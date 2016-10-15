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Still searching for first win under coach Hue Jackson, Browns hope to avoid worst start since 1999 Sunday against Titans

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 15, 2016 - 06:37 PM | Updated: October 16, 2016 - 10:59 AM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson walks the field before an NFL football game against the Philadelphia Eagles, Sunday, Sept. 11, 2016, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke)


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