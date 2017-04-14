2017 NBA playoff schedule: Cavaliers vs. Pacers

PHA+Q2F2YWxpZXJzIHZzLiBQYWNlcnM8L3A+PHA+PHN0cm9uZz4oQmVzdC1vZi1zZXZlbiBzZXJp
ZXMpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAxIChBQkMpPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlBh
Y2VycyBhdCBDYXZzLCBTYXR1cmRheSwgMyBwLm0uPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSAyIChUTlQp
PC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlBhY2VycyBhdCBDYXZzLCBNb25kYXksIDcgcC5tLjwvcD48cD48c3Ry
b25nPkdhbWUgMyAoVE5UKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5DYXZzIGF0IFBhY2VycywgVGh1cnNkYXks
IDcgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNCAoQUJDKTwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5DYXZzIGF0
IFBhY2VycywgQXByaWwgMjMsIDEgcC5tLjwvcD48cD48c3Ryb25nPkdhbWUgNTwvc3Ryb25nPjwv
cD48cD48c3Ryb25nPiogPC9zdHJvbmc+UGFjZXJzIGF0IENhdnMsIEFwcmlsIDI1LCBUQkE8L3A+
PHA+PHN0cm9uZz5HYW1lIDY8L3N0cm9uZz48L3A+PHA+PHN0cm9uZz4qIDwvc3Ryb25nPkNhdnMg
YXQgUGFjZXJzLCBBcHJpbCAyNywgVEJBPC9wPjxwPjxzdHJvbmc+R2FtZSA3PC9zdHJvbmc+PC9w
PjxwPjxzdHJvbmc+KiA8L3N0cm9uZz5QYWNlcnMgYXQgQ2F2cywgQXByaWwgMjksIFRCQTwvcD48
cD4qIGlmIG5lY2Vzc2FyeTwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.