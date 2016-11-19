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Steelers quarterback Ben Roethlisberger ‘enjoys sticking it to the Browns whenever he can for not drafting him,’ Joe Thomas says

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 19, 2016 - 03:09 PM
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Pittsburgh Steelers quarterback Ben Roethlisberger (7) stands on the sidelines during the first half of an NFL football game against the Dallas Cowboys in Pittsburgh, Sunday, Nov. 13, 2016. (AP Photo/Fred Vuich)

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