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Obituary

UA hall of famer, former Browns defensive coordinator Dave Adolph dies at 79

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 12, 2017 - 06:36 PM

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