By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
Act III of the Thrillogy pits Cavaliers’ tight bond against Warriors’ superior talent May 31,2017 08:54 PM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PHA+DQoJVGhhdCB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzIGFyZSBhIGJldHRlciB0ZWFtIHRo YW4gbGFzdCB5ZWFyIGlzIGEgZ2l2ZW4gd2l0aCB0aGVpciBvZmZzZWFzb24gYWRkaXRpb24gb2Yg bGVhZ3VlIE1WUCBhbmQgZm91ci10aW1lIHNjb3JpbmcgY2hhbXBpb24gS2V2aW4gRHVyYW50Ljwv cD4NCjxwPg0KCUJ1dCBMZUJyb24gSmFtZXMgc2FpZCB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIGhhdmUgaW1wcm92 ZWQgYXMgd2VsbCwgZXZlbiB0aG91Z2ggaXQgd291bGQgc2VlbSBoYXJkIHRvIGltcHJvdmUgb24g dGhlIHVucHJlY2VkZW50ZWQgZmVhdCBvZiByYWxseWluZyBmcm9tIGEgMy0xIGRlZmljaXQgdG8g d2luIHRoZSAyMDE2IHRpdGxlLjwvcD4NCjxwPg0KCU9kZHNtYWtlcnMgYW5kIGFuYWx5c3RzIGhh dmUgbWFkZSB0aGUgV2FycmlvcnMgaGVhdnkgZmF2b3JpdGVzIGFzIHRoZSB0ZWFtcyBtZWV0IGZv ciB0aGUgdGhpcmQgY29uc2VjdXRpdmUgeWVhciBpbiB0aGUgTkJBIEZpbmFscywgd2hpY2ggb3Bl biBUaHVyc2RheSBhdCBPcmFjbGUgQXJlbmEuIEJ1dCBKYW1lcyBzYWlkIG1vcmUgdGhhbiB0YWxl bnQgd2lsbCBkZXRlcm1pbmUgdGhlIHdpbm5lci48L3A+DQo8cD4NCgnigJxZb3Uga25vdyB0YWxl bnQgd2lsbCBvbmx5IGdldCB5b3Ugc28gZmFyLOKAnSBKYW1lcyBzYWlkIFN1bmRheS4g4oCcWW91 IGdvdHRhIGJlIGFibGUgdG8gc2FjcmlmaWNlIGFuZCBkZWRpY2F0ZSBhbmQgZmlnaHQgZm9yIG9u ZSBhbm90aGVyIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIGNvdXJzZSBvZiBhIHNlYXNvbiwgdGhyb3VnaG91dCB0 aGUgY291cnNlIG9mIGEgYmF0dGxlLiBJdOKAmXMgYSBsb3Qgb2YgdGFsZW50ZWQgdGVhbXMgaW4g b3VyIGxlYWd1ZS4gQSBsb3QuIEFuZCB5b3Ugc2VlIGl0IGFsbCB0aGUgdGltZSwg4oCYVGhpcyB0 ZWFtIGhhcyBhIGxvdCBvZiB0YWxlbnQsIGJ1dCB3aHkgY2Fu4oCZdCB0aGV5IGdldCBvdmVyIHRo ZSBodW1wP+KAmeKAieKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUphbWVzIGlzIGJhbmtpbmcgb24gdGhlIENhdnPi gJkgY2hlbWlzdHJ5IGFuZCBjbG9zZW5lc3MgdG8gbWFrZSB0aGUgZGlmZmVyZW5jZS4gVGhleSBi b25kZWQgZXZlbiB0aWdodGVyIGFmdGVyIEouUi4gU21pdGjigJlzIGRhdWdodGVyLCBEYWtvdGEs IHdhcyBib3JuIGZpdmUgbW9udGhzIHByZW1hdHVyZSBpbiBKYW51YXJ5LCB0aGUgZGVhdGggb2Yg Q2hhbm5pbmcgRnJ5ZeKAmXMgcGFyZW50cyB3aXRoaW4gYSBtb250aCBvZiBlYWNoIG90aGVyIGlu IE9jdG9iZXIgYW5kIE5vdmVtYmVyIGFuZCB0aGUgYWRkaXRpb24gb2YgMTItIGFuZCAxNC15ZWFy IHZldGVyYW5zIERlcm9uIFdpbGxpYW1zIGFuZCBLeWxlIEtvcnZlciwgYm90aCBwbGF5aW5nIGlu IHRoZWlyIGZpcnN0IEZpbmFscy48L3A+DQo8cD4NCglCYWNrY291cnQ8L3A+DQo8cD4NCgk8c3Ry b25nPkNhdmFsaWVyczo8L3N0cm9uZz4gS3lyaWUgSXJ2aW5nICgyNC41IHBvaW50cywgNS42IGFz c2lzdHMpIHJhaXNlZCBoaXMgZ2FtZSB0byBhbm90aGVyIGxldmVsIGluIHRoZSBsYXN0IGZvdXIg Z2FtZXMgb2YgdGhlIGNvbmZlcmVuY2UgZmluYWxzIGFnYWluc3QgdGhlIENlbHRpY3MsIGF2ZXJh Z2luZyAyOS41IHBvaW50cyB3aGlsZSBzaG9vdGluZyA2NyBwZXJjZW50IGZyb20gdGhlIGZpZWxk IGFuZCA1NiBwZXJjZW50IGZyb20gMy1wb2ludCByYW5nZS4gTGVCcm9uIEphbWVzIHBpY2tpbmcg dXAgaGlzIGZvdXJ0aCBmb3VsIHdpdGggNjo0NiBsZWZ0IGluIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRlciBv ZiBHYW1lIDQgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2VsdGljcyBpbnNwaXJlZCBJcnZpbmcgdG8gdGFrZSBvdmVy LCBhbmQgaGUgZmluaXNoZWQgd2l0aCA0MiBwb2ludHMuIElydmluZyBoYWQgYSBzaW1pbGFyIHN1 cmdlIGxhc3QgeWVhciBhZ2FpbnN0IHRoZSBXYXJyaW9ycywgam9pbmluZyBSaWNrIEJhcnJ5IGFu ZCBEd3lhbmUgV2FkZSBhcyB0aGUgb25seSBwbGF5ZXJzIGluIHRoZSBsYXN0IDUwIHllYXJzIHRv IHNjb3JlIDMwIG9yIG1vcmUgcG9pbnRzIGluIHRocmVlIGNvbnNlY3V0aXZlIEZpbmFscyBnYW1l cyAoMy01KSBiZWZvcmUgdGhlIGFnZSBvZiAyNS4gSXJ2aW5n4oCZcyBudW1iZXJzIGluIHRoZSAy MDE2IEZpbmFsczogMjcuMSBwb2ludHMsIDMuOSByZWJvdW5kcywgMy45IGFzc2lzdHMgYW5kIDIu MTQgc3RlYWxzLCBub3QgdG8gbWVudGlvbiDigJxUaGUgU2hvdOKAnSB0byB3aW4gR2FtZSA3IGZv ciB0aGUgQ2F2cy4gU21pdGggKDYuNiBwcGcpIGhhcyBiZWVuIHZpcnR1YWxseSBpbnZpc2libGUg YXMgYSBzY29yaW5nIHRocmVhdCBpbiAxMyBwbGF5b2ZmIGdhbWVzIGFzIGhlIGNvbmNlbnRyYXRl cyBvbiBkZWZlbnNlLCBhcyBoYXMgSW1hbiBTaHVtcGVydCAoNC43IHBwZykuIFRoZSBDYXZzIG1h eSBuZWVkIHNvbWUgdGltZWx5IDNzIGZyb20gU21pdGgsIGp1c3QgYXMgaGUgZGVsaXZlcmVkIGlu IHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIG9mIEdhbWUgNyBsYXN0IHllYXIuIEtvcnZlciAoNi40IHBwZykg dHVybmVkIGluIGJhY2stdG8tYmFjayBnYW1lcyBvZiAxNCBhbmQgMTggcG9pbnRzIGluIHRoZSBF YXN0IHNlbWlmaW5hbHMgYWdhaW5zdCB0aGUgVG9yb250byBSYXB0b3JzLiBIZSBzaG91bGQgYmUg aW5zcGlyZWQgaW4gaGlzIGZpcnN0IEZpbmFscyBhcHBlYXJhbmNlLCBhbG9uZyB3aXRoIFdpbGxp YW1zLCB3aG8gdGllZCBoaXMgMjAxNyBwbGF5b2ZmLWhpZ2ggd2l0aCAxNCBwb2ludHMgaW4gdGhl IGNsb3Nlb3V0IGdhbWUgaW4gQm9zdG9uLjwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+V2FycmlvcnM6PC9z dHJvbmc+IFN0ZXBoIEN1cnJ5ICgyOC42IHBvaW50cywgNS41IHJlYm91bmRzLCA1LjYgYXNzaXN0 cywgMS45IHN0ZWFscykgYXZlcmFnZWQgMTcuNSBwb2ludHMgaW4gdHdvIHJlZ3VsYXItc2Vhc29u IG1lZXRpbmdzIHdpdGggdGhlIENhdnMsIGhpdHRpbmcgNy1vZi0xOSAzLXBvaW50ZXJzLCBidXQg aGFzIGJlZW4gaG90IGR1cmluZyB0aGUgcGxheW9mZnMuIEhlIGF2ZXJhZ2VkIDMxLjUgcG9pbnRz IGFnYWluc3QgdGhlIFNwdXJzIGluIHRoZSBXZXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgZmluYWxzLCBjb25u ZWN0aW5nIG9uIDU2IHBlcmNlbnQgZnJvbSB0aGUgZmllbGQgYW5kIDQ3IHBlcmNlbnQgZnJvbSBs b25nIHJhbmdlLCB1cCBmcm9tIDUwIGFuZCA0MyBwZXJjZW50LCByZXNwZWN0aXZlbHksIGluIDEy IHBvc3RzZWFzb24gZ2FtZXMuIEJhdHRsaW5nIGEga25lZSBpbmp1cnksIEN1cnJ5IGdvdCBvZmYg dG8gYSBzbG93IHN0YXJ0IGluIHRoZSAyMDE2IEZpbmFscywgc2NvcmluZyA0OCBwb2ludHMgaW4g dGhlIGZpcnN0IHRocmVlIGdhbWVzLiBJbiBHYW1lcyAxIGFuZCAzLCBoZSBoaXQgMTAtb2YtMjgg ZmllbGQgZ29hbHMgYW5kIDYtb2YtMTcgM3MsIGJ1dCB0dXJuZWQgaW4gZWZmb3J0cyBvZiAzOCwg MjUgYW5kIDMwIHBvaW50cyBpbiBHYW1lcyAzLTYuIEluIEdhbWUgNywgaGUgaGl0IDYtb2YtMTkg KDQtb2YtMTQgZnJvbSAzKSBmb3IgMTcgcG9pbnRzLiBXYXRjaGluZyBJcnZpbmcgdmVyc3VzIEN1 cnJ5IHdpbGwgYmUgYXMgcml2ZXRpbmcgYXMgSmFtZXMgdmVyc3VzIEtldmluIER1cmFudC4gS2xh eSBUaG9tcHNvbiAoMTQuNCBwb2ludHMsIDM4IHBlcmNlbnQgZnJvbSB0aGUgZmllbGQsIDM2IHBl cmNlbnQgZnJvbSBsb25nIHJhbmdlKSBhdmVyYWdlZCBvbmx5IDExIHBvaW50cyBhZ2FpbnN0IHRo ZSBTcHVycyBhbmQgbWFkZSBvbmx5IDMzIHBlcmNlbnQgb2YgaGlzIGZpZWxkIGdvYWwgYXR0ZW1w dHMuIEEgeWVhciBhZ28gaGUgd2FzIGF0IGhpcyBiZXN0IGluIEdhbWVzIDQtNiwgd2l0aCAyNSwg MzcgYW5kIDI1IHBvaW50cywgcmVzcGVjdGl2ZWx5LCBidXQgY29udHJpYnV0ZWQgMTQgcG9pbnRz IGluIEdhbWUgNyAoNi1vZi0xNyBmaWVsZCBnb2FscywgMi1vZi0xMCAzcykuIElhbiBDbGFya+KA mXMgNy41IHBvaW50cyBwZXIgZ2FtZSBpbiB0aGUgcGxheW9mZnMgc3RhbmRzIGZpZnRoIG9uIHRo ZSB0ZWFtLiBFeC1DYXYgU2hhdW4gTGl2aW5nc3RvbiAoNC40IHBvaW50cywgMi43IHJlYm91bmRz IGFuZCAxLjYgYXNzaXN0cykgaGFzIHRoZSBhdGhsZXRpY2lzbSB0byBodXJ0IHRoZSBDYXZzLjwv cD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+QWR2YW50YWdlOiA8L3N0cm9uZz5XYXJyaW9ycy48L3A+DQo8cD4N CglGcm9udGNvdXJ0PC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5DYXZhbGllcnM6PC9zdHJvbmc+IEphbWVz ICgzMi41IHBvaW50cywgc2Vjb25kLWhpZ2hlc3Qgb2YgaGlzIGNhcmVlciwgOCByZWJvdW5kcywg NyBhc3Npc3RzKSBjb250aW51ZXMgdG8gcGVyZm9ybSBhdCB3aGF0IHNlZW1zIGxpa2UgaGlzIGJl c3QgYWxsLWFyb3VuZCBsZXZlbCBpbiB0aGUgcG9zdHNlYXNvbiwgcG9zdGluZyBjYXJlZXItYmVz dHMgaW4gZmllbGQgZ29hbCAoNTYuNikgYW5kIDMtcG9pbnQgcGVyY2VudGFnZSAoNDIuMSkuIElu IHRoZSBjbG9zZW91dCBHYW1lIDUgaW4gQm9zdG9uLCBoZSBwYXNzZWQgTWljaGFlbCBKb3JkYW4g YXMgdGhlIGxlYWd1ZeKAmXMgbGVhZGluZyBwbGF5b2ZmIHNjb3Jlci4gQW5kIGhlIHN0aWxsIG1h eSBoYXZlIGFub3RoZXIgbGV2ZWwuIEluIGVhcm5pbmcgaGlzIHRoaXJkIEZpbmFscyBNVlAgbGFz dCB5ZWFyLCBoZSBhdmVyYWdlZCAyOS43IHBvaW50cywgMTEuMyByZWJvdW5kcywgOC45IGFzc2lz dHMsIDIuNTcgc3RlYWxzIGFuZCAyLjI5IGJsb2NrcywgYmVjb21pbmcgdGhlIGZpcnN0IHBsYXll ciBpbiBoaXN0b3J5IHRvIGxlYWQgYWxsIGZpdmUgY2F0ZWdvcmllcyBpbiBvbmUgc2VyaWVzLiBI aXMgcG9pbnRzIGF2ZXJhZ2Ugd2FzIHRoZSBoaWdoZXN0IG9uIGEgd2lubmluZyB0ZWFtIGluIGEg c2V2ZW4tZ2FtZSBGaW5hbHMgYW5kIGhpcyBjaGFzZS1kb3duIGJsb2NrIG9uIEFuZHJlIElndW9k YWxhIGluIHRoZSBmaW5hbCB0d28gbWludXRlcyBvZiBHYW1lIDcgd2FzIG9uZSBvZiB0aHJlZSBw bGF5cyB0aGF0IGRlZmluZWQgdGhlIENhdnPigJkgY2hhbXBpb25zaGlwIHZpY3RvcnkuIElndW9k YWxhLCB3aG8gbWlzc2VkIDHCvSBnYW1lcyBpbiB0aGUgV2VzdCBmaW5hbHMgd2l0aCBhIHNvcmUg bGVmdCBrbmVlLCB3aWxsIGRlZmVuZCBKYW1lcywgd2hpY2ggaGVscGVkIElndW9kYWxhIGVhcm4g TVZQIGhvbm9ycyBpbiB0aGUgMjAxNSBGaW5hbHMuIENvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgdm93ZWQgdG8g Z2V0IEtldmluIExvdmUgbW9yZSBpbnZvbHZlZCBpbiB0aGUgRWFzdCBmaW5hbHMgYWdhaW5zdCB0 aGUgQ2VsdGljcyBhbmQgTG92ZSBhdmVyYWdlZCAyMi42IHBvaW50cywgMTIuNCByZWJvdW5kcyBh bmQgMi42IGFzc2lzdHMgd2hpbGUgc2hvb3RpbmcgNDkgcGVyY2VudCBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCBh bmQgNTQgcGVyY2VudCBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2UuIExvdmUgcGxheWVkIGNlbnRlciB3aXRo IHRoZSBzZWNvbmQgdW5pdCBhbmQgcmVkaXNjb3ZlcmVkIGhpcyBhZ2dyZXNzaXZlbmVzcywgYnV0 IGNvdWxkIGJlIGEgZGVmZW5zaXZlIGxpYWJpbGl0eSBpbiB0aGlzIHNlcmllcyBpZiB0aGF0IGVu ZXJneSBmYWxscyBvZmYuIFRyaXN0YW4gVGhvbXBzb24gKDkuMiBwb2ludHMsIDkuMyByZWJvdW5k cykgY29udGludWVzIHRvIHNoaW5lIGF0IHBsYXlvZmYgdGltZSwgYW5kIGhl4oCZcyBpbXByb3Zl ZCBoaXMgZnJlZSB0aHJvdyBwZXJjZW50YWdlIHRvIDY3LCB1cCBmcm9tIDUwIGluIHRoZSByZWd1 bGFyIHNlYXNvbi4gUmljaGFyZCBKZWZmZXJzb24gYXZlcmFnZWQgMTUuMyBtaW51dGVzIGluIHRo ZSAyMDE2IEZpbmFscyBhbmQgY29udHJpYnV0ZWQgNS43IHBvaW50cyBhbmQgNS4zIHJlYm91bmRz IHdoaWxlIHNob290aW5nIDUyIHBlcmNlbnQgZnJvbSB0aGUgZmllbGQuIEluIHRoZSBDZWx0aWNz IHNlcmllcyBoZSB0b29rIHRoZSBtaW51dGVzIG9mIENoYW5uaW5nIEZyeWUgYmVjYXVzZSBvZiBG cnll4oCZcyBsYWNrbHVzdGVyIGRlZmVuc2UuIFRoYXQgbWF5IGhhcHBlbiBhZ2FpbiB1bmxlc3Mg dGhlIENhdnMgZ2V0IGRlc3BlcmF0ZSBmb3IgRnJ5ZeKAmXMgMy1wb2ludCBzaG9vdGluZy48L3A+ DQo8cD4NCgk8c3Ryb25nPldhcnJpb3JzOjwvc3Ryb25nPiBFaWdodC10aW1lIEFsbC1TdGFyIER1 cmFudCwgd2hvIGxlZnQgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSBpbiBKdWx5LCBpcyB0aGUgcmVhc29uIHRoZSBX YXJyaW9ycyBhcmUgaGVhdmlseSBmYXZvcmVkLiBIb3cgd2VsbCB0aGUgQ2F2cyBkZWZlbmQgRHVy YW50ICgyNS4yIHBvaW50cywgNy44IHJlYm91bmRzLCAzLjcgYXNzaXN0cywgMS4yIGJsb2Nrcywg NTYgcGVyY2VudCBmcm9tIHRoZSBmaWVsZCwgNDIgcGVyY2VudCBmcm9tIDMtcG9pbnQgcmFuZ2Up IHdpbGwgYmUgdGhlIGtleSB0byB0aGUgc2VyaWVzLiBMdWUgY291bGQgbGV0IEphbWVzIHNwZW5k IHRoZSBidWxrIG9mIGhpcyB0aW1lIG9uIER1cmFudCwgYnV0IGNoYXNpbmcgaGltIHdvdWxkIHdl YXIgSmFtZXMgb3V0IGFuZCBtaWdodCByaXNrIGZvdWwgdHJvdWJsZS4gRHVyYW50IHNjb3JlZCAz NiBvbiBDaHJpc3RtYXMgRGF5IGluIGEgQ2F2c+KAmSB2aWN0b3J5IGluIENsZXZlbGFuZCBhbmQg d2VudCBmb3IgMjEgaW4gdGhlIFdhcnJpb3Jz4oCZIDM1LXBvaW50IGhvbWUgcm91dCBvZiB0aGUg Q2F2cyBpbiBPcmFjbGUuIFRoZSB3aWxkIGNhcmQgaXMgZm9yd2FyZCBEcmF5bW9uZCBHcmVlbiwg d2hvIHdpbGwgbWF0Y2ggdXAgd2l0aCBMb3ZlIGJ1dCBtYXkgcmVzdW1lIGhpcyByb2xlIGFzIEph bWVz4oCZIGFudGFnb25pc3QuIEdyZWVuICgxMy45IHBvaW50cywgOC43IHJlYm91bmRzLCA3LjIg YXNzaXN0cykgd2FzIHN1c3BlbmRlZCBmb3IgR2FtZSA1IGEgeWVhciBhZ28gZm9yIGFuIGFjY3Vt dWxhdGlvbiBvZiBmbGFncmFudCBmb3VsIHBvaW50cyBhZnRlciBwdW5jaGluZyBKYW1lcyBpbiB0 aGUgZ3JvaW4gaW4gR2FtZSA0LiBTb21lIGluIHRoZSBCYXkgQXJlYSBiZWxpZXZlIHRoZSBXYXJy aW9ycyB3b3VsZCBoYXZlIHdvbiB0aGUgY2hhbXBpb25zaGlwIGlmIEdyZWVuIGhhcyBiZWVuIG9u IHRoZSBjb3VydC4gSWd1b2RhbGEgKDYuNSBwb2ludHMsIDQuNCByZWJvdW5kcywgMy4xIGFzc2lz dHMpIHdpbGwgYmUgYSB0aG9ybiBpbiBKYW1lc+KAmSBzaWRlIG9uIGRlZmVuc2UuIFphemEgUGFj aHVsaWEgKDYuMSBwb2ludHMsIDQuMyByZWJvdW5kcykgc3RhcnRlZCBib3RoIGdhbWVzIGF0IGNl bnRlciBhZ2FpbnN0IHRoZSBDYXZzIHRoaXMgc2Vhc29uLCBidXQgbWlzc2VkIHR3byBnYW1lcyBh Z2FpbnN0IHRoZSBTcHVycyB3aXRoIGEgYnJ1aXNlZCByaWdodCBoZWVsLiBUaGUgV2FycmlvcnMg Y2FuIGFsc28gZ28gYmlnIHdpdGggNy1mb290ZXIgSmFWYWxlIE1jR2VlICg3LjAgcG9pbnRzLCAz LjIgcmVib3VuZHMpLjwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+QWR2YW50YWdlOiA8L3N0cm9uZz5FdmVu LjwvcD4NCjxwPg0KCUNvYWNoaW5nPC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5DYXZhbGllcnM6PC9zdHJv bmc+IEl0IHRvb2sgVHlyb25uIEx1ZSBhIHdoaWxlIHRvIGdldCBoaXMgZGVmZW5zZSBpbiBvcmRl ciBhZnRlciB0aGUgQ2VsdGljcyBsb3N0IHN0YXIgcG9pbnQgZ3VhcmQgSXNhaWFoIFRob21hcyBh dCBoYWxmdGltZSBvZiBHYW1lIDIsIGJ1dCBMdWUgbWFkZSB0aGUgcmlnaHQgYWRqdXN0bWVudHMg YW5kIGdvdCB0aGUgQ2F2cyB1cCB0byBzcGVlZCBpbiB0aGUgZmluYWwgdHdvIGdhbWVzIG9mIHRo ZSBzZXJpZXMuIEEgeWVhciBhZ28sIEx1ZSB3YXMgYW4gdW5rbm93biBhZnRlciB0YWtpbmcgb3Zl ciB3aGVuIERhdmlkIEJsYXR0IHdhcyBmaXJlZCBvbiBKYW4uIDIyLiBOb3cgTHVlIGhhcyBiZWVu IHRvIHR3byBGaW5hbHMgYW5kIHdvbiBhIGNoYW1waW9uc2hpcCBhdCBhZ2UgNDAuIEhpcyBldmVu LWtlZWxlZCBkZW1lYW5vciBrZWVwcyB0aGUgQ2F2cyBmcm9tIHBhbmlja2luZywgZXZlbiB3aGVu IGRvd24gMy0xIHRvIHRoZSBXYXJyaW9ycyBhIHllYXIgYWdvLiBIZSBhbHNvIHJlbWFpbmVkIHN1 cHJlbWVseSBjb25maWRlbnQgZGVzcGl0ZSB0aGUgQ2F2c+KAmSAxMC0xNCBmaW5pc2ggdG8gdGhl IHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLiBMdWUgdmlzaXRlZCBTYW4gUXVlbnRpbiB0aGUgbmlnaHQgYmVmb3Jl IEdhbWUgNyBvZiB0aGUgRmluYWxzIHdpdGggc29tZSBvZiBoaXMgYXNzaXN0YW50cyBhbmQgZnJp ZW5kcyBmcm9tIGhpcyBwbGF5aW5nIGRheXMgYW5kIHVzZWQgd2hhdCBoZSBzYXcgaW4gaGlzIHBy ZWdhbWUgcmVtYXJrcy4gQWZ0ZXIgdGhlIENhdnMgc3dlcHQgdGhlIFJhcHRvcnMgaW4gdGhlIEVh c3Qgc2VtaWZpbmFscywgSmVmZmVyc29uIHNhaWQgb2YgTHVlLCDigJxIZeKAmXMgc3RpbGwgb25s eSBhIHNlY29uZC15ZWFyIGNvYWNoLCBzbyBoZeKAmXMgZ29pbmcgdG8gZ2V0IGZhciBiZXR0ZXIu IEJ1dCBoZSByZWFsbHkgaGFzIGFsbCB0aGUgdG9vbHMgdGhhdCB5b3UgbmVlZCB0byBiZSBvbmUg b2YgdGhlIGdyZWF0IGNvYWNoZXMsIG5vdCBqdXN0IGluIGJhc2tldGJhbGwsIGJ1dCBhbHNvIGlu IHNwb3J0cy7igJ08L3A+DQo8cD4NCgk8c3Ryb25nPldhcnJpb3JzOjwvc3Ryb25nPiBXaXRoIENv YWNoIFN0ZXZlIEtlcnIgc3RpbGwgZGVhbGluZyB3aXRoIGNvbXBsaWNhdGlvbnMgZnJvbSAyMDE1 IGJhY2sgc3VyZ2VyeSwgZGlyZWN0aW5nIGZyb20gdGhlIGJlbmNoIGlzIGZvcm1lciBDYXZzIGNv YWNoIE1pa2UgQnJvd24sIHdobyBoYWQgdHdvIHN0b3BzIGluIENsZXZlbGFuZCBmcm9tIDIwMDUt MTAgYW5kIDIwMTQtMTUuIEhlIHRvb2sgdGhlIENhdnMgdG8gdGhlIEZpbmFscyBpbiAyMDA3IHdo ZW4gSmFtZXMgd2FzIG9ubHkgMjIuIE5vdyBpbiB0aGUgdWx0aW1hdGUgaXJvbnksIGhl4oCZcyBn ZXR0aW5nIHBhaWQgYnkgdGhlIENhdnMgdG8gYmVhdCB0aGVtLiBCcm93biB3YXMgaGlyZWQgYXMg YXNzb2NpYXRlIGhlYWQgY29hY2ggaW4gSnVseSBhZnRlciBMdWtlIFdhbHRvbiBsZWZ0IHRvIGNv YWNoIHRoZSBMQSBMYWtlcnMuIFdhbHRvbiBmaWxsZWQgaW4gZm9yIEtlcnIgYXQgdGhlIHN0YXJ0 IG9mIHRoZSAyMDE1LTE2IHNlYXNvbiB3aGVuIEtlcnIgdW5kZXJ3ZW50IHR3byBvZmYtc2Vhc29u IGJhY2sgc3VyZ2VyaWVzIGFuZCB3ZW50IDM5LTQuIFRoZSBXYXJyaW9ycyBhcmUgMTAtMCBzaW5j ZSBLZXJyIHRvb2sgYW4gaW5kZWZpbml0ZSBsZWF2ZSBvZiBhYnNlbmNlIGFuZCBtYWRlIEJyb3du IHRoZSBiZW5jaCBjb2FjaC4gQnJvd24gY29tbXVuaWNhdGVzIGZyZXF1ZW50bHkgd2l0aCBLZXJy LCB3aG8gd2lsbCBsaWtlbHkgd2F0Y2ggZnJvbSB0aGUgbG9ja2VyIHJvb20uIFRoZSBXYXJyaW9y cyByYW5rIGZpcnN0IGFtb25nIHBsYXlvZmYgdGVhbXMgaW4gZGVmZW5zaXZlIGVmZmljaWVuY3kg KDk5LjEpIGFuZCB3aGlsZSB0aGF04oCZcyBsaWtlbHkgYmVjYXVzZSBvZiBLZXJyIGFuZCBoaXMg c3lzdGVtLCBpdOKAmXMgYWxzbyBCcm93buKAmXMgc3BlY2lhbHR5LiBXaG8gYmV0dGVyIHRvIHNj aGVtZSB0byBzdG9wIEphbWVzIHRoYW4gdGhlIG1hbiB3aG8gY29hY2hlZCBoaW0gZm9yIGZpdmUg c2Vhc29ucz88L3A+DQo8cD4NCgk8c3Ryb25nPkFkdmFudGFnZTo8L3N0cm9uZz4gQ2F2cy48L3A+ DQo8cD4NCgk8c3Ryb25nPlByZWRpY3Rpb246PC9zdHJvbmc+IENhdnMgbXVzdCByYW1wIHVwIHRo ZWlyIGVuZXJneSBvbiBkZWZlbnNlIGFuZCBhdm9pZCB0dXJub3ZlcnMgdG8gcmVwZWF0IGFzIGNo YW1waW9ucy4gQ2F2cyBpbiA3LjwvcD4NCjxwPg0KCSZuYnNwOzwvcD4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImFw ZXN0ZXItbWVkaWEiIGRhdGEtbWVkaWEtaWQ9IjU5Mjg4ZjcyODA2MzlkYTEwZWY1NTkwZCIgaGVp Z2h0PSI3NDgiPg0KCSZuYnNwOzwvZGl2Pg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vc3RhdGljLmFw ZXN0ZXIuY29tL2pzL3Nkay92Mi4wL2FwZXN0ZXItamF2YXNjcmlwdC1zZGsubWluLmpzIj48L3Nj cmlwdD48cD4NCgkmbmJzcDs8L3A+DQo8cD4NCgnigJQgPHN0cm9uZz5NYXJsYSBSaWRlbm91cjwv c3Ryb25nPjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.