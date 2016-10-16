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Titans 28, Browns 26: Late rally falls short as Browns start 0-6 for first time since 1999 expansion season

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 16, 2016 - 04:32 PM | Updated: October 17, 2016 - 09:31 AM
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Cleveland Browns wide receiver Terrelle Pryor celebrates after catching a 7-yard touchdown pass against the Tennessee Titans in the first half of a game Sunday in Nashville, Tenn.(AP Photo/James Kenney)

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