2017 NBA playoff schedule: Cavaliers vs. Pacers

PHA+Q2F2YWxpZXJzIHZzLiBQYWNlcnM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi1zZXZlbiBzZXJp
ZXMpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxOiA8L3N0cm9uZz5QYWNlcnMgYXQgQ2F2
cywgU2F0dXJkYXksIDMgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkdhbWUgMjogPC9zdHJvbmc+UGFjZXJz
IGF0IENhdnMsIE1vbmRheSwgNyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAzOiA8L3N0cm9uZz5D
YXZzIGF0IFBhY2VycywgVGh1cnNkYXksIDcgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNDogPC9z
dHJvbmc+Q2F2cyBhdCBQYWNlcnMsIEFwcmlsIDIzLCAxIHAubS48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4qIEdh
bWUgNTogPC9zdHJvbmc+UGFjZXJzIGF0IENhdnMsIEFwcmlsIDI1LCBUQkE8L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz4qIEdhbWUgNjogPC9zdHJvbmc+Q2F2cyBhdCBQYWNlcnMsIEFwcmlsIDI3LCBUQkE8L3A+PHA+
PHN0cm9uZz4qIEdhbWUgNzogPC9zdHJvbmc+UGFjZXJzIGF0IENhdnMsIEFwcmlsIDI5LCBUQkE8
L3A+PHA+KiBpZiBuZWNlc3Nhcnk8L3A+PHA+dzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.