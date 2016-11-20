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Steelers 24, Browns 9: Pressing Browns pounded as Steelers rack up eight sacks, sideline rookie QB Cody Kessler with concussion

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 20, 2016 - 04:11 PM
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Quarterback Cody Kessler (left) of the Cleveland Browns is taken off of the field after a hit during the third quarter of their game against the Pittsburgh Steelers at First Energy Stadium, Sunday in Cleveland. The Steelers won 24-9. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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