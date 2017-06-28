By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer
What Bruce Smith sees in Browns rookie Myles Garrett and why the No. 1 pick from 1985 wants to mentor top selection from 2017 June 28,2017 12:15 PM GMT Nate Ulrich Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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