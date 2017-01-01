By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
Steelers 27, Browns 24, OT: Browns set franchise record for losses in season, own No. 1 overall pick in draft January 01,2017 10:24 PM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PHA+UElUVFNCVVJHSDogVGhlIEJyb3ducyBmYWlsZWQgdG8gdGFrZSBhZHZhbnRhZ2Ugb2YgdGhl IFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMgcmVzdGluZyB0aGVpciBiaWdnZXN0IHN0YXJzIGFuZCBzdWZm ZXJlZCBhIDI3LTI0IG92ZXJ0aW1lIGxvc3MgU3VuZGF5IGluIHRoZSBzZWFzb24gZmluYWxlIGF0 IEhlaW56IEZpZWxkLjwvcD48cD5GaW5pc2hpbmcgMS0xNSwgdGhlIEJyb3ducyBzZXQgdGhlIGZy YW5jaGlzZSByZWNvcmQgZm9yIHRoZSBtb3N0IGxvc3NlcyBpbiBhIHNlYXNvbi4gVGhleSB3ZW50 IDItMTQgYXMgYW4gZXhwYW5zaW9uIHRlYW0gaW4gMTk5OS48L3A+PHA+QXMgYSByZXN1bHQsIHRo ZSBCcm93bnMgYWxzbyBvd24gdGhlIE5vLiAxIG92ZXJhbGwgcGljayBpbiBBcHJpbCYjODIxNztz IGRyYWZ0LjwvcD48cD5BZnRlciBjbGluY2hpbmcgdGhlIEFGQyBOb3J0aCB0aXRsZSBhbmQgc2Vj dXJpbmcgYSBOby4gMyBwbGF5b2ZmIHNlZWQgbGFzdCB3ZWVrLCB0aGUgU3RlZWxlcnMgc2F0IHRo ZWlyIG9mZmVuc2UmIzgyMTc7cyB0b3AgcGxheWVycyAtLSBxdWFydGVyYmFjayBCZW4gUm9ldGhs aXNiZXJnZXIsIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgQW50b25pbyBCcm93biwgcnVubmluZyBiYWNrIExlJiM4 MjE3O1Zlb24gQmVsbCBhbmQgY2VudGVyIE1hdXJraWNlIFBvdW5jZXkuPC9wPjxwPlRob3NlIGFi c2VuY2VzIHN0aWxsIGRpZG4mIzgyMTc7dCByZXN1bHQgaW4gdGhlIEJyb3ducyBlYXJuaW5nIHRo ZWlyIGZpcnN0IHdpbm5pbmcgc3RyZWFrIHNpbmNlIDIwMTQuIDwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIHdv biB0aGUgY29pbiB0b3NzIGJlZm9yZSBvdmVydGltZSBhbmQgZWxlY3RlZCB0byByZWNlaXZlIHRo ZSBraWNrb2ZmLjwvcD48cD5UaGV5IHByb2R1Y2VkIGEgMTcteWFyZCwgNjUteWFyZCBkcml2ZSBh bmQgdG9vayBhIDI0LTIxIGxlYWQgd2hlbiBDb2R5IFBhcmtleSBtYWRlIGEgMzQteWFyZCBmaWVs ZCBnb2FsIHdpdGggNzoxNyBsZWZ0LjwvcD48cD5CdXQgdGhlIFN0ZWVsZXJzIGNvdW50ZXJlZCB3 aXRoIGEgbmluZS1wbGF5LCA3NS15YXJkIHRvdWNoZG93biBkcml2ZSB0byBzZWN1cmUgdGhlIHdp bi48L3A+PHA+QmFja3VwIHF1YXJ0ZXJiYWNrIExhbmRyeSBKb25lcyBjb21wbGV0ZWQgYSAyNi15 YXJkIHRvdWNoZG93biBwYXNzIHRvIENvYmkgSGFtaWx0b24gd2l0aCAyOjU3IGxlZnQgaW4gb3Zl cnRpbWUgdG8gbGlmdCB0aGUgU3RlZWxlcnMgKDExLTUpIG92ZXIgdGhlIEJyb3ducy4gSGFtaWx0 b24gYmVhdCB0aGUgY292ZXJhZ2Ugb2YgdW5kcmFmdGVkIHJvb2tpZSBjb3JuZXJiYWNrIEJyaWVh biBCb2RkeS1DYWxob3VuIGFuZCBtYWRlIHRoZSBjYXRjaCBpbiB0aGUgYmFjayBsZWZ0IGNvcm5l ciBvZiB0aGUgZW5kIHpvbmUuPC9wPjxwPldpdGggdGhlIHNjb3JlIHRpZWQgMjEtMjEsIHRoZSBC cm93bnMgYWR2YW5jZWQgdG8gdGhlIFN0ZWVsZXJzJiM4MjE3OyA1IGxhdGUgaW4gdGhlIGZvdXJ0 aCBxdWFydGVyIHdoZW4gUHJ5b3IgY2F1Z2h0IGEgNDMteWFyZCBwYXNzIGZyb20gcXVhcnRlcmJh Y2sgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJLiBCdXQgb24gdGhlIG5leHQgcGxheSwgQ3Jvd2VsbCByYW4g Zm9yIDIgeWFyZHMgYW5kIGZ1bWJsZWQuIFRoZSBTdGVlbGVycyByZWNvdmVyZWQgYXQgdGhlIDMg d2l0aCA1NiBzZWNvbmRzIGxlZnQuIFRoZXkgY291bGRuJiM4MjE3O3QgZ2V0IGFueXRoaW5nIGdv aW5nIG9uIHRoZSBmaW5hbCBzZXJpZXMgb2YgcmVndWxhdGlvbi48L3A+PHA+UHJ5b3IgZWNsaXBz ZWQgMSwwMDAgcmVjZWl2aW5nIHlhcmRzIHRoaXMgc2Vhc29uIGJ5IGNhdGNoaW5nIGEgOS15YXJk IHBhc3MgZHVyaW5nIHRoZSBmaXJzdCBwbGF5IG9mIG92ZXJ0aW1lLiBQcnlvciBmaW5pc2hlZCB3 aXRoIHNldmVuIGNhdGNoZXMgZm9yIDk0IHlhcmRzLjwvcD48cD5HcmlmZmluIHdlbnQgMjktb2Yt NDAgcGFzc2luZyBmb3IgMjMyIHlhcmRzIGFuZCB0d28gdG91Y2hkb3ducyB3aXRoIGFuIGludGVy Y2VwdGlvbi4gSGUgcG9zdGVkIGEgcGFzc2VyIHJhdGluZyBvZiA5Mi45LjwvcD48cD5SdW5uaW5n IGJhY2sgSXNhaWFoIENyb3dlbGwgaGFkIDE5IGNhcnJpZXMgZm9yIDE1MiB5YXJkcy48L3A+PHA+ Qm9kZHktQ2FsaG91biBuZWFybHkgcmV0dXJuZWQgYW4gaW50ZXJjZXB0aW9uIGZvciBhIHRvdWNo ZG93biBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciBidXQgZnVtYmxlZCBpbnRvIHRoZSBlbmQgem9uZSBh dCB0aGUgbGFzdCBzZWNvbmQuPC9wPjxwPkJvZGR5LUNhbGhvdW4gaW50ZXJjZXB0ZWQgYSBwYXNz IGZyb20gSm9uZXMgaW50ZW5kZWQgZm9yIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgUm9iZXJ0IEF5ZXJzIGFuZCBy ZXR1cm5lZCA2NyB5YXJkcy4gV2hpbGUgaGUgd2FzIG9uIHRoZSB2ZXJnZSBvZiByZWFjaGluZyB0 aGUgZW5kIHpvbmUsIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgRGFycml1cyBIZXl3YXJkLUJleSBzdHJpcHBlZCBo aW0gb2YgdGhlIGJhbGwgYW5kIEpvbmVzIHJlY292ZXJlZCB0aGUgYmFsbCBpbiB0aGUgZW5kIHpv bmUgZm9yIGEgdG91Y2hiYWNrIHdpdGggMzoyMiBsZWZ0IGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLjwv cD48cD5UaGUgb2ZmaWNpYWxzIGluaXRpYWxseSBydWxlZCBCb2RkeS1DYWxob3VuIHNjb3JlZCBh IHRvdWNoZG93biBidXQgcmV2ZXJzZWQgdGhlIGNhbGwgYWZ0ZXIgYSByZXBsYXkgcmV2aWV3Ljwv cD48cD5UaGUgU3RlZWxlcnMgdG9vayBjb250cm9sIGF0IHRoZWlyIDIwIGFuZCBvcmNoZXN0cmF0 ZWQgYSAxMC1wbGF5LCA4MC15YXJkIHRvdWNoZG93biBkcml2ZSB0byB0aWUgdGhlIHNjb3JlIDE0 LTE0IHdpdGggMTM6MjEgbGVmdCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuIEEgcGxheSBhZnRlciBC cm93bnMgY29ybmVyYmFjayBKb2UgSGFkZW4gd2FzIHBlbmFsaXplZCBmb3IgcGFzcyBpbnRlcmZl cmVuY2UgaW4gdGhlIGVuZCB6b25lLCBydW5uaW5nIGJhY2sgRGVBbmdlbG8gV2lsbGlhbXMgcnVz aGVkIGZvciBhIDEteWFyZCB0b3VjaGRvd24gd2l0aCAxMzozMSBsZWZ0IGluIHRoZSBmb3VydGgg cXVhcnRlci48L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyByZXNwb25kZWQgYnkgZHJpdmluZyB0byB0aGUgU3Rl ZWxlcnMmIzgyMTc7IDIzLCBidXQgb24gdGhpcmQtYW5kLWZpdmUsIGRlZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUg RGFuaWVsIE1jQ3VsbGVycyBiZWF0IHVuZHJhZnRlZCByb29raWUgY2VudGVyIEFudGhvbnkgRmFi aWFubyBhbmQgc2Fja2VkIEdyaWZmaW4gZm9yIGFuIDgteWFyZCBsb3NzLjwvcD48cD5UaGUgQnJv d25zIHNldHRsZWQgZm9yIGEgNDkteWFyZCBmaWVsZCBnb2FsLCBidXQgUGFya2V5IG1pc3NlZCB0 aGUgYXR0ZW1wdCB3aWRlIGxlZnQgd2l0aCA3OjM0IHJlbWFpbmluZyBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1 YXJ0ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBTdGVlbGVycyByYW4gd2l0aCB0aGUgbW9tZW50dW0gYW5kIHRvb2sg YSAyMS0xNCBsZWFkIGFmdGVyIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgRGVtYXJjdXMgQXllcnMgYmVhdCBCb2Rk eS1DYWxob3VuJiM4MjE3O3MgY292ZXJhZ2Ugb24gYSBjcm9zc2luZyByb3V0ZSwgY2F1Z2h0IGEg c2hvcnQgcGFzcyBmcm9tIEpvbmVzIGFuZCBzY29yZWQgYSB0b3VjaGRvd24gb24gYW4gMTEteWFy ZCBjYXRjaC1hbmQtcnVuIHdpdGggNToxNCBsZWZ0LjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zLCB0aG91Z2gs IGZpcmVkIHJpZ2h0IGJhY2suIE9uIHNlY29uZC1hbmQtMTQsIENyb3dlbGwgYnJva2UgbG9vc2Ug Zm9yIGEgNjcteWFyZCBydW4uIE9uIHRoZSBuZXh0IHBsYXksIHJ1bm5pbmcgYmFjayBHZW9yZ2Ug QXRraW5zb24gcnVzaGVkIGZvciBhIDUteWFyZCB0b3VjaGRvd24sIGFsbG93aW5nIHRoZSBCcm93 bnMgdG8gdGllIHRoZSBzY29yZSAyMS0yMSB3aXRoIDM6MjggbGVmdC48L3A+PHA+VGhlIEJyb3du cyBsZWQgMTQtNyBhdCBoYWxmdGltZS48L3A+PHA+VGhlIFN0ZWVsZXJzIHVzZWQgdGhlaXIgc3Rh cnRpbmcgZGVmZW5zZSwgYnV0IEdyaWZmaW4gaGFkIGEgc3Ryb25nIGZpcnN0IGhhbGYgYW55d2F5 LiBIZSBjb21wbGV0ZWQgMTYtb2YtMjAgcGFzc2VzIGZvciAxMjMgeWFyZHMgYW5kIHR3byB0b3Vj aGRvd25zIHdpdGggb25lIGludGVyY2VwdGlvbiBhbmQgcG9zdGVkIGEgcmF0aW5nIG9mIDEwNC44 LjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGRyZXcgZmlyc3QgYmxvb2QgZHVyaW5nIHRoZWlyIHNlY29uZCBz ZXJpZXMgd2hlbiBHcmlmZmluIHRocmV3IGhpcyBmaXJzdCB0b3VjaGRvd24gcGFzcyBpbiBmaXZl IHN0YXJ0cyB0aGlzIHNlYXNvbi4gUm9va2llIHRpZ2h0IGVuZCBTZXRoIERlVmFsdmUgd2FzIHdp ZGUgb3BlbiB3aGVuIGhlIGNhdWdodCBhIHNob3J0IHBhc3MgZnJvbSBHcmlmZmluIGFuZCBiZWF0 IGNvcm5lcmJhY2sgUm9zcyBDb2NrcmVsbCB0byB0aGUgZnJvbnQgcmlnaHQgY29ybmVyIG9mIHRo ZSBlbmQgem9uZSBmb3IgYSAxMi15YXJkIHRvdWNoZG93bi4gVGhlIHNjb3JlIGZpbmlzaGVkIGFu IGVpZ2h0LXBsYXksIDU1LXlhcmQgZHJpdmUgYW5kIGFsbG93ZWQgdGhlIEJyb3ducyB0byBjYXB0 dXJlIGEgNy0wIGxlYWQgd2l0aCA3OjQ4IGxlZnQgaW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIuPC9wPjxw PkFub3RoZXIgdG91Y2hkb3duIHBhc3MgZnJvbSBHcmlmZmluIHRvIGEgdGlnaHQgZW5kIGNyZWF0 ZWQgYSAxNC0wIGFkdmFudGFnZSBmb3IgdGhlIEJyb3ducy4gVGlnaHQgZW5kIEdhcnkgQmFybmlk Z2Ugd2FzIHdpZGUgb3BlbiB3aGVuIGhlIHJhbiBhIHNsYW50IHJvdXRlIGFuZCBjYXVnaHQgYSA0 LXlhcmQgdG91Y2hkb3duIHBhc3MgZnJvbSBHcmlmZmluIG9uIHNlY29uZC1hbmQtZ29hbCwgY2Fw cGluZyBhbiAxMS1wbGF5LCA2Ny15YXJkIG1hcmNoIHdpdGggOToyMSByZW1haW5pbmcgaW4gdGhl IHNlY29uZCBxdWFydGVyLjwvcD48cD5HcmlmZmluIGNvbXBsZXRlZCAxNSBvZiBoaXMgZmlyc3Qg MTkgcGFzc2VzIGJlZm9yZSBiZWluZyBpbnRlcmNlcHRlZCBieSBpbnNpZGUgbGluZWJhY2tlciBS eWFuIFNoYXppZXIgbmVhciB0aGUgZ29hbCBsaW5lIHdpdGggMzozOSBsZWZ0IGluIHRoZSBzZWNv bmQgcXVhcnRlci4gR3JpZmZpbiYjODIxNztzIHBhc3Mgd2FzIGludGVuZGVkIGZvciByb29raWUg d2lkZSByZWNlaXZlciBSYXNoYXJkIEhpZ2dpbnMgaW4gdGhlIGVuZCB6b25lLCBidXQgU2hhemll ciBzbmFnZ2VkIGl0IGF0IHRoZSAyLjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIHRoZW4gZm9yY2VkIGEgdGhy ZWUtYW5kLW91dCBhbmQgdG9vayBvdmVyIGF0IHRoZSBTdGVlbGVycyYjODIxNzsgNDcgYWZ0ZXIg YSBwdW50LjwvcD48cD5CdXQgdW5kcmFmdGVkIHJvb2tpZSBjZW50ZXIgQW50aG9ueSBGYWJpYW5v IHNhaWxlZCBhIHNob3RndW4gc25hcCBvdmVyIEdyaWZmaW4mIzgyMTc7cyBoZWFkIG9uIGZpcnN0 LWFuZC0xMCBmcm9tIHRoZSA0NywgYW5kIFN0ZWVsZXJzIHNhZmV0eSBTZWFuIERhdmlzIHJlY292 ZXJlZCBhdCB0aGUgQnJvd25zJiM4MjE3OyAzNyB3aXRoIDI6MDEgbGVmdCBpbiB0aGUgc2Vjb25k IHF1YXJ0ZXIuIFRoaXMgaXMgRmFiaWFubyYjODIxNztzIGZpcnN0IHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIHN0 YXJ0IGF0IGNlbnRlciBvbiBhbnkgbGV2ZWwuIFRoZSBkb29yIG9wZW5lZCBmb3IgaGltIHdoZW4g dGhlIEJyb3ducyBkZWNpZGVkIHRvIGV4cGVyaW1lbnQgd2l0aCAyMDE1IGZpcnN0LXJvdW5kIGRy YWZ0IHBpY2sgQ2FtZXJvbiBFcnZpbmcgYnkgbW92aW5nIGhpbSBmcm9tIGNlbnRlciB0byByaWdo dCB0YWNrbGUuPC9wPjxwPlRoZSBTdGVlbGVycyBjYXBpdGFsaXplZCBvbiB0aGUgbWlzY3VlIGJ5 IHRyaW1taW5nIHRoZWlyIGRlZmljaXQgdG8gMTQtNyB3aXRoIGEgc2V2ZW4tcGxheSwgMzcteWFy ZCBzY29yaW5nIGRyaXZlLiBPbiBzZWNvbmQtYW5kLTEwLCBXaWxsaWFtcyBjYXVnaHQgYSBzaG9y dCBwYXNzIGZyb20gSm9uZXMsIGJ1c3RlZCB0aHJvdWdoIGxpbmViYWNrZXIgSmFtaWUgQ29sbGlu cyYjODIxNzsgYXR0ZW1wdGVkIHRhY2tsZSBhbmQgYm9sdGVkIGludG8gdGhlIGVuZCB6b25lIGZv ciBhbiAxMS15YXJkLCBjYXRjaC1hbmQtcnVuIHRvdWNoZG93biB3aXRoIDMxIHNlY29uZHMgbGVm dCBiZWZvcmUgaGFsZnRpbWUuPC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxh IGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJl YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0 cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJv d25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdp dHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9O YXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNl Ym9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJq LnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.