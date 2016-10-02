Washington 31, Browns 20: Second-half turnovers leave Browns NFL’s last winless team

PHA+TEFORE9WRVIsIE1kLjogVGhlIEJyb3ducyBnYXZlIFdhc2hpbmd0b24gZXZlcnl0aGluZyB0
aGV5IGhhZCAmIzgyMTI7IGluY2x1ZGluZyB0aGUgYmFsbC48L3A+PHA+QWZ0ZXIgY2xhd2luZyBi
YWNrIGZyb20gYW4gZWFybHkgMTQtcG9pbnQgZGVmaWNpdCwgdGhlIEJyb3ducyBjb21taXR0ZWQg
dHVybm92ZXJzIG9uIHRocmVlIGNvbnNlY3V0aXZlIHBvc3Nlc3Npb25zIGluIHRoZSBzZWNvbmQg
aGFsZiwgc3F1YW5kZXJlZCB0aGUgdGhyZWUtcG9pbnQgbGVhZCB0aGV5IGhlbGQgZW50ZXJpbmcg
dGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGFuZCBmZWxsIDMxLTIwIHRvIFdhc2hpbmd0b24gb24gU3VuZGF5
IGF0IEZlZEV4RmllbGQuPC9wPjxwPk9uZSBvZiB0aG9zZSB0dXJub3ZlcnMgaXMgZW52ZWxvcGVk
IGluIGNvbnRyb3ZlcnN5IGJlY2F1c2UgQnJvd25zIHJ1bm5pbmcgYmFjayBEdWtlIEpvaG5zb24g
dGhvdWdodCBoZSByZWNvdmVyZWQgdGhlIGJhbGwgYWZ0ZXIgZnVtYmxpbmcuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtXaGF0JiM4MjE3O3MgbW9zdCB1cHNldHRpbmcgaXMgd2UmIzgyMTc7cmUga25vY2tpbmcgb24g
dGhlIGRvb3IsJiM4MjIxOyBKb2huc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBoYW5kbGlu
ZyBhZHZlcnNpdHkgd2VsbCwgYnV0IHdlJiM4MjE3O3JlIGp1c3Qgbm90IGZpbmlzaGluZy4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkFzIGEgcmVzdWx0LCB0aGUgQnJvd25zIGFyZSAwLTQgZm9yIHRoZSBmb3VydGgg
dGltZSBpbiB0aGUgZXhwYW5zaW9uIGVyYS4gVGhlIHByZXZpb3VzIHRocmVlIDAtNCB0ZWFtcyBm
aW5pc2hlZCAyLTE0ICgxOTk5KSwgNS0xMSAoMjAwOSkgYW5kIDUtMTEgKDIwMTIpLiA8L3A+PHA+
VGhleSBoYWQgYW4gb3Bwb25lbnQgcmlnaHQgd2hlcmUgdGhleSB3YW50ZWQgdGhlbSBmb3IgdGhl
IHRoaXJkIGNvbnNlY3V0aXZlIHdlZWssIHlldCBmYWlsZWQgdG8gcHJldmFpbC4gVGhleSYjODIx
NztyZSB0aGUgb25seSB3aW5sZXNzIHRlYW0gaW4gdGhlIE5GTC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4
MjE3O3Mga2luZCBvZiBhIGJpdHRlciB0YXN0ZSBqdXN0IGJlY2F1c2UgSSBmZWx0IGxpa2Ugd2Ug
aGFkIHRoZSBXIGluIG91ciBoYW5kcyBhbmQgd2UgZ2F2ZSBpdCBhd2F5LCYjODIyMTsgc2FpZCBy
dW5uaW5nIGJhY2sgSXNhaWFoIENyb3dlbGwsIHdobyBoYWQgMTUgY2FycmllcyBmb3IgMTEyIHlh
cmRzICg3LjUgYXZlcmFnZSkgYW5kIGEgdG91Y2hkb3duLjwvcD48cD5LaWNrZXIgQ29keSBQYXJr
ZXkgYm91bmNlZCBiYWNrIGZyb20gaGlzIGRpc21hbCBkZWJ1dCB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgbGFz
dCB3ZWVrIGJ5IG1ha2luZyBhIDUxLXlhcmQgZmllbGQgZ29hbCB0byB0aWUgdGhlIHNjb3JlIDE3
LTE3IHdpdGggdGltZSBleHBpcmVkIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLCB0aGVuIGEgNDUteWFyZCBh
dHRlbXB0IHRvIGdpdmUgdGhlbSBhIDIwLTE3IGVkZ2Ugd2l0aCA5OjI1IGxlZnQgaW4gdGhlIHRo
aXJkIHF1YXJ0ZXIuPC9wPjxwPlRoZSB0dXJuaW5nIHBvaW50IGNhbWUgZHVyaW5nIHRoZSBCcm93
bnMmIzgyMTc7IG5leHQgcG9zc2Vzc2lvbi4gV2l0aCBKb2huc29uIGJlaW5nIGNoZWNrZWQgZm9y
IGEgY29uY3Vzc2lvbiBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBiZWNhdXNlIHRoZSBvZmZpY2lhbHMg
c2VudCBoaW0gdG8gdGhlIHNpZGVsaW5lLCB0aGUgQnJvd25zIG9wdGVkIHRvIGhhbmQgb2ZmIHRv
IHNlY29uZC15ZWFyIGZ1bGxiYWNrIE1hbGNvbG0gSm9obnNvbiBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUg
aW4gaGlzIE5GTCBjYXJlZXIgb24gZmlyc3QtYW5kLTEwIGF0IFdhc2hpbmd0b24mIzgyMTc7cyAx
Ni15YXJkIGxpbmUuIEluc2lkZSBsaW5lYmFja2VyIFdpbGwgQ29tcHRvbiBmb3JjZWQgaGltIHRv
IGZ1bWJsZSwgYW5kIGNvcm5lcmJhY2sgUXVpbnRvbiBEdW5iYXIgcmVjb3ZlcmVkIHRoZSBiYWxs
IGF0IFdhc2hpbmd0b24mIzgyMTc7cyA5IHdpdGggMTowNyBsZWZ0IGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFy
dGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIG5vdCBnb2luZyB0byBxdWVzdGlvbiB0aGF0IGRl
Y2lzaW9uLCYjODIyMTsgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gc2FpZCBvZiBnaXZpbmcgTWFsY29sbSBK
b2huc29uIGhpcyBmaXJzdCBjYXJyeSBhdCB0aGUgY29sbGVnZSBvciBwcm9mZXNzaW9uYWwgbGV2
ZWwuICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MganVzdCBhIHBhcnQgb2YgZm9vdGJhbGwuIEdvdCB0byBo
b2xkIG9udG8gdGhlIGJhbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XYXNoaW5ndG9uICgyLTIpIHRoZW4gZHJv
dmUgdG8gdGhlIEJyb3ducyYjODIxNzsgNS15YXJkIGxpbmUgd2hlcmUgaXQgZmFjZWQgc2Vjb25k
LWFuZC1nb2FsLiBDb3JuZXJiYWNrIEphbWFyIFRheWxvciBoYWQganVzdCBiZWVuIHNlbnQgdG8g
dGhlIHNpZGVsaW5lIGJ5IGFuIG9mZmljaWFsIGJlY2F1c2UgaGUgaGFkIHRoZSB3aW5kIGtub2Nr
ZWQgb3V0IG9mIGhpbS4gV2l0aCB0aGUgZGVmZW5zZSB2aXNpYmx5IGNvbmZ1c2VkIGJ5IHRoZSBw
ZXJzb25uZWwgY2hhbmdlLCBxdWFydGVyYmFjayBLaXJrIENvdXNpbnMgcXVpY2tseSBzbmFwcGVk
IHRoZSBiYWxsIGFuZCB0aHJldyBhIDUteWFyZCB0b3VjaGRvd24gcGFzcyB0byB3aWRlLW9wZW4g
cnVubmluZyBiYWNrIENocmlzIFRob21wc29uLCBhbGxvd2luZyBXYXNoaW5ndG9uIHRvIHRha2Ug
YSAyNC0yMCBsZWFkIHdpdGggMTA6MzkgbGVmdCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgbm9ib2R5IGVsc2UmIzgyMTc7cyBmYXVsdCBidXQgbWluZSwm
IzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZCBvZiB0aGUgY29uZnVzaW9uLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzt2ZSBn
b3QgdG8gbWFrZSBzdXJlIEkgc2VlIHRoYXQuIEkmIzgyMTc7dmUgZ290IG1ha2Ugc3VyZSBJJiM4
MjE3O20gaW4gdHVuZSB3aXRoIHRoYXQsIHNvIHdlIGNhbiBmaXggdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkR1cmluZyB0aGUgQnJvd25zJiM4MjE3OyBuZXh0IHBvc3Nlc3Npb24sIER1a2UgSm9obnNvbiBm
dW1ibGVkIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgYSA1LXlhcmQgcnVuLCBhbmQgQ29tcHRvbiB3YXMgY3JlZGl0
ZWQgd2l0aCB0aGUgcmVjb3ZlcnkgYXQgV2FzaGluZ3RvbiYjODIxNztzIDQzIHdpdGggOTozMiBs
ZWZ0IGluIHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlci4gQXMgdGhlIG9mZmljaWFscyBzZWFyY2hlZCBmb3Ig
dGhlIGJhbGwgaW4gYSBwaWxlIG9mIGJvZGllcywgSm9obnNvbiBzdG9vZCBuZWFyYnkgYW5kIGhl
bGQgdGhlIGJhbGwgaW4gdGhlIGFpci4gTGluZSBqdWRnZSBTYXJhaCBUaG9tYXMgYXdhcmRlZCBX
YXNoaW5ndG9uIHRoZSBiYWxsLCB0aG91Z2guIEFuIE5GTCBzcG9rZXNtYW4gc2FpZCBzZXZlcmFs
IGFuZ2xlcyB3ZXJlIHJldmlld2VkIG9uIHJlcGxheSBidXQgbm90aGluZyBkZWZpbml0aXZlIHdh
cyBzaG93biByZWdhcmRpbmcgdGhlIHJlY292ZXJ5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aG91Z2h0IEkg
cmVjb3ZlcmVkIGl0LCYjODIyMTsgRHVrZSBKb2huc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgYXQgdGhl
IGVuZCBvZiB0aGUgZGF5LCBJIGNhbiYjODIxNzt0IGZ1bWJsZSBpdC4gTG9uZyBzdG9yeSBzaG9y
dCwgSSBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgcHV0IHRoZSByZWZzIGluIHBvc2l0aW9uIHRvIG1ha2UgdGhh
dCBjYWxsIGFueXdheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldhc2hpbmd0b24gZGlkbiYjODIxNzt0IHR1cm4g
RHVrZSBKb2huc29uJiM4MjE3O3MgZnVtYmxlIGludG8gcG9pbnRzLjwvcD48cD5UaGUgc2FtZSBj
YW4mIzgyMTc7dCBiZSBzYWlkIGFib3V0IHJvb2tpZSBxdWFydGVyYmFjayBDb2R5IEtlc3NsZXIm
IzgyMTc7cyB0dXJub3Zlci4gS2Vzc2xlciBoYWQgYSBzb2xpZCBzZWNvbmQgTkZMIHN0YXJ0LCBj
b21wbGV0aW5nIDI4LW9mLTQwIHBhc3NlcyBmb3IgMjIzIHlhcmRzIGFuZCBhIHRvdWNoZG93biB3
aXRoIGEgcmF0aW5nIG9mIDgxLjYuIEJ1dCBvbiBzZWNvbmQtYW5kLTIgYXQgdGhlIEJyb3ducyYj
ODIxNzsgMTAsIGhlIHdhcyBpbnRlcmNlcHRlZC4gS2Vzc2xlciB0aHJldyBiZWhpbmQgUHJ5b3Ig
YXMgaGUgcmFuIGEgcG9zdCByb3V0ZSwgYW5kIEFsbC1Qcm8gY29ybmVyYmFjayBKb3NoIE5vcm1h
biBwaWNrZWQgb2ZmIHRoZSBwYXNzIGF0IHRoZSBCcm93bnMmIzgyMTc7IDI1IHdpdGggNjoyOCBy
ZW1haW5pbmcgaW4gdGhlIGZpbmFsIHF1YXJ0ZXIuPC9wPjxwPlByeW9yIGRvbWluYXRlZCBOb3Jt
YW4gaW4gdGhlIGZpcnN0IGhhbGYgd2l0aCBmb3VyIGNhdGNoZXMgZm9yIDQyIHlhcmRzIGFuZCBh
IHRvdWNoZG93bi4gQnV0IFByeW9yIGhhZCBvbmx5IG9uZSBjYXRjaCBmb3IgNCB5YXJkcyBhZnRl
ciBoYWxmdGltZS48L3A+PHA+Rm91ciBwbGF5cyBhZnRlciBLZXNzbGVyJiM4MjE3O3MgaW50ZXJj
ZXB0aW9uLCBydW5uaW5nIGJhY2sgTWF0dCBKb25lcyBydXNoZWQgZm9yIGEgMS15YXJkIHRvdWNo
ZG93biwgYWxsb3dpbmcgV2FzaGluZ3RvbiB0byBzZWl6ZSBhIDMxLTIwIGxlYWQgd2l0aCA0OjI1
IGxlZnQgYW5kIHZpcnR1YWxseSBzZWFsIHRoZSBvdXRjb21lLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgy
MTc7cyBzb21ldGhpbmcgSSBoYXZlIHRvIGxlYXJuIGZyb20uIEl0IGh1cnRzLCYjODIyMTsgS2Vz
c2xlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBwdXQgZXZlcnl0aGluZyBJIGhhdmUgaW50byB0aGlzLiBJIGZp
Z2h0IHNvIGhhcmQuIFRoYXQgc2l0dWF0aW9uIHRoZXJlLCBpdCYjODIxNztzIGdvdCB0byBiZSBi
ZXR0ZXIuIFRoYXQgd2FzIG9uIG1lLiBJJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBnaXZlIGhpbSBhIGJldHRl
ciBiYWxsLiBZb3UgY2FuJiM4MjE3O3QgdHVybiB0aGUgYmFsbCBvdmVyIGluIHRoYXQgc2l0dWF0
aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+
LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNv
bS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJp
Y2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNv
bS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRz
PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.