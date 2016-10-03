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Terrelle Pryor embodies frustration of winless Browns as coach Hue Jackson tries to remain calm, optimistic

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 3, 2016 - 06:58 PM | Updated: October 3, 2016 - 08:59 PM
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Cleveland Browns wide receiver Terrelle Pryor (11) is tackled by Washington Redskins cornerback Josh Norman (24) during the first half Sunday in Landover, Md. (AP Photo/Chuck Burton)


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