Steelers 24, Browns 9: Pressing Browns pounded as Steelers rack up eight sacks, sideline rookie QB Cody Kessler with concussion

PHA+DQoJQ0xFVkVMQU5EOiBJdOKAmXMgZGlmZmljdWx0IHRvIGRlY2lwaGVyIHdoZXRoZXIgdGhl
IEJyb3ducyB3ZXJlIGNydXNoZWQgbW9yZSB0aG9yb3VnaGx5IGJ5IHRoZSBidXJkZW4gb2YgYmVp
bmcgd2lubGVzcyBvciB0aGUgcGFzcyBydXNoIG9mIHRoZSBQaXR0c2J1cmdoIFN0ZWVsZXJzLjwv
cD4NCjxwPg0KCVRoZXkgd2VyZSBwcmVzc2luZy4gVGhleSB3ZXJlIHB1bW1lbGVkLiBUaGV5IHdl
cmUgbGVmdCB3aXRoIGEgcmVjb3JkIG9mIDAtMTEgYWZ0ZXIgU3VuZGF54oCZcyAyNC05IGRlZmVh
dCBpbiBjb2xkLCB3aW5keSBjb25kaXRpb25zIGF0IEZpcnN0RW5lcmd5IFN0YWRpdW0uPC9wPg0K
PHA+DQoJTWF0aGVtYXRpY2FsbHkgZWxpbWluYXRlZCBmcm9tIHBsYXlvZmYgY29udGVudGlvbiwg
dGhleSBtdXN0IHByZXZhaWwgaW4gb25lIG9mIHRoZWlyIGZpbmFsIGZpdmUgZ2FtZXMgdG8gYXZv
aWQgYmVjb21pbmcganVzdCB0aGUgc2Vjb25kIHRlYW0gaW4gTkZMIGhpc3RvcnkgdG8gZmluaXNo
IDAtMTYuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhleSBhcmUgdHJ5aW5nIHRvIHdpbiwgYW5kIHNvbWV0aW1l
cyB5b3Ugc3RhcnQgdGhpbmtpbmcgeW91IG5lZWQgdG8gZG8gbW9yZSzigJ0gQnJvd25zIGNvYWNo
IEh1ZSBKYWNrc29uIHNhaWQuIOKAnEkganVzdCB0aGluayB5b3UgaGF2ZSB0byBkbyB5b3VyIGpv
YiB0byB0aGUgYmVzdCBvZiB5b3VyIGFiaWxpdHkgYW5kIGRvIHRoYXQuIExldOKAmXMgbm90IGxl
dCBhbGwgdGhlIG90aGVyIHN0dWZmIHNlZXAgaW4gYW5kIHN0YXJ0IGdldHRpbmcgaW4uIEkgdGhp
bmsgaXQgaXMgYSBsaXR0bGUgYml0LCBzbyB3ZSBoYXZlIHRvIGdvIGZpZ2h0IHRoYXQuPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcV2hlbiB5b3UgZ2V0IGluIHRoZXNlIHNpdHVhdGlvbnMgd2hlcmUgdGhpbmdzIGhh
dmUgbm90IGdvbmUgd2VsbCBhbmQgeW91IGZlZWwgbGlrZSwg4oCYTWFuLCBJIGNhbiBnbyBtYWtl
IHRoaXMgcGxheSBhbmQgSSB3YW50IHRvIGhlbHAgbXkgdGVhbSB3aW4s4oCZIHlvdSBzdGFydCBk
b2luZyBtb3JlLCB5b3Ugc3RhcnQgdHJ5aW5nIHRvIGJlIG1vcmUsIGRvIG1vcmUgdGhhbiB3aGF0
IHlvdSBuZWVkIHRvLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVRoaXMgd2FzbuKAmXQgdGhlIG1vc3QgZW1iYXJy
YXNzaW5nIGRlZmVhdCBmb3IgdGhlIEJyb3ducywgYnV0IHRoZSBTdGVlbGVycyAoNS01KSBtYW5o
YW5kbGVkIHRoZW0gbW9yZSB0aGFuIGFueW9uZSBlbHNlLiBUaGUgU3RlZWxlcnMgZW50ZXJlZCB0
aGUgd2Vla2VuZCByYW5rZWQgbGFzdCBpbiB0aGUgbGVhZ3VlIHdpdGggMTMgc2Fja3MgYnV0IGNv
bXBpbGVkIGVpZ2h0LCBwbHVzIDE0IHF1YXJ0ZXJiYWNrIGhpdHMsIGFuZCBrbm9ja2VkIG91dCBy
b29raWUgcXVhcnRlcmJhY2sgQ29keSBLZXNzbGVyIHdpdGggaGlzIHNlY29uZCBjb25jdXNzaW9u
IG9mIHRoZSBzZWFzb24gbGF0ZSBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlci48L3A+DQo8cD4NCglWZXRl
cmFuIEpvc2ggTWNDb3duIGZpbGxlZCBpbiBmb3IgS2Vzc2xlciBhbmQgd2FzIGx1Y2t5IHRvIHN0
YXkgaGVhbHRoeSBhZnRlciBhYnNvcmJpbmcgc29tZSBiaWcgc2hvdHMuIE1jQ293biB3aWxsIHBy
b2JhYmx5IHN0YXJ0IFN1bmRheSBhdCBob21lIGFnYWluc3QgdGhlIE5ldyBZb3JrIEdpYW50cyAo
Ny0zKS48L3A+DQo8cD4NCglXaWRlIHJlY2VpdmVyIFRlcnJlbGxlIFByeW9yIHJpcHBlZCBoaXMg
dGVhbW1hdGVzIOKAlCB0aGUgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmUgYW5kIHJ1bm5pbmcgYmFja3Mg4oCUIGZv
ciB0aGVpciBmYWlsdXJlcyBpbiBwYXNzIHByb3RlY3Rpb24uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSeKAmW0g
dGlyZWQgb2Ygb3VyIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBnZXR0aW5nIGhpdCzigJ0gUHJ5b3Igc2FpZC4g4oCc
Li4uIEl0IGlzIGRhbmdlcm91cy4gVGhleeKAmXJlIGdldHRpbmcgaGl0IGV2ZXJ5IHBsYXkuIC4u
LiBXaG9ldmVy4oCZcyBnaXZpbmcgdXAgdGhlIGJsb2NrcywgdGhleSBuZWVkIHRvIHN0b3AgdGhh
dCBzKioqLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCVN0ZWVsZXJzIGluc2lkZSBsaW5lYmFja2VycyBSeWFuIFNo
YXppZXIgYW5kIExhd3JlbmNlIFRpbW1vbnMgcmVwZWF0ZWRseSBvdmVycG93ZXJlZCBydW5uaW5n
IGJhY2tzIER1a2UgSm9obnNvbiBhbmQgSXNhaWFoIENyb3dlbGwgd2hlbiB0aGV5IHRyaWVkIHRv
IHBhc3MgYmxvY2sgdGhlbS4gU2hhemllciBoYWQgYSBzYWNrIGFuZCB0d28gUUIgaGl0cy4gVGlt
bW9ucyBoYWQgYSBzYWNrIGFuZCB0aHJlZSBRQiBoaXRzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdoZW4geW91
4oCZdmUgZ290IGZpdmUgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmVtZW4sIHlvdSB0cnkgdG8gYmxvY2sgdGhlaXIg
Zml2ZSBiZXN0IHJ1c2hlcnMs4oCdIGxlZnQgdGFja2xlIEpvZSBUaG9tYXMgc2FpZC4g4oCcQnV0
IHdpdGggdHdvIGluc2lkZSBndXlzIHRoYXQgYXJlIHJlYWxseSBnb29kIGxpa2UgdGhhdCwgeW91
4oCZcmUgYWx3YXlzIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgc29ydCBvZiBhIG1pc21hdGNoIGEgbGl0dGxlIGJp
dCB3aGVuIHlvdSBoYXZlIGEgcnVubmluZyBiYWNrIGJsb2NraW5nIG9uZSBvZiB0aG9zZSBndXlz
LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU9uIHRoZSBmaW5hbCB0aW1lZCBkb3duIG9mIHRoZSB0aGlyZCBxdWFy
dGVyLCBTaGF6aWVyIHB1bGxlZCBLZXNzbGVyIGRvd24gYSBzcGxpdCBzZWNvbmQgYWZ0ZXIgaGUg
dGhyZXcgYSBwYXNzIGFzIFRpbW1vbnMgbGF1bmNoZWQgYW5kIGFwcGVhcmVkIHRvIGRlbGl2ZXIg
YSBzaG91bGRlciB0byB0aGUgUULigJlzIGhlbG1ldC4gVGltbW9ucyB0b2xkIHRoZSBQaXR0c2J1
cmdoIFBvc3QtR2F6ZXR0ZSBoZSBkaWRu4oCZdCBjb25uZWN0IHdpdGggS2Vzc2xlci4gSXTigJlz
IHBvc3NpYmxlIFRpbW1vbnPigJkgc2hvdWxkZXIgbWlzc2VkIEtlc3NsZXIgYW5kIHRoZSB0aGly
ZC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrIHN1ZmZlcmVkIHRoZSBjb25jdXNzaW9uIHdoZW4gdGhlIGJhY2sg
b2YgaGlzIGhlbG1ldCBoaXQgdGhlIGdyb3VuZC48L3A+DQo8cD4NCglUaW1tb25zIHdhcyBmbGFn
Z2VkIGZvciB1bm5lY2Vzc2FyeSByb3VnaG5lc3MsIGFuZCBLZXNzbGVyIGZpbmlzaGVkIDctb2Yt
MTQgcGFzc2luZyBmb3IgMTI4IHlhcmRzIHdpdGggYW4gaW50ZXJjZXB0aW9uLCB0YWtpbmcgZm91
ciBzYWNrcyBhbmQgcG9zdGluZyBhIHJhdGluZyBvZiA1Mi4xLjwvcD4NCjxwPg0KCU1jQ293biBj
YXBwZWQgdGhlIGRyaXZlIGJ5IHRocm93aW5nIGEgMTQteWFyZCB0b3VjaGRvd24gcGFzcyB0byB0
aWdodCBlbmQgR2FyeSBCYXJuaWRnZSwgY3V0dGluZyB0aGUgQnJvd25z4oCZIGRlZmljaXQgdG8g
MTctOSB3aXRoIDk6NDUgbGVmdCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuIENvZHkgUGFya2V5IG1p
c3NlZCB0aGUgZXh0cmEtcG9pbnQga2ljayBhZnRlciBtYWtpbmcgYSAyNC15YXJkIGZpZWxkIGdv
YWwgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJQnV0IHRoZSBCcm93bnMgd2VyZSBi
dXJpZWQgZm91ciBzZXJpZXMgbGF0ZXIgd2hlbiBTaGF6aWVyIHN0cmlwLXNhY2tlZCBNY0Nvd24g
YW5kIG5vc2UgdGFja2xlIEp1c3RpbiBIYXJncmF2ZSByZWNvdmVyZWQgdGhlIGZ1bWJsZSBpbiB0
aGUgZW5kIHpvbmUgZm9yIGEgdG91Y2hkb3duIHdpdGggMzozNiByZW1haW5pbmcuPC9wPg0KPHA+
DQoJ4oCcSSB0aG91Z2h0IEkgaGFkIHNvbWUgbW9yZSBzcGFjZSB0byBnZXQgYSBnb29kIHRocm93
IGF3YXksIGJ1dCBTaGF6aWVyIG1hZGUgdGhlIHBsYXks4oCdIHNhaWQgTWNDb3duLCB3aG8gY29t
cGxldGVkIDE0LW9mLTI3IHBhc3NlcyBmb3IgMTE4IHlhcmRzIGFuZCBhIHRvdWNoZG93biwgdG9v
ayBmb3VyIHNhY2tzIGFuZCBwb3N0ZWQgYSByYXRpbmcgb2YgNzUuOC4g4oCcVGhleSBnb3QgdGhl
IHNhY2sgYW5kIHRoZSBmdW1ibGUuPC9wPg0KPHA+DQoJTWNDb3duIHNhaWQgaGUgYmVsaWV2ZXMg
dGhlIEJyb3ducyBwcmVzc2VkLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnENlcnRhaW5seSB0aGVyZSBpcyBhIGRl
Z3JlZSBvZiB0aGF0IGJlY2F1c2UgeW91IHdhbnQgdG8ga2lsbCB0aGlzIGZyZWFraW5nIGh1bXAs
4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnE15IGdvb2RuZXNzLiBZb3UgYXJlIHNpdHRpbmcgdGhlcmUgbm93IGF0
IDAtMTEsIGFuZCBpdOKAmXMgaGFyZCBub3QgdG8gW3ByZXNzXSBiZWNhdXNlIHlvdSBmZWVsIGxp
a2UgbWF5YmUgdGhlIG5leHQgcGxheSBpcyBnb2luZyB0byBtYWtlIGEgZGlmZmVyZW5jZS4gVGhh
dCBpcyB3aGF0IHdlIGhhdmUgdG8gYmUgY2FyZWZ1bCBbYWJvdXRdLiBZb3UgaGF2ZSB0byBiZSBj
YXJlZnVsIGFzIHBsYXllcnMgbm90IHRvIGdvIG92ZXJib2FyZC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglUaGUg
QnJvd25zIGhhdmUgbG9zdCB0aGVpciBwYXN0IDE0IGdhbWVzIGRhdGluZyBiYWNrIHRvIGxhc3Qg
c2Vhc29uLiBUaGV5IGhhdmUgZHJvcHBlZCAyMSBvZiB0aGUgcGFzdCAyMiBnYW1lcyBhbmQgMjkg
b2YgdGhlIHBhc3QgMzIuIFRoZXkgaGF2ZW7igJl0IHdvbiBzaW5jZSBEZWMuIDEzLjwvcD4NCjxw
Pg0KCVRvIG1ha2UgbWF0dGVycyB3b3JzZSwgdGhlIFN0ZWVsZXJzIHNuYXBwZWQgdGhlaXIgZm91
ci1nYW1lIGxvc2luZyBzdHJlYWssIGltcHJvdmVkIHRvIDI5LTYgYWdhaW5zdCB0aGUgQnJvd25z
IHNpbmNlIDE5OTkgYW5kIGhhdmUgd29uIDIzIG9mIHRoZSBwYXN0IDI2IG1lZXRpbmdzIGJldHdl
ZW4gdGhlIEFGQyBOb3J0aCBmb2VzLiBUaGUgQnJvd25zIGhhZCBubyBhbnN3ZXIgZm9yIHJ1bm5p
bmcgYmFjayBMZeKAmVZlb24gQmVsbCwgd2hvIGNvbXBpbGVkIDI4IGNhcnJpZXMgZm9yIDE0NiB5
YXJkcyAoNS4yIGF2ZXJhZ2UpIGFuZCBhIHRvdWNoZG93biwgcGx1cyBlaWdodCBjYXRjaGVzIGZv
ciA1NSB5YXJkcy48L3A+DQo8cD4NCglTdGVlbGVycyBxdWFydGVyYmFjayBCZW4gUm9ldGhsaXNi
ZXJnZXIgd2VudCAyMy1vZi0zNiBwYXNzaW5nIGZvciAxNjcgeWFyZHMgYW5kIGhhZCByYXRpbmcg
b2YgNzQuNywgaW1wcm92aW5nIHRvIDIwLTIgYWdhaW5zdCB0aGUgQnJvd25zIGFzIGEgc3RhcnRl
ci4gRGVyZWsgQW5kZXJzb24gbGVhZHMgYWxsIEJyb3ducyBleHBhbnNpb24tZXJhIFFCcyB3aXRo
IDEwIHZpY3RvcmllcyBpbiBDbGV2ZWxhbmQsIHRoZSBzYW1lIG51bWJlciBvZiB3aW5zIFJvZXRo
bGlzYmVyZ2VyIG5vdyBoYXMgaW4gRmlyc3RFbmVyZ3kgU3RhZGl1bS48L3A+DQo8cD4NCglUaGUg
cHJlc3N1cmUgdG8gZW5kIHRoZWlyIHNraWQgaXMgaW1tZW5zZSBmb3IgdGhlIEJyb3ducywgYW5k
IHRoZXkgY2xlYXJseSBsYWNrIHRoZSB0YWxlbnQgdG8gd2luIG1vc3Qgd2Vla3MgdW5sZXNzIHRo
ZXkgcGxheSBjbG9zZSB0byBhIHBlcmZlY3QgZ2FtZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXZeKAmXJlIGFu
eGlvdXMuIFdl4oCZcmUgdHJ5aW5nIHRvIGZpZ3VyZSBvdXQgd2hlbiB0aGF0IHdpbiBpcyBnb2lu
ZyB0byBjb21lLOKAnSBpbnNpZGUgbGluZWJhY2tlciBDaHJpcyBLaXJrc2V5IHNhaWQuIOKAnEkg
aG9uZXN0bHkgdGhpbmsgdGhhdCB0aGlzIHdhcyBvbmUgb2Ygb3VyIGJlc3QgcHJhY3RpY2Ugd2Vl
a3MgYWxsIHNlYXNvbi4gSSB0aGluayBhbnlib2R5IHdvdWxkIGJlIGF0IHRoYXQgcG9pbnQgd2hl
cmUgdGhleeKAmXJlIGxpa2UsIOKAmExldOKAmXMgc3RyZXNzIGEgd2luLiBMZXTigJlzIGdldCBh
IHdpbi4gTGV04oCZcyBnZXQgYSB3aW4u4oCZIFNvIHRoaXMgaXMganVzdCBuYXR1cmFsLCBidXQg
SSB0aGluayBndXlzIGFyZSBzdGlsbCBzdGF5aW5nIHRoZSBjb3Vyc2UgYW5kIGp1c3QgY29udGlu
dWluZyB0byBmaWdodC7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKYWNrc29uIGFkbWl0dGVkIGl04oCZcyBiZWVu
IOKAnGV4dHJlbWVseSBkaWZmaWN1bHTigJ0gdG8ga2VlcCBoaXMgcGxheWVycyBmcm9tIGxldHRp
bmcgdGhlaXIgcmVjb3JkIGRpc3J1cHQgdGhlbSBtZW50YWxseS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJIGRv
buKAmXQgd2FudCB0aGlzIGdyb3VwIHRvIGdvIGJhY2t3YXJkIGFueSBtb3JlIHRoYW4gd2hhdCB3
ZSBhbHJlYWR5IGhhdmUs4oCdIEphY2tzb24gc2FpZC4g4oCcSSBoYXZlIHRvIHJlZ3JvdXAgd2l0
aCB0aGUgZ3V5cyBhbmQgcmVncm91cCB3aXRoIG91ciBjb2FjaGVzLCBhbmQgd2UgaGF2ZSB0byBr
ZWVwIHByZXNzaW5nIGZvcndhcmQuIFdlIGFyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gbGV0IHRoZSByZWNvcmQg
YW5kIHdoZXJlIHdlIGFyZSBkaWN0YXRlIGhvdyB3ZSBhcmUgZmVlbGluZyBhYm91dCB0aGlzIGJl
Y2F1c2UgdGhlIGd1eXMgaGF2ZSBkb25lIGdyZWF0LiBJIHdpbGwgZGVmaW5pdGVseSBwbGVhZCB0
byB0aGVtLCBhbmQgSSBhbSBzdXJlIHRoZXkgd2lsbCByZXNwb25kLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU5h
dGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0
aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0
dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFj
ZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.