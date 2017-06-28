All CATEGORIES
☰ Menu

What Bruce Smith sees in Browns rookie Myles Garrett and why the No. 1 pick from 1985 wants to mentor top selection from 2017

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 28, 2017 - 07:14 AM | Updated: June 29, 2017 - 02:49 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Buffalo Bills' Hall of Famer Bruce Smith speaks after his jersey number was retired during half-time of an NFL football game between the Buffalo Bills and the New York Jets on Thursday, Sept. 15, 2016, in Orchard Park, N.Y. (AP Photo/Bill Wippert)

ON THE WEB

MORE IN SPORTS

tribe30cut_01 Tony Dejak - AP
Indians 5, Rangers 1: Corey Kluber continues dominant stretch, leads Indians over Rangers - 5:47 PM

CLEVELAND: Corey Kluber of June 2017 has looked an awful lot like Corey Kluber of October 2016.

Lebron_NBA_Documentary_30054.jpg-d178d_00
LeBron James assists in production of Showtime documentary on history of the NBA
browns29cut_01
What Bruce Smith sees in Browns rookie Myles Garrett and why the No. 1 pick from 1985 wants to mentor top selection from 2017
tribe29cut_08
Indians report: Manager Terry Francona glad to be back with team, will continue to be monitored
Outdoors almanac — June 30 - 5:06 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next