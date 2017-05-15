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playoff schedule

2017 NBA playoff schedule: Cavaliers vs. Celtics

Published: May 15, 2017 - 10:42 PM

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Indians 8, Rays 7: Indians hold on for win; Carlos Carrasco exits with pectoral injury - 11:26 PM

CLEVELAND: The Indians won a game Monday night but might have lost a bigger battle in the process.

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Cavaliers’ Iman Shumpert will draw on experience to defend a point guard in conference finals - 11:26 PM
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Goodyear logo to adorn Cavs uniforms starting next season - 11:12 PM
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Bob Dyer: Joe Tait still feisty at 80 - 10:10 PM
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Indians notebook: Corey Kluber throws light bullpen session, progressing from back injury; Indians’ lineup shuffle continues - 11:26 PM
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