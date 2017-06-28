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What Bruce Smith sees in Browns rookie Myles Garrett and why the No. 1 pick from 1985 wants to mentor top selection from 2017

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 28, 2017 - 07:14 AM | Updated: June 29, 2017 - 02:49 PM
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Buffalo Bills' Hall of Famer Bruce Smith speaks after his jersey number was retired during half-time of an NFL football game between the Buffalo Bills and the New York Jets on Thursday, Sept. 15, 2016, in Orchard Park, N.Y. (AP Photo/Bill Wippert)

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