By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
Titans 28, Browns 26: Late rally falls short as Browns start 0-6 for first time since 1999 expansion season October 16,2016 08:54 PM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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