All CATEGORIES
☰ Menu

Tallmadge native Dave Ziegler, his friends living Super Bowl dream with New England Patriots

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: February 3, 2017 - 11:07 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Tallmadge native Dave Ziegler is the head of personnel department with New England Patriots. (AP Photo)


MORE IN SPORTS

cavs03cut_01 Tony Dejak - AP
Cavaliers showing signs of progress on defense

CLEVELAND: Two of the sharpest criticisms General Manager David Griffin leveled against his team recently was its complacency and inability to establish a defensive identity. The two certainly seem to be related.

superprev02cut_1
Super Bowl LI: From Gaga to goop — what to watch, what to serve
zmen04cut_01
University of Akron basketball: Zips put 12-game winning streak on the line on the road against tough Bobcats on Saturday - 3:49 PM
browns03cut_02
Clemson QB denies avoiding Browns; Jeff Garcia interviews to be quarterbacks coach, according to report
supertall04cut
Tallmadge native Dave Ziegler, his friends living Super Bowl dream with New England Patriots
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next