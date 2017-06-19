Versatile Browns rookie Jabrill Peppers has special teams coordinator Chris Tabor thinking about Josh Cribbs

PHA+V2hlbiB0aGUgQnJvd25zIGRyYWZ0ZWQgc3Ryb25nIHNhZmV0eSBKYWJyaWxsIFBlcHBlcnMg
dGhlIG5pZ2h0IG9mIEFwcmlsIDI3LCBzcGVjaWFsIHRlYW1zIGNvb3JkaW5hdG9yIENocmlzIFRh
Ym9yIHJlYWN0ZWQgYXMgaWYgaGUgaGFkIGp1c3QgaGl0IHRoZSBNZWdhIE1pbGxpb25zIGphY2tw
b3QuPC9wPjxwPkluIGEgdmlkZW8gcHJvZHVjZWQgYnkgdGhlIEJyb3ducyBhbmQgcHVibGlzaGVk
IG9uIHRoZWlyIHdlYnNpdGUsIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIHdhbGtlZCBkb3duIGEgaGFsbHdh
eSBhbmQgeWVsbGVkIGZvciBUYWJvciBhZnRlciB0aGUgcGljayBoYWQgYmVlbiBtYWRlLiBXaGVu
IEphY2tzb24gZm91bmQgVGFib3IsIHRoZSBhc3Npc3RhbnQmIzgyMTc7cyBqdWJpbGF0aW9uIGNv
dWxkbiYjODIxNzt0IGJlIGNvbnRhaW5lZC48L3A+PHA+VGFib3IgcGxheWZ1bGx5IHB1c2hlZCBK
YWNrc29uLCBodWdnZWQgYXNzaXN0YW50IGRlZmVuc2l2ZSBiYWNrcyBjb2FjaCBKZXJvZCBLcnVz
ZSwgY2xhcHBlZCwgZmlzdC1wdW1wZWQgYW5kIGV4Y2xhaW1lZCwgJiM4MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7
cyBhIGJpZyBvbmUuIFdvdyEmIzgyMjE7PC9wPjxwPkFmdGVyIHRoZSBCcm93bnMgbGV0IFRyYXZp
cyBCZW5qYW1pbiBsZWF2ZSBpbiBmcmVlIGFnZW5jeSBpbiAyMDE2LCB0aGV5IGhhZCBubyByZXR1
cm4gZ2FtZSB0byBzcGVhayBvZiBsYXN0IHNlYXNvbiB1bnRpbCBNYXJpbyBBbGZvcmQgYnJlYXRo
ZWQgc29tZSBsaWZlIGludG8gaXQgaW4gdGhlIGZpbmFsIHRocmVlIGdhbWVzLjwvcD48cD5CdXQg
VGFib3IgYmVsaWV2ZXMgUGVwcGVycywgNS1mb290LTEwJiM4NTQyOyBhbmQgMjEzIHBvdW5kcywg
Y2FuIGNoYW5nZSB0aGUgd2F5IHRoZSBCcm93bnMgcGxheSBzcGVjaWFsIHRlYW1zLiBIZSBzZWVz
IGEgcmV0dXJuZXIgd2hvIHJlbWluZHMgaGltIG9mIEJyb3ducyBsZWdlbmQgSm9zaCBDcmliYnMs
IGEgdGhyZWUtdGltZSBQcm8gQm93bGVyIHdob3NlIGVpZ2h0IGtpY2tvZmYgcmV0dXJuIHRvdWNo
ZG93bnMgYXJlIHRpZWQgZm9yIHRoZSBtb3N0IGluIE5GTCBoaXN0b3J5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VGhlIHdheSBbUGVwcGVycyBpc10gYnVpbHQsIGhlIGtpbmQgb2YgcmVtaW5kcyBtZSBhIGxpdHRs
ZSBiaXQgaW4gdGhlIENyaWJic3kgbW9sZCwmIzgyMjE7IFRhYm9yIHNhaWQgbGFzdCB3ZWVrIGFz
IG1hbmRhdG9yeSBtaW5pY2FtcCB3cmFwcGVkIHVwLiAmIzgyMjA7SGUgaGFzIHNvbWUgdGhpY2tu
ZXNzIHRvIGhpbS4gSWYgeW91IGxvb2sgYXQgb3VyIHBhc3QgcmV0dXJuZXJzLCBldmVuIHdoZW4g
SSB3YXMgaW4gQ2hpY2FnbyB3aXRoIERldmluIFtIZXN0ZXJdLCBEZXZpbiB3YXMgYSBsaXR0bGUg
c2xpZ2h0ZXIgZ3V5LiBUcmF2aXMgd2FzIGEgcmVhbGx5IHNsaWdodCBndXkuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtbUGVwcGVycyBpc10gYSBtaXggb2YgbW9yZSBvZiBhIENyaWJic3kgYW5kIGNhbiBnbyBub3J0
aC1zb3V0aC4gQnV0IEkgdGhvdWdodCBoZSBoYWQgZ29vZCB2aXNpb24gY29taW5nIG91dCwgYW5k
IHlvdSBjb3VsZCBzZWUgaXQgb24gYSBsb3Qgb2YgcGxheXMgd2hlcmUgaGUgY291bGQganVzdCBj
cmVhdGUgb24gaGlzIG93biwgYW5kIEkgdGhpbmsgdGhvc2UgYXJlIGdvb2QgdHJhaXRzIGluIGEg
cmV0dXJuZXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIHJhbmtlZCAyNnRoIGluIHlhcmRzIHBl
ciBwdW50IHJldHVybiAoNi43KSBhbmQgdGllZCBmb3IgMjh0aCBpbiB5YXJkcyBwZXIga2lja29m
ZiByZXR1cm4gKDE4LjYpIGxhc3Qgc2Vhc29uIHdoZW4gdGhleSB3ZW50IDEtMTUuPC9wPjxwPkF0
IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1pY2hpZ2FuLCBQZXBwZXJzIGhhZCAzOSBwdW50IHJldHVybnMg
Zm9yIDUxMCB5YXJkcyAoMTMuMSBhdmVyYWdlKSBhbmQgYSB0b3VjaGRvd24sIHBsdXMgMTgga2lj
a29mZiByZXR1cm5zIGZvciA0ODMgeWFyZHMgKDI2LjggYXZlcmFnZSkuPC9wPjxwPlBlcHBlcnMs
IHRoZSAyNXRoIG92ZXJhbGwgc2VsZWN0aW9uLCB3b3JrZWQgYXMgYSBwdW50IGFuZCBraWNrb2Zm
IHJldHVybmVyIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIEJyb3ducyYjODIxNzsgc3ByaW5nIHByYWN0aWNlcy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBleGNpdGVkIGFib3V0IEphYnJpbGwgcmV0dXJuaW5nLCYj
ODIyMTsgc2FpZCBUYWJvciwgd2hvJiM4MjE3O3MgYmVlbiBpbiBjaGFyZ2Ugb2YgQnJvd25zIHNw
ZWNpYWwgdGVhbXMgc2luY2UgMjAxMS4gJiM4MjIwO09idmlvdXNseSwgSSB0aG91Z2h0IGhlIHdh
cyBlbGVjdHJpYyBpbiBjb2xsZWdlIGFzIGEgcGxheW1ha2VyLiBJdCYjODIxNztzIGEgbWF0dGVy
IG9mIGhlbHBpbmcgdXMgZ2V0IG91ciByZXR1cm4gZ2FtZSB0byB3aGVyZSBpdCYjODIxNztzIHN1
cHBvc2VkIHRvIGJlLCB3aGVyZSB0aGUgQ2xldmVsYW5kIEJyb3ducyBhcmUgc3VwcG9zZWQgdG8g
YmUgcmV0dXJuaW5nIHRoZSBiYWxsLCBhbmQgaG9wZWZ1bGx5IHdlIGNhbiBnZXQgdG8gdGhhdC4g
V2Ugc3RpbGwgaGF2ZSBhIGxvdCBvZiB3b3JrIHRvIGRvLCBidXQgSSB0aGluayB3ZSBjYW4gZ2V0
IHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGVwcGVycywgMjEsIGlzIGNvbmZpZGVudCBoZSBjYW4gbWFr
ZSBhIG1ham9yIGRpZmZlcmVuY2UuIEhlIGRpZCBzb21lIHJldHVybmluZyBpbiB5b3V0aCBhbmQg
aGlnaCBzY2hvb2wgZm9vdGJhbGwgYmVmb3JlIHR1cm5pbmcgaGVhZHMgYXQgTWljaGlnYW4uPC9w
PjxwPiYjODIyMDtXaGVuIFtjb2FjaCBKaW1dIEhhcmJhdWdoIGdvdCBbdG8gTWljaGlnYW5dLCBo
ZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qga25vdyB1cyBmcm9tIGEgY2FuIG9mIHBhaW50LCYjODIyMTsgUGVwcGVy
cyBzYWlkIGxhc3QgbW9udGguICYjODIyMDtCYXNpY2FsbHksIGFsbCBvZiB0aGUgc2tpbGwgcG9z
aXRpb24gZ3V5cywgd2UgaGFkIHJhY2luZyBldmVudHMuIFRoZSBmYXN0ZXN0IGd1eXMsIGhlIHB1
dCBiYWNrIHRoZXJlIFthcyByZXR1cm5lcnNdLiBIZSB0aGVuIHNhdyB3aG8gbG9va2VkIG5hdHVy
YWwgZG9pbmcgaXQuIEkmIzgyMTc7bSBhIGNvbXBldGl0b3IuIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IHJlYWxs
eSBjYXJlIHdobyB3YXMgYmFjayB0aGVyZSBiZWZvcmUgbWUgb3IgYW55dGhpbmcgbGlrZSB0aGF0
LiBJJiM4MjE3O20ganVzdCBnb2luZyB0byB0cnkgdG8gZG8gd2hhdCBJIGdvdCB0byBkbyB0byBj
b21wZXRlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGVwcGVycyBwcm92ZWQgdG8gYmUgYSBkeW5hbWljIHBsYXlt
YWtlciBjYXBhYmxlIG9mIGRvaW5nIGp1c3QgYWJvdXQgYW55dGhpbmcgb24gdGhlIGZvb3RiYWxs
IGZpZWxkLiBIZSBwbGF5ZWQgMTUgcG9zaXRpb25zIGZvciB0aGUgV29sdmVyaW5lcywgYW5kIEph
Y2tzb24gaGFzIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7bGwgZXZlbnR1YWxseSBtb29ubGlnaHQgb24gb2ZmZW5z
ZSBmb3IgdGhlIEJyb3ducy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgdW5pcXVlIHRoaW5nIGlzIGFsbCB0
aGUgcG9zaXRpb25zIGhlIHBsYXlzLCYjODIyMTsgSGFyYmF1Z2ggc2FpZCBsYXN0IHllYXIsIHBl
ciBNTGl2ZS5jb20uICYjODIyMDtZb3Ugc3RhcnQgY291bnRpbmcgdGhlbSAmIzgyMTI7IHNhZmV0
eSwgY29ybmVyLCBuaWNrZWwsIG91dHNpZGUgbGluZWJhY2tlciwgc2xvdCByZWNlaXZlciwgV2ls
ZGNhdCBxdWFydGVyYmFjaywgcnVubmluZyBiYWNrLCBraWNrIHJldHVybmVyLCBwdW50IHJldHVy
bmVyLCBndW5uZXIsIGhvbGQgdXAgJiM4MjEyOyB0aGF0JiM4MjE3O3MgMTEgb3IgMTIgcmlnaHQg
dGhlcmUuIEFuZCBJIGtub3cgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBvdGhlcnMgaGUgY291bGQgZG8sIGFuZCBk
byB3ZWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RW50ZXJpbmcgdGhlIGRyYWZ0LCB0aGUgQnJvd25zIHdlcmUg
aW50cmlndWVkIGJ5IGFsbCBvZiB0aGUgcG9zc2liaWxpdGllcywgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBjcmVh
dGl2ZSB3YXlzIGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBHcmVnZyBXaWxsaWFtcyBjb3VsZCB1c2Ug
UGVwcGVycyBhcyBhIHN0cm9uZyBzYWZldHkgd2hvIGNhbiBmaWxsIGEgbGluZWJhY2tlciByb2xl
IGluIGNlcnRhaW4gcGFja2FnZXMuPC9wPjxwPkluIDIwMTUsIFBlcHBlcnMgcHJpbWFyaWx5IHBs
YXllZCBzYWZldHkgYW5kIGNvbXBpbGVkIDQ1IHRhY2tsZXMsIGluY2x1ZGluZyA1LjUgZm9yIGxv
c3MsIGFuZCBhIGNhcmVlci1oaWdoIDEwIHBhc3NlcyBkZWZlbnNlZC4gSGUgc3dpdGNoZWQgdG8g
bGluZWJhY2tlciBpbiAyMDE2IHRvIGZpbGwgYSB0ZWFtIG5lZWQgYW5kIHJhY2tlZCB1cCA3MiB0
YWNrbGVzLCBpbmNsdWRpbmcgMTYgZm9yIGxvc3MsIHRvIGdvIGFsb25nIHdpdGggYW4gaW50ZXJj
ZXB0aW9uLiBIZSBlYXJuZWQgZmlyc3QtdGVhbSBBbGwtQmlnIFRlbiBob25vcnMgYm90aCBzZWFz
b25zLiA8L3A+PHA+TGFzdCB5ZWFyLCBoZSBhbHNvIGJlY2FtZSB0aGUgZmlyc3QgcGxheWVyIGlu
IEJpZyBUZW4gaGlzdG9yeSB0byB3aW4gdGhyZWUgaW5kaXZpZHVhbCBhd2FyZHM6IHRoZSBjb25m
ZXJlbmNlJiM4MjE3O3MgZGVmZW5zaXZlIHBsYXllciwgbGluZWJhY2tlciBhbmQgcmV0dXJuIHNw
ZWNpYWxpc3Qgb2YgdGhlIHllYXIgaG9ub3JzLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3Mgb25l
IG9mIHRoZSBiZXN0IG92ZXJhbGwgZm9vdGJhbGwgcGxheWVycyB0aGF0IEkgc2F3IGluIHRoaXMg
eWVhciYjODIxNztzIGRyYWZ0LCYjODIyMTsgS3J1c2UsIHdobyBndWlkZXMgdGhlIEJyb3ducyYj
ODIxNzsgc2FmZXRpZXMsIHNhaWQgbGFzdCB3ZWVrLiAmIzgyMjA7SSBtZWFuIHdlJiM4MjE3O3Jl
IHRhbGtpbmcgYWJvdXQgZm9vdGJhbGwgcGxheWVycy4gUm9sbCB0aGUgYmFsbCBvdXQuICYjODIx
NjtXaGF0IHBvc2l0aW9uIHRvIHlvdSB3YW50IG1lIHRvIHBsYXksIGNvYWNoPyBJJiM4MjE3O2xs
IGdvIGRvIGl0LiYjODIxNzs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIGl0IGludm9sdmVzIGEgYmFsbCwgZXZl
cnl0aGluZyBoZSYjODIxNztzIGRvbmUgZ3Jvd2luZyB1cCBpbiBoaXMgbGlmZSwgaGUmIzgyMTc7
cyBiZWVuIGdvb2QgYXQuIEFueXRoaW5nLiBJIG1lYW4geW91IG5hbWUgaXQuIEZyb20gcnVnYnkg
dG8gc29jY2VyIHRvIGJhc2ViYWxsIHRvIGZvb3RiYWxsIHRvIGJhc2tldGJhbGwsIHlvdSBqdXN0
IG5hbWUgaXQuIFRoYXQga2lkJiM4MjE3O3MgZXhjZWxsZWQgYXQgYW55dGhpbmcgaGUmIzgyMTc7
cyBldmVyIGRvbmUuIEhlJiM4MjE3O3MganVzdCBvbmUgb2YgdGhvc2UgdGhhdCBoYXMgbmF0dXJh
bGx5IGluc3RpbmN0aXZlIGFiaWxpdHkgdG8gdW5kZXJzdGFuZCBzcGFjZSBhbmQgbW92ZW1lbnQu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3Mgd2h5IFRhYm9yIHdhcyBnbGVlZnVsIHdoZW4gdGhl
IEJyb3ducyBwaWNrZWQgUGVwcGVycyBhZnRlciB0cmFkaW5nIGRvd24gZnJvbSBOby4gMTIgb3Zl
cmFsbCB0byBOby4gMjUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyBleGNpdGVkIGFib3V0IGl0LCYjODIy
MTsgVGFib3Igc2FpZC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBleGNpdGVkIGFuZCBJJiM4MjE3O20gcGFz
c2lvbmF0ZSBhYm91dCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIEJyb3ducyBhbmQgc3BlY2lhbCB0ZWFtcy4gV2hl
biBJIGZlZWwgbGlrZSB3ZSBhY3F1aXJlIGEgcGxheWVyICYjODIxMjsgYWxsIHRoZSBwbGF5ZXJz
IHRoYXQgd2UgYWNxdWlyZSBjYW4gaGVscCB1cyBpbiBzb21lIHdheSAmIzgyMTI7IEkgZ2V0IGV4
Y2l0ZWQgYWJvdXQgdGhhdC4gSXQgZ290IHZpZGVvZWQuIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGtub3cgaXQg
d2FzIGdldHRpbmcgdmlkZW9lZC4gQnV0IHdoZW4gcGxheWVycyBnZXQgcGlja2VkLCBJIGdldCBl
eGNpdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgd2FzIGEgZ29vZCBwbGF5ZXIgYW5kIHdlJiM4MjE3O3Jl
IGhvcGluZyB0aGF0IHRyYW5zbGF0ZXMgdG8gdGhpcyBsZXZlbC4gVGhpcyBpcyBhIGRpZmZlcmVu
dCBkZWFsIGZvciBoaW0sIGJ1dCBbSV0gaGF2ZSBncmVhdCBjb25maWRlbmNlIGluIGhvdyBoZSBh
cHByb2FjaGVzIHRoaW5ncyBhbmQgaG93IGhlIHdvcmtzIGF0IHRoaW5ncyB0aGF0IGhlIGhhcyBh
IGNoYW5jZSB0byBiZSBhIGdvb2Qgb25lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+UGVwcGVycyBoYXMgdGFsa2Vk
IHRvIFRhYm9yIGFuZCBLcnVzZSBhYm91dCBjZWxlYnJhdGluZyB3aGVuIGhlIHdhcyBkcmFmdGVk
IGFuZCBob3BlcyB0byByZXdhcmQgdGhlbSBmb3IgdGhlaXIgZmFpdGguPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aG9zZSB3ZXJlIHRoZSB0d28gZ3V5cyB3aG8gd2VyZSByZWFsbHkgdnlpbmcgZm9yIG1lIGFuZCB3
YW50ZWQgbWUgdG8gYmUgcGlja2VkLCYjODIyMTsgUGVwcGVycyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBndWVz
cyB3aGVuIEkgd2FzIHBpY2tlZCwgdGhleSB3ZXJlIGV4Y2l0ZWQuIENvYWNoIFRhYm9yIHNhaWQg
aGUgdGhpbmtzIGhlIHdhcyBtb3JlIGV4Y2l0ZWQgdGhhbiBJIHdhcywgYnV0IEkgd2FzIGxpa2Us
ICYjODIxNjtJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHNvLiYjODIxNzs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGRl
ZmluaXRlbHkgZmVlbHMgZ29vZCB0byBrbm93IHlvdSBoYXZlIGNvYWNoZXMgdGhhdCBiZWxpZXZl
IGluIHlvdSB0aGF0IG11Y2ggYW5kIGFyZSB0aGF0IGV4Y2l0ZWQgYWJvdXQgd2hhdCB5b3UgY2Fu
IGJyaW5nIHRvIHRoZSB0ZWFtLiBJJiM4MjE3O20gZGVmaW5pdGVseSBleGNpdGVkIGFib3V0IGdl
dHRpbmcgdG8gd29yayBhbmQgYnJpbmdpbmcgdGhvc2UgdGhvdWdodHMgYW5kIHRob3NlIGlkZWFz
IGludG8gZnJ1aXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBh
dCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29t
L2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5j
b20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
ZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29t
L2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.