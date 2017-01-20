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Why the Browns should benefit from coaching in Senior Bowl as they prepare for crucial draft

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 20, 2017 - 04:38 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson, show during an NFL football game against the San Diego Chargers, will get a first hand look at college talent when he coaches during the upcoming Senior Bowl. (AP Photo/Aaron Josefczyk)


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