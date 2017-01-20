Why the Browns should benefit from coaching in Senior Bowl as they prepare for crucial draft

PHA+RGVzY3JpYmluZyBhbiB1cGNvbWluZyBkcmFmdCBhcyB0aGUgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQgb25l
IGluIHRoZSBoaXN0b3J5IG9mIHRoZSBleHBhbnNpb24tZXJhIEJyb3ducyBoYXMgYmVlbiBkb25l
IHRvbyBtYW55IHRpbWVzLCBidXQgdGhhdCBzdGF0ZW1lbnQgd2lsbCBwcm9iYWJseSBob2xkIHRy
dWUgdGhpcyB5ZWFyLjwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIG93biBlaWdodCBwaWNrcyBpbiBBcHJpbCYj
ODIxNztzIGRyYWZ0IGFuZCB3aWxsIHJlY2VpdmUgYSBmZXcgbW9yZSB3aGVuIHRoZSBORkwgYXdh
cmRzIGNvbXBlbnNhdG9yeSBzZWxlY3Rpb25zIGluIGxhdGUgTWFyY2guIFRoZWlyIHN0b2NrcGls
ZSBpbmNsdWRlcyB0d28gY2hvaWNlcyBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQgKE5vcy4gMSBhbmQgMTIg
b3ZlcmFsbCkgYW5kIHR3byBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIChOb3MuIDMzIGFuZCA1MiBvdmVy
YWxsKS4gVGhleSBoYXZlIHR3byBwaWNrcyBpbiB0aGUgdG9wIDEyIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGlt
ZSBzaW5jZSAxOTYyLjwvcD48cD5Db21pbmcgb2ZmIHRoZSB3b3JzdCBzZWFzb24gaW4gZnJhbmNo
aXNlIGhpc3Rvcnkgd2l0aCBhIHJlY29yZCBvZiAxLTE1LCB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGRlc3Bl
cmF0ZWx5IG5lZWRzIHRvIGVuZCBpdHMgc3RyZWFrIG9mIGRpc2FwcG9pbnRpbmcgYW5kIHNvbWV0
aW1lcyBkaXNhc3Ryb3VzIGRyYWZ0cy48L3A+PHA+Q29hY2hpbmcgaW4gdGhlIFNlbmlvciBCb3ds
IGluIE1vYmlsZSwgQWxhLiwgd29uJiM4MjE3O3QgZ3VhcmFudGVlIGRyYWZ0IHN1Y2Nlc3MgZm9y
IHRoZSBCcm93bnMsIGJ1dCB0aGVyZSBhcmUgcmVhc29ucyB0byBiZWxpZXZlIHRoZSBleHBlcmll
bmNlIHNob3VsZCBiZSBoZWxwZnVsIGFuZCBjb3VsZCBiZSBpbnZhbHVhYmxlLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7QW55dGltZSB5b3UgZ2V0IGEgY2hhbmNlIHRvIGJlIHdpdGggdGhlIHBsYXllcnMsIHRvIGNv
YWNoIHRoZW0gaW4geW91ciBmdW5kYW1lbnRhbHMsIHlvdXIgdGVjaG5pcXVlcywgYmUgYWJsZSB0
byBiZSBhcm91bmQgdGhlbSBpbiBtZWV0aW5ncywgeW91IGdldCB0byBzZWUgdGhlbSBpbiBhIGxv
dCBvZiBkaWZmZXJlbnQgc2V0dGluZ3MgdGhhdCBtYXliZSB5b3Ugd291bGRuJiM4MjE3O3QgZ2V0
IHRvIHNlZSBpZiB5b3Ugd2VyZW4mIzgyMTc7dCBjb2FjaGluZyB0aGUgZ2FtZSwmIzgyMjE7IEJy
b3ducyBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyBpbmZvcm1hdGlvbiB5
b3Ugbm9ybWFsbHkgaGF2ZSB0byBnYXRoZXIgdGhpcmQgaGFuZCBmcm9tIHNvbWVib2R5IGVsc2Uu
IFlvdSBnZXQgdG8gZ2V0IHRoYXQgaW5mb3JtYXRpb24gZmlyc3QgaGFuZCBub3cuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5QbGF5ZXJzIHdpbGwgYmVnaW4gYXJyaXZpbmcgaW4gTW9iaWxlIG9uIFN1bmRheS4gUHJh
Y3RpY2VzIHdpbGwgcnVuIFR1ZXNkYXkgdGhyb3VnaCBUaHVyc2RheSwgYW5kIHRoZSBhbGwtc3Rh
ciBnYW1lIGZlYXR1cmluZyAxMDcgZHJhZnQtZWxpZ2libGUgcHJvc3BlY3RzIHdpbGwgYmUgaGVs
ZCBTYXR1cmRheS48L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyB3aWxsIGNvYWNoIHRoZSBTb3V0aCB0ZWFtLiBU
aGUgQ2hpY2FnbyBCZWFycywgd2hvIG93biB0aGUgdGhpcmQgb3ZlcmFsbCBwaWNrLCB3aWxsIGNv
YWNoIHRoZSBOb3J0aCB0ZWFtLiBUaGUgdHdvIHRlYW1zIHdpdGggdGhlIHdvcnN0IHJlY29yZHMg
ZnJvbSB0aGUgcHJldmlvdXMgc2Vhc29uIHRoYXQgZGlkbiYjODIxNzt0IG1ha2UgYSBoZWFkLWNv
YWNoaW5nIGNoYW5nZSBhcmUgdHlwaWNhbGx5IGludml0ZWQgdG8gY29hY2ggaW4gdGhlIHNob3dj
YXNlLjwvcD48cD5KYWNrc29uIHdpbGwgcmVjZWl2ZSBhIHJhcmUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gb3Jk
ZXIgZHJhZnQgcHJvc3BlY3RzIHRvIHJ1biBjb25jZXB0cyBvZiBoaXMgb2ZmZW5zZSBhbmQgdXNl
IGl0cyB2ZXJiaWFnZSBpbiBwcmFjdGljZSBhbmQgZ2FtZSBzZXR0aW5ncy48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0hhdmluZyBhIGd1eSBiZSBhYmxlIHRvIGRlbW9uc3RyYXRlIHRoZSB0aGluZ3MgeW91IHdhbnQg
ZG9uZSBpcyBhIHBsdXMsJiM4MjIxOyBzYWlkIEphY2tzb24sIHdobyBjb2FjaGVkIGluIHRoZSBT
ZW5pb3IgQm93bCBpbiAyMDA0LCBoaXMgZmlyc3Qgc2Vhc29uIGFzIGEgd2lkZSByZWNlaXZlcnMg
Y29hY2ggZm9yIHRoZSBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMuICYjODIyMDtOb3cgaGUgbWF5IG5vdCBi
ZSBwZXJmZWN0IGF0IGl0LiBZb3Uga25vdyBpbiB0aHJlZSBwcmFjdGljZXMsIHRoZXJlJiM4MjE3
O3Mgbm90IGEgbG90IG9mIHByYWN0aWNlIHRpbWUgdG8gbWFzdGVyIHNvbWV0aGluZywgYnV0IGF0
IGxlYXN0IHlvdSBrbm93IGlmIGhlIGNhbiBhY3R1YWxseSBkbyBpdCBvciBub3QuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5KYWNrc29uIHNhaWQgdGhlIEJyb3ducyB3aWxsIGFsc28gYmUgYWJsZSB0byB0ZWxsIHdo
aWNoIHBsYXllcnMgJiM4MjIwO2J1eSBpbiYjODIyMTsgdG8gd2hhdCB0aGV5IHByZWFjaC48L3A+
PHA+VGhhdCB3aWxsIGJlIGFuIGltcG9ydGFudCBwYXJ0IG9mIHRoZSBldmFsdWF0aW9uIGZvciBu
ZXcgQnJvd25zIGRlZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBHcmVnZyBXaWxsaWFtcy4gSGUgc3RyZXNz
ZWQgaGUgd2FudHMgY29sbGVnZSBwbGF5ZXJzIHdobyBhcmUgd2lsbGluZyB0byAmIzgyMjA7cmVw
cm92ZSYjODIyMTsgdGhlbXNlbHZlcyBhdCB0aGUgaGlnaGVzdCBsZXZlbCBiZWNhdXNlIHNvbWUg
bWlsbGVubmlhbHMgaGF2ZSAmIzgyMjA7YmVlbiBlbmFibGVkIHRoZWlyIHdob2xlIGxpZmUgc28g
ZmFyIGFuZCBhbGwgb2YgYSBzdWRkZW4gdGhleSByZWFsbHkgZG9uJiM4MjE3O3QgdW5kZXJzdGFu
ZCB3aGF0IGl0IGlzIHRvIHBheSB0aGUgcHJpY2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaWxsaWFtcyBoYXMg
bmV2ZXIgY29hY2hlZCBpbiBhIFNlbmlvciBCb3dsIGJ1dCBleHBlY3RzIGhpcyB0aW1lIGluIE1v
YmlsZSB0byB0ZWxsIGhpbSBldmVyeXRoaW5nIGhlIG5lZWRzIHRvIGtub3cgYWJvdXQgdGhlIHBs
YXllcnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtPbmNlIEkgcHV0IG15IGhhbmRzIG9uIHRob3NlIGd1eXMsIEkm
IzgyMTc7bSBub3QgZ29pbmcgdG8gd2F0Y2ggYW55IG9mIHRoZWlyIGNvbGxlZ2UgZmlsbSwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkRpc3RpbmN0IGFkdmFudGFnZTwvcD48cD5BbGwgMzIgTkZMIHRl
YW1zIHNjb3V0IHRoZSBTZW5pb3IgQm93bCwgYnV0IHRoZSB0d28gdGhhdCBjb2FjaCBpbiBpdCBy
ZWNlaXZlIGZhciBncmVhdGVyIGFjY2VzcyB0byB0aGUgcGxheWVycy4gQ29hY2hlcyBhbmQgdGFs
ZW50IGV2YWx1YXRvcnMgY2FuIGVhdCBicmVha2Zhc3QsIGx1bmNoIGFuZCBkaW5uZXIgd2l0aCB0
aGUgcHJvc3BlY3RzLCBvYnNlcnZlIGhvdyB0aGV5IHRha2Ugbm90ZXMgYW5kIGxpc3RlbiB0byB0
aGUgcXVlc3Rpb25zIHRoZXkgYXNrIGluIG1lZXRpbmdzLCB3YXRjaCBob3cgdGhleSBpbnRlcmFj
dCB3aXRoIGVhY2ggb3RoZXIgaW4gdGhlIGxvY2tlciByb29tIGFuZCBnZXQgYSBzZW5zZSBmb3Ig
dGhlaXIgdGVtcGVyYW1lbnRzIGluIHByYWN0aWNlcyBhbmQgdGhlIGdhbWUuIDwvcD48cD4mIzgy
MjA7SWYgeW91ciB0ZWFtIGlzIG5vdCBjb2FjaGluZyB0aGUgZ2FtZSwgd2hhdCB5b3UmIzgyMTc7
bGwgZG8gaXMgeW91JiM4MjE3O2xsIGJlIGFibGUgdG8gaGF2ZSB5b3VyIGludGVydmlldyBzZXNz
aW9ucyB3aXRoIHRoZSBwbGF5ZXJzIHRoYXQgYXJlIGdvdmVybmVkIGJ5IHRoZSBTZW5pb3IgQm93
bCwmIzgyMjE7IERhbGxhcyBDb3dib3lzIHNlbmlvciBkaXJlY3RvciBvZiBjb2xsZWdlIGFuZCBw
cm8gcGVyc29ubmVsIFdpbGwgTWNDbGF5IHNhaWQgYnkgcGhvbmUuICYjODIyMDtUaGV5IGdpdmUg
eW91IGEgYmxvY2sgb2YgdGltZSBhbmQgc2F5IHlvdSBzcGVuZCB0aGF0IDE1IG1pbnV0ZXMgd2l0
aCBhIGd1eSwgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB5b3VyIGludHJvZHVjdGlvbiwgeW91ciBmdWxsIGV4
cG9zdXJlIHRvIHRoZSBwbGF5ZXIuIFVubGlrZSB3aGVuIHlvdSBoYXZlIHRoZW0gaW4gdGhlIG1l
ZXRpbmcgcm9vbSwgeW91IGhhdmUgdGhlbSBpbiB0aGUgbG9ja2VyIHJvb20sIHlvdSBoYXZlIHRo
ZW0gYXQgdGhlIHByYWN0aWNlLCB5b3UgZ2V0IG1vcmUgdGltZSB3aXRoIHRoZSBwbGF5ZXIgdG8g
ZmluZCBvdXQgd2hhdCBoZSYjODIxNztzIGFsbCBhYm91dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1jQ2xheSBk
ZWVtcyBjb2FjaGluZyBpbiB0aGUgU2VuaW9yIEJvd2wgbW9yZSB2YWx1YWJsZSB0aGFuIG1lZXRp
bmcgd2l0aCBwcm9zcGVjdHMgYXQgdGhlIE5GTCBTY291dGluZyBDb21iaW5lIG9yIGhvc3Rpbmcg
dGhlbSBmb3Igb2ZmaWNpYWwgcHJlLWRyYWZ0IHZpc2l0cyBhdCB0ZWFtIGhlYWRxdWFydGVycy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkmIzgyMTc7cmUgcHJlcHBlZCBieSBhZ2VudHMsJiM4MjIxOyBoZSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7WW91IGdldCB0byBtZWV0IHRoZW0gYXQgdGhlIGNvbWJpbmUgZm9yIDE1IG1p
bnV0ZXMuIFlvdSBpbnRlcmFjdCB3aXRoIHRoZW0gcXVpY2tseSwgc28gb3RoZXIgdGhhbiB5b3Vy
IDMwIFtvZmZpY2lhbF0gdmlzaXRzLCB0aGlzIHlvdXIgYmVzdCBvcHBvcnR1bml0eSB0byBnZXQg
dG8ga25vdyB0aGUgcGxheWVyLCBhbmQgZGlmZmVyZW50IHRoYW4gdGhlIDMwIHZpc2l0cywgeW91
IGdldCB0byBrbm93IHRoZW0gd2hpbGUgdGhleSYjODIxNztyZSBkb2luZyB3aGF0IHlvdSYjODIx
NztyZSBnb2luZyB0byBwYXkgdGhlbSB0byBkby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkl0JiM4MjE3O2xsIGJl
IHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSBjb2FjaGVkIGluIHRoZSBTZW5pb3IgQm93
bCBzaW5jZSBCaWxsIEJlbGljaGljayB3YXMgdGhlaXIgaGVhZCBjb2FjaCBpbiAxOTkzLjwvcD48
cD5UaGUgQnJvd25zIGFyZSBzdGlsbCBzZWFyY2hpbmcgZm9yIGEgZnJhbmNoaXNlIHF1YXJ0ZXJi
YWNrLCBidXQgdW5mb3J0dW5hdGVseSBmb3IgdGhlbSwgbm9uZSBvZiB0aGUgdG9wLXRocmVlIHJh
dGVkIFFCcyBpbiB0aGlzIHllYXImIzgyMTc7cyBkcmFmdCBjbGFzcyB3aWxsIHBhcnRpY2lwYXRl
IGluIHRoZSBTZW5pb3IgQm93bC4gQ2xlbXNvbiYjODIxNztzIERlc2hhdW4gV2F0c29uIHdhcyBl
bGlnaWJsZSBmb3IgdGhlIGV2ZW50IGFzIGEganVuaW9yIGJlY2F1c2UgaGUgZ3JhZHVhdGVkIGVh
cmx5LCBidXQgaGUgZGVjbGluZWQgaGlzIGludml0YXRpb24uIE5vcnRoIENhcm9saW5hJiM4MjE3
O3MgTWl0Y2ggVHJ1Ymlza3ksIGEgTWVudG9yIG5hdGl2ZSwgYW5kIE5vdHJlIERhbWUmIzgyMTc7
cyBEZVNob25lIEtpemVyLCBhIFRvbGVkbyBuYXRpdmUsIGFyZSBqdW5pb3JzIHdobyB3ZXJlbiYj
ODIxNzt0IGVsaWdpYmxlLjwvcD48cD5UZXhhcyBBJmFtcDtNIGp1bmlvciBkZWZlbnNpdmUgZW5k
IE15bGVzIEdhcnJldHQsIHdpZGVseSBjb25zaWRlcmVkIHRoZSBmcm9udC1ydW5uZXIgYnkgZHJh
ZnQgYW5hbHlzdHMgdG8gYmVjb21lIHRoZSBOby4gMSBvdmVyYWxsIHBpY2ssIHdhc24mIzgyMTc7
dCBlbGlnaWJsZSwgZWl0aGVyLiBBbGFiYW1hIHNlbmlvciBkZWZlbnNpdmUgbGluZW1hbiBKb25h
dGhhbiBBbGxlbiwgYW5vdGhlciBjb25zaWRlcmF0aW9uIGZvciB0aGUgdG9wIHBpY2ssIGRlY2xp
bmVkIGhpcyBpbnZpdGF0aW9uLjwvcD48cD5CdXQgaGlzdG9yeSBzaG93cyB0cmVhc3VyZSBjYW4g
YmUgZm91bmQgaW4gdGhlIFNlbmlvciBCb3dsIGJleW9uZCB0aGUgZHJhZnQmIzgyMTc7cyBoZWFk
bGluZXJzLjwvcD48cD5DaGFuY2UgdG8gY2FwaXRhbGl6ZTwvcD48cD5UYWtlIHRoZSBDb3dib3lz
IGZvciBpbnN0YW5jZS4gVGhleSBjb2FjaGVkIHRoZSBOb3J0aCB0ZWFtIGluIHRoZSBTZW5pb3Ig
Qm93bCBsYXN0IHllYXIsIGhpdCBpdCBvZmYgd2l0aCBxdWFydGVyYmFjayBEYWsgUHJlc2NvdHQs
IHdobyBwbGF5ZWQgZm9yIHRoZSBTb3V0aCB0ZWFtLCBhbmQgZHJhZnRlZCBoaW0gaW4gdGhlIGZv
dXJ0aCByb3VuZC4gUHJlc2NvdHQgc3RhcnRlZCBldmVyeSBnYW1lIGFzIGEgcm9va2llLCBoZWxw
aW5nIHRoZSBDb3dib3lzIGdvIDEzLTMsIHdpbiB0aGUgTkZDIEVhc3QgYW5kIG1ha2UgdGhlIHBs
YXlvZmZzLjwvcD48cD5NY0NsYXkgc2FpZCAmIzgyMjA7dGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBxdWVzdGlv
biYjODIyMTsgdGhlIFNlbmlvciBCb3dsIHBsYXllZCBhIHNpZ25pZmljYW50IHJvbGUgaW4gdGhl
IENvd2JveXMgZHJhZnRpbmcgUHJlc2NvdHQuIEl0IGxhaWQgdGhlIGdyb3VuZHdvcmsgZm9yIHRo
ZSBvcmdhbml6YXRpb24gdG8gYmVjb21lIGNvbWZvcnRhYmxlIHNlbGVjdGluZyBoaW0gZXZlbiBh
ZnRlciBoZSB3YXMgYXJyZXN0ZWQgYW5kIGNoYXJnZWQgd2l0aCBkcml2aW5nIHVuZGVyIHRoZSBp
bmZsdWVuY2UgaW4gTWFyY2guIEhlIHdhcyBmb3VuZCBub3QgZ3VpbHR5IGluIEp1bHkuIDwvcD48
cD4mIzgyMjA7SW4gdGhpcyBidXNpbmVzcyB3aGVyZSB3ZSYjODIxNztyZSBiZXR0aW5nIG9uIHBl
b3BsZSBhbmQgaW52ZXN0aW5nIGluIHRoZW0sIHlvdSB3YW50IHRvIHRha2UgZXZlcnkgb3Bwb3J0
dW5pdHkgdG8gZ2V0IHRvIGtub3cgdGhlbSwmIzgyMjE7IE1jQ2xheSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5k
IGNvYWNoaW5nIGluIHRoZSBTZW5pb3IgQm93bCBpcyB0aGUgZ3JlYXRlc3QgZXhwb3N1cmUgeW91
IGNhbiBnZXQgJiM4MjE2O2NhdXNlIHlvdSBkb24mIzgyMTc7dCBnZXQgdG8gY29hY2ggdGhlbSBh
bnkgb3RoZXIgdGltZSB1bnRpbCB5b3UgZHJhZnQgdGhlbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNlbmlvciBC
b3dsIEV4ZWN1dGl2ZSBEaXJlY3RvciAgYW5kIGZvcm1lciBCcm93bnMgZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2Vy
IFBoaWwgU2F2YWdlIHNhaWQgZWFjaCB5ZWFyIHRoZSBjb2FjaGluZyBzdGFmZnMgc3dhcCByb3N0
ZXJzIGZvciBhIGNvdXBsZSBvZiBob3VycyBvbiBGcmlkYXkgc28gdGhleSBjYW4gZ2V0IHRvIGtu
b3cgdGhlIHBsYXllcnMgb24gdGhlIG90aGVyIHRlYW0uPC9wPjxwPkEgcGl2b3RhbCBtZWV0aW5n
IG9jY3VycmVkIGR1cmluZyBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBzd2FwIGJldHdlZW4gQ293Ym95cyBv
ZmZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IgU2NvdHQgTGluZWhhbiBhbmQgUHJlc2NvdHQsIHdobyBiZWNh
bWUgdGhlIE1vc3QgVmFsdWFibGUgUGxheWVyIG9mIHRoZSAyMDE2IFNlbmlvciBCb3dsLiBUaGUg
Q293Ym95cyBjYW1lIGF3YXkgaW1wcmVzc2VkIGJ5IFByZXNjb3R0JiM4MjE3O3MgaW50ZWxsaWdl
bmNlIGFuZCBsZWFkZXJzaGlwIHF1YWxpdGllcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Zyb20gd2F0Y2hpbmcg
dGhlIHByYWN0aWNlIGFuZCB0aGVuIHdpdGggb3VyIGludGVyYWN0aW9uIHdpdGggaGltIGFuZCBv
dXIgb25lLW9uLW9uZSB0aW1lLCB3ZSBiZWdhbiB0byByZWFsaXplIGp1c3QgaG93IGRpZmZlcmVu
dCBoZSB3YXMsJiM4MjIxOyBNY0NsYXkgc2FpZC48L3A+PHA+VGhlcmUgYXJlIHNldmVyYWwgb3Ro
ZXIgc3VjY2VzcyBzdG9yaWVzIGludm9sdmluZyB0ZWFtcyB0aGF0IGhhdmUgY29hY2hlZCBpbiB0
aGUgU2VuaW9yIEJvd2wuIDwvcD48cD5PZiB0aGUgMjAgdGVhbXMgdGhhdCBkaWQgc28gaW4gdGhl
IHBhc3QgMTAgeWVhcnMsIDE2IGRyYWZ0ZWQgYSBwbGF5ZXIgZnJvbSB0aGUgZXZlbnQuIE9uZSB0
ZWFtIGRyYWZ0ZWQgb25lIHBsYXllciwgc2l4IGRyYWZ0ZWQgdHdvLCBmb3VyIGRyYWZ0ZWQgdGhy
ZWUsIGZvdXIgZHJhZnRlZCBmb3VyIGFuZCBvbmUgZHJhZnRlZCBmaXZlLjwvcD48cD5Gb3VydGVl
biBvZiB0aG9zZSA0NiBwbGF5ZXJzIHdlcmUgZHJhZnRlZCBpbiB0aGUgZm91cnRoIHJvdW5kLCBl
aWdodCBpbiB0aGUgdGhpcmQsIHNpeCBpbiB0aGUgZmlmdGgsIGZpdmUgaW4gdGhlIGZpcnN0LCBm
aXZlIGluIHRoZSBzZWNvbmQsIGZvdXIgaW4gdGhlIHNpeHRoIGFuZCBmb3VyIGluIHRoZSBzZXZl
bnRoLjwvcD48cD5QcmVzY290dCBpcyBvbmUgb2YgZml2ZSBxdWFydGVyYmFja3MgYW1vbmcgdGhv
c2UgcGlja3MuIFR3byBvdGhlcnMgaGF2ZSBoZWxwZWQgdGhlaXIgdGVhbXMgbWFrZSB0aGUgcGxh
eW9mZnM6IEtpcmsgQ291c2lucyAoV2FzaGluZ3RvbiwgZm91cnRoIHJvdW5kIGluIDIwMTIpIGFu
ZCBBbmR5IERhbHRvbiAoQ2luY2lubmF0aSwgc2Vjb25kIHJvdW5kIGluIDIwMTEpLiBCcmFuZG9u
IEFsbGVuIChKYWNrc29udmlsbGUsIHNpeHRoIHJvdW5kIGluIDIwMTYpIGhhc24mIzgyMTc7dCBw
bGF5ZWQsIGFuZCBUeWxlciBXaWxzb24gKE9ha2xhbmQsIGZvdXJ0aCByb3VuZCBpbiAyMDEzKSBp
cyBvdXQgb2YgdGhlIGxlYWd1ZS48L3A+PHA+U2luY2UgU2F2YWdlIHRvb2sgY29udHJvbCBvZiB0
aGUgU2VuaW9yIEJvd2wgaW4gMjAxMiwgdGhlIENvd2JveXMsIFRlbm5lc3NlZSBUaXRhbnMsIEF0
bGFudGEgRmFsY29ucywgT2FrbGFuZCBSYWlkZXJzIGFuZCBEZXRyb2l0IExpb25zIGhhdmUgaW1w
cm92ZWQgYWZ0ZXIgY29hY2hpbmcgaW4gaXQuIFRoZSBKYWNrc29udmlsbGUgSmFndWFycyBhcmUg
dGhlIG9ubHkgdGVhbSB0aGF0IGhhc24mIzgyMTc7dCwgZGVzcGl0ZSBjb2FjaGluZyBpbiBpdCB0
aGUgcGFzdCB0aHJlZSB5ZWFycy4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0IGV4cGVyaWVuY2UgZm9yIGFs
bCB0aG9zZSBjbHVicyBoZWxwZWQgdGhlbSBhZGQgYSBwbGF5ZXIgb3IgdHdvIG9yIHRocmVlLCBp
ZiBub3QgZm91ciBvciBmaXZlLCB0aGF0JiM4MjE3O3MgaGVscGVkIHRoZW0gaW1wcm92ZSwmIzgy
MjE7IFNhdmFnZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBvbmx5IGJlZW4gdGhlIEphZ3MgdGhh
dCBpdCBqdXN0IGRpZG4mIzgyMTc7dCB0cmFuc2xhdGUgZm9yIHdoYXRldmVyIHJlYXNvbi4gV2Um
IzgyMTc7bGwgc2VlIGlmIGl0IGRvZXMgaW4gdGhlIG5leHQgeWVhciBvciB0d28gd2l0aCB0aGVt
LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SXQgZ29lcyB3aXRob3V0IHNheWluZyB3aGljaCBncm91cCB0aGUgQnJv
d25zIG5lZWQgdG8gam9pbi48L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEg
aHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93
bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0
dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05h
dGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vi
b29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmou
c3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.