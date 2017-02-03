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Super Bowl

Tallmadge native Dave Ziegler, his friends living Super Bowl dream with New England Patriots

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 3, 2017 - 11:07 AM
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Tallmadge native Dave Ziegler is the head of personnel department with New England Patriots. (AP Photo)


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