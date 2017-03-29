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Sashi Brown says Browns to ‘stay aggressive’ in pursuit of QB, listen to offers for No. 1 pick but would feel good about staying put

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 29, 2017 - 04:12 PM | Updated: March 30, 2017 - 01:23 PM
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Cincinnati Bengals quarterback AJ McCarron (5) takes the field before a wild-card playoff game against the Pittsburgh Steelers, Jan. 9, 2016, in Cincinnati. (AP Photo/John Minchillo)

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