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Versatile Browns rookie Jabrill Peppers has special teams coordinator Chris Tabor thinking about Josh Cribbs

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 19, 2017 - 02:48 PM | Updated: June 20, 2017 - 03:26 PM
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Cleveland Browns' Jabrill Peppers runs through drills during the team's organized team activity at its training facility May 31, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)

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