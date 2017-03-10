Terrelle Pryor leaves Browns to sign one-year contract with Washington

PHA+VGhlIEJyb3ducyBmYWlsZWQgdG8gYWNoaWV2ZSBvbmUgb2YgdGhlaXIgbWFpbiBvZmZzZWFz
b24gZ29hbHMgRnJpZGF5IHdoZW4gd2lkZSByZWNlaXZlciBUZXJyZWxsZSBQcnlvciBsZWZ0IHRo
ZW0gdG8gc2lnbiB3aXRoIFdhc2hpbmd0b24uPC9wPjxwPkFzIG93bmVyIEppbW15IEhhc2xhbSBs
aXN0ZWQgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBwcmlvcml0aWVzIGZvciB0aGUgb2Zmc2Vhc29uIG9uIEph
bi4gMSwgaGUgc2FpZCwgJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byByZS1zaWduIG91ciBrZXkg
cGxheWVycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlByeW9yIGFuZCBsaW5lYmFja2VyIEphbWllIENvbGxpbnMg
d2VyZSB0aGUgZnJhbmNoaXNlJiM4MjE3O3Mgb25seSBrZXkgaW1wZW5kaW5nIHVucmVzdHJpY3Rl
ZCBmcmVlIGFnZW50cyB0aGlzIHllYXIuIFRoZSBCcm93bnMgc2lnbmVkIENvbGxpbnMgdG8gYSBm
b3VyLXllYXIsICQ1MCBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0IGluIEphbnVhcnksIGJ1dCBkZXNwaXRlIGVu
dGVyaW5nIGZyZWUgYWdlbmN5IHdpdGggYW4gTkZMLXJlY29yZCAkMTAyIG1pbGxpb24gaW4gc2Fs
YXJ5LWNhcCBzcGFjZSwgdGhleSBuZXZlciBzZWN1cmVkIFByeW9yLjwvcD48cD5Ob3cgaGUmIzgy
MTc7cyBnb25lIGFmdGVyIGxlYWRpbmcgdGhlIHRlYW0gd2l0aCA3NyBjYXRjaGVzIGZvciAxLDAw
NyB5YXJkcyBhbmQgZm91ciB0b3VjaGRvd25zIGluIGhpcyBmaXJzdCBmdWxsIHNlYXNvbiBzaW5j
ZSBzd2l0Y2hpbmcgZnJvbSBxdWFydGVyYmFjayB0byByZWNlaXZlci48L3A+PHA+UGVyaGFwcyB3
aGF0JiM4MjE3O3MgbW9zdCBmcnVzdHJhdGluZyBmb3IgQnJvd25zIGZhbnMgd2hvIHdhbnRlZCBQ
cnlvciwgMjcsIGJhY2sgaXMgaGlzIGRlcGFydHVyZSBjb3VsZCBoYXZlIGJlZW4gYXZvaWRlZC4g
UHJ5b3Igc2FpZCB0aW1lIGFuZCBhZ2FpbiBoZSB3YW50ZWQgdG8gY29udGludWUgcGxheWluZyBm
b3IgQnJvd25zIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uLCBidXQgdGhlIHBsYXllciYjODIxNztzIGNhbXAg
YW5kIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gZGlkbiYjODIxNzt0IHN0cmlrZSBhIGRlYWwuIDwvcD48cD5F
U1BOIHJlcG9ydGVkIGhlIHNpZ25lZCBhIG9uZS15ZWFyIGNvbnRyYWN0IHdvcnRoICQ4IG1pbGxp
b24sIGluY2x1ZGluZyBpbmNlbnRpdmVzLiBBY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIG5ldHdvcmssIHRoZSBi
cmVha2Rvd24gb2YgaGlzIGRlYWwgaXMgYXMgZm9sbG93czogJDMgbWlsbGlvbiBiYXNlIHNhbGFy
eSwgJDMgbWlsbGlvbiBzaWduaW5nIGJvbnVzIGFuZCAkMiBtaWxsaW9uIGluIGluY2VudGl2ZXMu
IDwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGhhZCBiZWVuIHRyeWluZyB0byBzaWduIFByeW9yIGZvciBhIGxv
bmcgdGltZSBhbmQgcHJlc2VudGVkIHdpdGggaGltIHdpdGggbXVsdGlwbGUgb2ZmZXJzIGZvciB3
aGF0IHRoZXkgY29uc2lkZXJlZCBmYWlyIG1hcmtldCB2YWx1ZS4gVGhleSBvcmlnaW5hbGx5IHBy
b3Bvc2VkIHNpZ25pbmcgaGltIHRvIGEgbG9uZy10ZXJtIGRlYWwgd29ydGggYmV0d2VlbiAkOCBt
aWxsaW9uIHRvICQ5IG1pbGxpb24gcGVyIHllYXIsIGJ1dCBoZSBkZWNpZGVkIHRvIHRlc3QgdGhl
IG9wZW4gbWFya2V0IGJlY2F1c2UgaGUgd2FudGVkIHRvIGJlIHBhaWQgbGlrZSBhbiBlbGl0ZSBy
ZWNlaXZlciBhbmQgbWFrZSBwb3NzaWJseSBhcyBtdWNoIGFzICQxNSBtaWxsaW9uIGEgc2Vhc29u
LjwvcD48cD5UaGUgdGVhbSBkZWNsaW5lZCB0byB1c2UgYSBmcmFuY2hpc2Ugb3IgdHJhbnNpdGlv
biB0YWcgb24gUHJ5b3IgdG8gcHJldmVudCBoaW0gZnJvbSBoaXR0aW5nIHRoZSBvcGVuIG1hcmtl
dC4gVGhlIGNvc3QgdG8gZnJhbmNoaXNlIGEgcmVjZWl2ZXIgdGhpcyB5ZWFyIHdhcyAkMTUuNiBt
aWxsaW9uLiBJdCB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gYWJvdXQgJDIgbWlsbGlvbiBjaGVhcGVyIHRvIHRy
YW5zaXRpb24gb25lLiA8L3A+PHA+T25jZSBmcmVlIGFnZW5jeSBvZmZpY2lhbGx5IGtpY2tlZCBv
ZmYgVGh1cnNkYXksIHRoZSBCcm93bnMgdGhvdWdodCB0aGVyZSB3YXMgc3RpbGwgYSBjaGFuY2Ug
UHJ5b3Igd291bGQgcmUtc2lnbiB3aXRoIHRoZW0sIGJ1dCB0aGV5IGFsc28gY29uc2lkZXJlZCBp
dCB1bmxpa2VseS48L3A+PHA+VGhleSBzaWduZWQgZm9ybWVyIExvcyBBbmdlbGVzIFJhbXMgd2lk
ZSByZWNlaXZlciBLZW5ueSBCcml0dCB0byBhIGZvdXIteWVhciBkZWFsIHdvcnRoICQzMi41IG1p
bGxpb24sIGluY2x1ZGluZyAkMTcgbWlsbGlvbiBndWFyYW50ZWVkLiBCcml0dCYjODIxNztzIGF2
ZXJhZ2UgYW5udWFsIHNhbGFyeSBpcyAkOC4xIG1pbGxpb24sIGFuIGFtb3VudCB0aGUgQnJvd25z
IHdlcmUgaW5pdGlhbGx5IHdpbGxpbmcgdG8gZ2l2ZSBQcnlvci4gQnV0IGlmIFByeW9yIGhhZCBh
dHRlbXB0ZWQgdG8gcmV0dXJuIHRvIHRoZSBCcm93bnMgYWZ0ZXIgdGhleSBhZ3JlZWQgdG8gdGVy
bXMgd2l0aCBCcml0dCBvbiBUaHVyc2RheSwgdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBvZmZlciB3b3VsZCBo
YXZlIGJlZW4gcmVkdWNlZC48L3A+PHA+QnJpdHQgcHJvZHVjZWQgc2ltaWxhciBudW1iZXJzIHRv
IFByeW9yIGxhc3QgeWVhciwgYnV0IGl0IHdhcyBCcml0dCYjODIxNztzIGVpZ2h0aCBORkwgc2Vh
c29uIGFuZCBQcnlvciYjODIxNztzIGZpcnN0IGFzIGEgcmVjZWl2ZXIuIEJyaXR0IHN0YXJ0ZWQg
YWxsIDE1IGdhbWVzIGluIHdoaWNoIGhlIGFwcGVhcmVkIGFuZCBoYWQgY2FyZWVyIGhpZ2hzIGlu
IGNhdGNoZXMgKDY4KSBhbmQgcmVjZWl2aW5nIHlhcmRzICgxLDAwMikgdG8gZ28gYWxvbmcgd2l0
aCBmaXZlIHRvdWNoZG93bnMuPC9wPjxwPkFsdGhvdWdoIGZhbnMgYW5kIG1lZGlhIG1lbWJlcnMg
bWlnaHQgdmlldyBCcml0dCBhcyBhIHJlcGxhY2VtZW50IGZvciBQcnlvciwgQnJpdHQgaXNuJiM4
MjE3O3QgaW50ZXJlc3RlZCBpbiB0aG9zZSBjb21wYXJpc29ucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgy
MTc7bSBub3QgZmlsbGluZyBpbiBhbnlib2R5JiM4MjE3O3Mgc2hvZXMsJiM4MjIxOyBCcml0dCwg
MjgsIHNhaWQgRnJpZGF5IGR1cmluZyBhIGNvbmZlcmVuY2UgY2FsbC4gJiM4MjIwO0kgaGF2ZSBt
eSBvd24gc2hvZXMgdG8gZmlsbCB0byB0ZWxsIHlvdSB0aGUgdHJ1dGggYW5kIHdhbGsgYXJvdW5k
IGluLiBXaGF0ZXZlciBoZSBkaWQgaGVyZSB3YXMgb24gaGltLCBhbmQgZ29vZCBsdWNrIHRvIGhp
cyBjYXJlZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtCdXQgcmlnaHQgbm93LCBpdCBpcyBtb3ZpbmcgZm9yd2Fy
ZC4gV2UgaGF2ZSB0aGUgcGxheWVycyB0aGF0IHdlIGhhdmUgaGVyZS4gLi4uIE91ciBtYWluIGZv
Y3VzIGlzIHVzIGFuZCB3aG8gaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgaGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNwZWFr
aW5nIG9mIHRoZSBwbGF5ZXJzIG9uIHRoZSByb3N0ZXIsIHRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSBhIHByZXNz
aW5nIG5lZWQgYXQgcmVjZWl2ZXIgd2l0aCBQcnlvciBpbiBXYXNoaW5ndG9uLiBUaGV5IGRyYWZ0
ZWQgZm91ciByZWNlaXZlcnMgbGFzdCB5ZWFyLCBidXQgb25seSBmaXJzdC1yb3VuZCBwaWNrIENv
cmV5IENvbGVtYW4gc2hvd2VkIHNvbWUgcHJvbWlzZSBhcyBhIHJvb2tpZSwgYW5kIGV2ZW4gaGUg
aGFkIGEgZGlzYXBwb2ludGluZyBzZWFzb24gaW4gcGFydCBiZWNhdXNlIGEgYnJva2VuIGhhbmQg
Zm9yY2VkIGhpbSB0byBtaXNzIHNpeCBnYW1lcy48L3A+PHA+QW5vdGhlciBkZXBhcnR1cmU8L3A+
PHA+RnJlZS1hZ2VudCBkZWZlbnNpdmUgbGluZW1hbiBTdGVwaGVuIFBhZWEgYWdyZWVkIHRvIGEg
b25lLXllYXIsICQyIG1pbGxpb24gY29udHJhY3Qgd2l0aCB0aGUgRGFsbGFzIENvd2JveXMsIGFj
Y29yZGluZyB0byByZXBvcnRzLjwvcD48cD5QYWVhLCAyOCwgc3BlbnQgbGFzdCBzZWFzb24gd2l0
aCB0aGUgQnJvd25zIGFuZCBwbGF5ZWQgMTMgZ2FtZXMgd2l0aCBvbmUgc3RhcnQuIEhlIGhhZCBz
aXggdGFja2xlcywgaW5jbHVkaW5nIGEgaGFsZiBzYWNrLjwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.