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Receiver Kenny Britt takes leap of faith with Browns despite no answer at quarterback: ‘They said they are going to get the problem fixed’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 11, 2017 - 05:17 PM | Updated: March 11, 2017 - 05:43 PM

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