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Ravens 25, Browns 20: Big lead not enough for Browns in home opener

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 18, 2016 - 04:29 PM
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Cleveland Browns running back Isaiah Crowell (34) breaks away from Baltimore Ravens free safety Lardarius Webb, right, and cornerback Shareece Wright (24) to score a touchdown in the first half of an NFL football game, Sunday, Sept. 18, 2016, in Cleveland. (AP Photo/David Richard)


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