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Why Browns expect second-year tight end Seth DeValve to become breakout playmaker this year

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 23, 2017 - 02:39 PM | Updated: June 23, 2017 - 02:57 PM

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