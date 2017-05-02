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After injury-wracked season, Cavaliers show in Game 1 against Raptors they may be putting it all together

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 2, 2017 - 05:48 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James guards Toronto Raptors guard DeMar DeRozan during the third quarter in Game 1 of second round playoff game Monday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavaliers beat the Raptors 116-105. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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