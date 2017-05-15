2017 NBA playoff schedule: Cavaliers vs. Celtics

PHA+Q2F2YWxpZXJzIHZzLiBDZWx0aWNzPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+KEJlc3Qtb2Ytc2V2ZW4gc2Vy
aWVzKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMSAoVE5UKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5D
YXZzIGF0IENlbHRpY3MsIFdlZG5lc2RheSwgODozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAy
IChUTlQpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPkNhdnMgYXQgQ2VsdGljcywgRnJpZGF5LCA4OjMwIHAubS48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDMgKFROVCk8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+Q2VsdGljcyBhdCBDYXZz
LCBTdW5kYXksIDg6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNCAoVE5UKTwvc3Ryb25nPjwv
cD48cD5DZWx0aWNzIGF0IENhdnMsIE1heSAyMywgODozMCBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R2Ft
ZSA1IChUTlQpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPipDYXZzIGF0IENlbHRpY3MsICBNYXkgMjUsIDg6MzAg
cC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNiAoVE5UKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD4qQ2VsdGljcyBh
dCBDYXZzLCBNYXkgMjcsIDg6MzAgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNyAoVE5UKTwvc3Ry
b25nPjwvcD48cD4qQ2F2cyBhdCBDZWx0aWNzLCBNYXkgMjksIDg6MzAgcC5tLjwvcD48cD4qICYj
ODIxMjsgaWYgbmVjZXNzYXJ5PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.