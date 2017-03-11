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Receiver Kenny Britt takes leap of faith with Browns despite no answer at quarterback: ‘They said they are going to get the problem fixed’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 11, 2017 - 05:17 PM
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Los Angeles Rams wide receiver Kenny Britt (18) during the first half of a game against the Atlanta Falcons, in Dec. 2016, in Los Angeles. (AP Photo/Rick Scuteri)


 

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