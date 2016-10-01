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After keeping quiet for months, Cavs coach Tyronn Lue opens up about mother’s and grandmother’s cancer crises

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 1, 2016 - 07:03 PM
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Cleveland Cavaliers head coach Tyronn Lue (right) with his mother Kim Lue (center) and grandmother Olivia George at his home town of Mexico, MO. Aug. 8, 2015 where the city named and dedicated Tyronn Lue Blvd. (Brenda Fike/The Mexico Ledger)


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