgdm9pY2Ugb2Yg
bGVhZGVyc2hpcCB0aGF0IGNhbiBoZWxwIHN3aW5nIHRoaW5ncy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJ1dCB3
b3VsZCBHYXJyZXR0IGNvbXBsZXRlbHkgYnV5IGludG8gcGxheWluZyBmb3IgdGhlIEJyb3ducz8g
T3Igd291bGQgaGUgYmUgaW4gQ2xldmVsYW5kIHdpc2hpbmcgaGUgd2VyZSBzb21ld2hlcmUgZWxz
ZT88L3A+PHA+SW4gbGF0ZSBEZWNlbWJlciwgd2hlbiBpdCB3YXMga25vd24gZWl0aGVyIHRoZSBC
cm93bnMgb3IgU2FuIEZyYW5jaXNjbyA0OWVycyB3b3VsZCBoYXZlIHRoZSBOby4gMSBwaWNrLCBH
YXJyZXR0IHRvbGQgdGhlIEhvdXN0b24gQ2hyb25pY2xlIGhlIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IHdhbnQg
dG8gcGxheSBpbiBhIGNvbGQtd2VhdGhlciBjaXR5LjwvcD48cD5TbyB3aGF0IGdpdmVzPzwvcD48
cD4mIzgyMjA7TWUganVzdCBiZWluZyB3aG8gSSBhbSwmIzgyMjE7IEdhcnJldHQgcmVwbGllZC4g
JiM4MjIwO0pva2UgYXJvdW5kLCBiZWluZyBsaWdodGhlYXJ0ZWQsIGRvbiYjODIxNzt0IG1lYW4g
dG8gb2ZmZW5kIGFueWJvZHkuIEkgY3JhY2sgYSBqb2tlIGV2ZXJ5IG5vdyBhbmQgdGhlbiwgYnV0
IEkmIzgyMTc7bGwgcGxheSBmb3IgYW55Ym9keS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9LLiBXZWxsLCB3b3Vs
ZCB0aGUgY29sZCBib3RoZXIgaGltPyA8L3A+PHA+JiM4MjIwO05vLCBJJiM4MjE3O3ZlIHBsYXll
ZCBpbiAzMCBkZWdyZWVzLCAyMCBkZWdyZWVzLCBvdXQgaGVyZSwgZG93biBpbiBUZXhhcywmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCBkb2VzbiYjODIxNzt0IHJlYWxseSBtYXR0ZXIgdG8gbWUu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGRvbiYjODIxNzt0IHNvdW5kIGFzIGlmIHRoZXkmIzgy
MTc7bGwgaG9sZCBHYXJyZXR0JiM4MjE3O3MgY29tbWVudHMgYWdhaW5zdCBoaW0uPC9wPjxwPkhl
YWQgb2YgZm9vdGJhbGwgb3BlcmF0aW9ucyBTYXNoaSBCcm93biBhbmQgY29hY2ggSHVlIEphY2tz
b24gc2FpZCB0aGV5IHdlcmVuJiM4MjE3O3QgY29uY2VybmVkIGFib3V0IHRoZSB2aWRlbyBHYXJy
ZXR0IG1hZGUgb3Igb25lIGZlYXR1cmluZyBDbGVtc29uIHF1YXJ0ZXJiYWNrIERlc2hhdW4gV2F0
c29uIGFsc28gYXNraW5nIHRoZSBDb3dib3lzIHRvIHRyYWRlIHdpdGggdGhlIEJyb3ducyBmb3Ig
aGltIGFuZCBwb2tpbmcgZnVuIGF0IENsZXZlbGFuZCBieSBzYXlpbmcgJiM4MjIwO3RoZXkgbmVl
ZCB0d28mIzgyMjE7IFFCcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgeW91IGNh
biB0YWtlIHNvbWUgb2YgdGhpcyBzdHVmZiB0b28gc2VyaW91cywmIzgyMjE7IEJyb3duIHNhaWQu
ICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSByZWFsaXN0aWMgYWJvdXQgd2hlcmUgd2UgYXJlIGFzIGEgYnJh
bmQgYW5kIGEgcm9zdGVyLiBNb3JlIGltcG9ydGFudGx5LCBJIHRoaW5rIHRoZXNlIGFyZSB5b3Vu
ZyBtZW4gd2hvIGFyZSBlYWdlciB0byBwbGF5IGluIHRoZSBORkwuIFRoZXkgd2FudCB0byBnbyBk
aWZmZXJlbnQgcGxhY2VzLCBwZXJoYXBzLCBidXQgSSB0aGluayBtb3JlIGltcG9ydGFudGx5IGZv
ciB0aGVtLCB5b3UganVzdCBjYW4mIzgyMTc7dCB0YWtlIGl0IHRvbyBzZXJpb3VzbHkuIE9idmlv
dXNseSwgaXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIHdlbGwtZG9jdW1lbnRlZCBhbmQgZXhwbGFpbmVkLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7U29tZSBvZiB0aGUgcmVwcmVzZW50YXRpdmVzIG9mIHRoZSBwbGF5ZXJzIGNhbGxl
ZCB0byBleHBsYWluIHNvbWUgb2YgdGhlIGNvbW1lbnRzLCBhbmQgSSBleHBsYWluZWQgdG8gdGhv
c2UgZ3V5cyBhdCB0aGUgdGltZSB3ZSBkb24mIzgyMTc7dCB0YWtlIGl0IHRvbyBzZXJpb3VzLiBZ
b3UgbG9vayBmb3J3YXJkIHRvIGhhdmluZyBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBtZWV0IHRoZW0uIFRo
ZXkmIzgyMTc7cmUgYm90aCBoaWdoIGNoYXJhY3RlciB5b3VuZyBtZW4uIE1vdmUgZm9yd2FyZCwg
bWFuYWdlIHlvdXJzZWxmIHdpdGggY2xhc3MgYW5kIGdvIGZyb20gdGhlcmUuIEkgdGhpbmsgdGhl
cmUmIzgyMTc7cyBzb21lIGxlc3NvbnMgYWxsIGFyb3VuZCB0byBiZSBsZWFybmVkLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlIGJvdHRvbSBsaW5lIGlzIHRoZSBCcm93bnMgd2lsbCBmb3JnaXZlIEdhcnJldHQg
YW5kIGZvcmdldCB0aGUgdmlkZW8gaWYgdGhleSYjODIxNztyZSBpbmZhdHVhdGVkIHdpdGggaGlt
IGFzIGEgcGFzcyBydXNoZXIsIGFuZCB0aGVyZSYjODIxNztzIGJ1enogYXQgdGhlIGNvbWJpbmUg
YWJvdXQgbmV3IGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBHcmVnZyBXaWxsaWFtcyBsb3ZpbmcgaGlt
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBmZWVsIGxpa2UgSSYjODIxNzttIHRoZSBiZXN0IHBsYXllciBpbiB0
aGUgZHJhZnQsJiM4MjIxOyBHYXJyZXR0IHNhaWQsICYjODIyMDthbmQgSSBmZWVsIGxpa2UgSSYj
ODIxNztsbCBwcm92ZSB0aGF0IHRvZGF5IGFuZCB0b21vcnJvdy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdhcnJl
dHQgYWNrbm93bGVkZ2VkIGhlIGZlZWxzIGFzIGlmIGhlJiM4MjE3O3MgY29tcGV0aW5nIHdpdGgg
QWxhYmFtYSBkZWZlbnNpdmUgdGFja2xlIEpvbmF0aGFuIEFsbGVuIHRvIGJlY29tZSB0aGUgTm8u
IDEgY2hvaWNlLiBCdXQgYmVjYXVzZSBxdWFydGVyYmFjayBpcyB0aGUgc3BvcnQmIzgyMTc7cyBt
b3N0IGltcG9ydGFudCBwb3NpdGlvbiwgdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IHRoZSBCcm93bnMgY291bGQg
cGljayBhIHRvcC1yYXRlZCBxdWFydGVyYmFjayBsaWtlIFdhdHNvbiwgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEm
IzgyMTc7cyBNaXRjaGVsbCBUcnViaXNreSBvciBOb3RyZSBEYW1lJiM4MjE3O3MgRGVTaG9uZSBL
aXplciBhdCBOby4gMSBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgcnVsZWQgb3V0LjwvcD48cD5Gb3IgYSBk
ZWZlbnNpdmUgbGluZW1hbiB0byBiZSBwaWNrZWQgZmlyc3QgaW5zdGVhZCBvZiBhIHF1YXJ0ZXJi
YWNrLCBoZSBuZWVkcyB0byBiZSB2aWV3ZWQgYXMgYSBnZW5lcmF0aW9uYWwgdGFsZW50LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7WW91IGhhdmUgdG8gYmUgYSBnYW1lLWNoYW5nZXIsJiM4MjIxOyBHYXJyZXR0IHNh
aWQuICYjODIyMDtZb3UgaGF2ZSB0byBiZSBhYmxlIHRvIHR1cm4gdGhlIHRpZGUgb2YgYSBnYW1l
IGF0IGFueSBnaXZlbiB0aW1lLiBTb21lYm9keSB3aG8sIHdoZW4gaXQmIzgyMTc7cyB0aGlyZC1h
bmQtMTUgYW5kIG1heWJlIGl0JiM4MjE3O3MgdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGFuZCB3ZSBuZWVk
IGEgc3RvcCB0byBnZXQgdGhlIGJhbGwgYmFjaywgdGhleSBwdXQgeW91IGluIGFuZCBzYXksICYj
ODIxNjtZb3UmIzgyMTc7cmUgdGhlIGd1eS4mIzgyMTc7IFRoYXQmIzgyMTc7cyBob3cgZ29vZCB5
b3UgaGF2ZSB0byBiZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gaW4gdGhv
c2Ugc2l0dWF0aW9ucyBiZWZvcmUsIGFuZCBJJiM4MjE3O3ZlIG1hZGUgdGhvc2UgcGxheXMuIEkg
ZmVlbCB0aGF0IGluIGNydW5jaCB0aW1lLCBJJiM4MjE3O2xsIG1ha2UgYSBwbGF5LiBJJiM4MjE3
O2xsIGNhdXNlIGEgc2Fjay1mdW1ibGUsIGFuZCBJJiM4MjE3O2xsIGJlIGEgZ2FtZS1jaGFuZ2Vy
IGFuZCBhIHBsYXltYWtlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBmYWN0IHRoZSA2LWZvb3QtNCYjMTg5
OywgMjcyLXBvdW5kIEdhcnJldHQgaXMgYSBwcm90b3R5cGljYWwgZWRnZSBydXNoZXIgaGVscHMg
aGlzIGNhdXNlLiBIZSB0aWVkIGZvciBzZWNvbmQgYW1vbmcgRC1saW5lbWVuIGluIHRoZSBiZW5j
aCBwcmVzcyAoMzMgcmVwZXRpdGlvbnMgb2YgMjI1IHBvdW5kcykgYXQgdGhlIGNvbWJpbmUgYW5k
IHdpbGwgcGFydGljaXBhdGUgaW4gb24tZmllbGQgd29ya291dHMgU3VuZGF5LjwvcD48cD5HYXJy
ZXR0IGlzbiYjODIxNzt0IGEgcGVyZmVjdCBwcm9zcGVjdCwgdGhvdWdoLiBIZSBoYWQgMTEgc2Fj
a3MgaW4gMjAxNCBhbmQgMTEuNSBpbiAyMDE1IGJlZm9yZSB0aGUgdG90YWwgZGlwcGVkIHRvIDgu
NSBsYXN0IHNlYXNvbi4gQW5kIDQuNSBvZiB0aG9zZSBjYW1lIGFnYWluc3Qgc21hbGwgc2Nob29s
IFRleGFzLVNhbiBBbnRvbmlvLiA8L3A+PHA+T24gdGhlIG90aGVyIGhhbmQsIGEgaGlnaC1hbmts
ZSBzcHJhaW4gR2FycmV0dCBzdWZmZXJlZCBTZXB0LiAyNCBhZ2FpbnN0IEFya2Fuc2FzIGZvcmNl
ZCBoaW0gdG8gbWlzcyB0d28gZ2FtZXMgdGhpcyBwYXN0IHNlYXNvbiBhbmQgbGltaXRlZCBoaW0g
d2hlbiBoZSByZXR1cm5lZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgc3RhcnRlZCBnZXR0aW5nIGJldHRlciBh
IGNvdXBsZSBnYW1lcyBpbnRvIGl0IGFuZCB0aGVuIGhhZCBzb21lYm9keSBjcmFzaCBpbnRvIG1l
IGF0IHByYWN0aWNlLCYjODIyMTsgR2FycmV0dCBzYWlkLiAmIzgyMjA7U28gaXQga2luZCBvZiB0
b29rIG1lIGRvd25oaWxsIGFnYWluLiBJIHdhc24mIzgyMTc7dCBteXNlbGYgdGhyb3VnaG91dCB0
aGUgd2hvbGUgc2Vhc29uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlbiB0aGVyZSBpcyBjcml0aWNpc20gYWJv
dXQgR2FycmV0dCB0YWtpbmcgcGxheXMgb2ZmIHJhdGhlciB0aGFuIHN3YXJtaW5nIHRvIHRoZSBi
YWxsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSByZWFsbHkgZG9uJiM4MjE3O3QgbGlzdGVuIHRvIGl0LCYjODIy
MTsgR2FycmV0dCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBrbm93IEkmIzgyMTc7bSBnZXR0aW5nIGFmdGVyIHRo
ZSBiYWxsIHdoZW4gSSBjYW4sIGFuZCBzb21ldGltZXMgSSYjODIxNzttIG5vdCAxMDAgcGVyY2Vu
dCB3aGVuIEkmIzgyMTc7bSBvdXQgdGhlcmUsIGJ1dCBJJiM4MjE3O20gdHJ5aW5nIHRvIGdldCBh
ZnRlciB0aGUgcGFzc2VyLCBJJiM4MjE3O20gdHJ5aW5nIHRvIHJ1biBkb3duIHRoZSBiYWNrIG9y
IGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIGRvIHdoYXQgSSBjYW4gdG8gbWFrZSBhIHBsYXkuIE5vYm9keSYjODIx
NztzIDEwMCBwZXJjZW50IGV2ZXJ5IHBsYXkgJiM4MjEyOyBlaWdodCwgbmluZSBwbGF5cyBkb3du
IGEgZHJpdmUuIFNvbWV0aW1lcyB5b3UgZG8gbG9vayBiYWNrIGFuZCBzYXksICYjODIxNjtJIGNv
dWxkIGhhdmUgZ2F2ZSBtb3JlIGVmZm9ydCYjODIxNzsgb3IgJiM4MjE2O0kgbG9hZmVkIHJpZ2h0
IHRoZXJlLiYjODIxNzsgQnV0IHlvdSB3b3JrIG9uIHRob3NlIHRoaW5ncy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkdhcnJldHQgYWxzbyB3aWxsIHdvcmsgb24gY29udmluY2luZyB0aGUgQnJvd25zIGhlIHNob3Vs
ZCBiZSB0aGUgTm8uIDEgcGljay48L3A+PHA+QXNrZWQgd2hhdCBoZSBuZWVkcyB0byBkbyBiZXR3
ZWVuIG5vdyBhbmQgdGhlIGRyYWZ0IHRvIGVuc3VyZSBoZSYjODIxNztzIHRoZSBmaXJzdCBwbGF5
ZXIgc2VsZWN0ZWQsIEdhcnJldHQgcXVpcHBlZCwgJiM4MjIwO0RvbWluYXRlIGhlcmUgYW5kIG5v
dCBtYWtlIGFueSBtb3JlIGNyYXp5IHZpZGVvcy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJs
b2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.