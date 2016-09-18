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Ravens 25, Browns 20: Quarterback Josh McCown fights through painful shoulder injury as Browns blow historic lead

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 18, 2016 - 04:29 PM | Updated: September 19, 2016 - 02:14 PM
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Browns' quarterback Josh McCown hands off to Isaiah Crowell in the second quarter of a game at FirstEnergy Stadium on Sunday in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)

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