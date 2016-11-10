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Ravens 28, Browns 7: Hue Jackson switches QBs in attempt to avoid franchise-record 10th loss in a row, says he’ll go back to Cody Kessler as starter

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 10, 2016 - 11:30 PM | Updated: November 11, 2016 - 11:29 AM
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Baltimore Ravens tight end Dennis Pitta (88) rushes the ball in the first half a game against the Cleveland Browns, Thursday in Baltimore. (AP Photo/Nick Wass)

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