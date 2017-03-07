After providing injured Andrew Bogut a shoulder he needed, Cavaliers’ Tristan Thompson ready to shoulder big load

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIGhhZCBuZXZlciBoZWxwZWQgYW4gaW5qdXJl
ZCB0ZWFtbWF0ZSBvZmYgdGhlIGNvdXJ0IGJlZm9yZS48L3A+PHA+QXMgZGVtb3JhbGl6aW5nIGFz
IHRoZSB0YXNrIHdhcyBhcyBBbmRyZXcgQm9ndXQgcHV0IGhpcyBhcm0gYXJvdW5kIEphbWVzIEpv
bmVzIGFuZCB0aGVuIFRob21wc29uIGFzIGhlIGhvcHBlZCB0byB0aGUgbG9ja2VyIHJvb20gTW9u
ZGF5IG5pZ2h0IGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEsIGl0IGFsc28gc2VlbWVkIGFwcHJvcHJp
YXRlLjwvcD48cD5BZnRlciBCb2d1dCBicm9rZSBoaXMgbGVmdCB0aWJpYSA1OCBzZWNvbmRzIGlu
dG8gaGlzIENhdmFsaWVycyYjODIxNzsgZGVidXQsIFRob21wc29uIG1pZ2h0IGJlIGZvcmNlZCB0
byBjYXJyeSBhIGJpZyBsb2FkLjwvcD48cD5HZW5lcmFsIE1hbmFnZXIgRGF2aWQgR3JpZmZpbiBz
YXcgQm9ndXQgYXMgdGhlIHJpbSBwcm90ZWN0b3IgdGhlIENhdnMgaGFkIGJlZW4gbGFja2luZyBn
b2luZyBiYWNrIHRvIHRoZSAyMDE1LTE2IE5CQSBjaGFtcGlvbnNoaXAgc2Vhc29uIHdoZW4gVGlt
b2ZleSBNb3pnb3YgY2Vhc2VkIHRvIGJlIGEgZmFjdG9yLjwvcD48cD5Cb2d1dCB3b3VsZCBhbHNv
IGhhdmUgZWFzZWQgdGhlIG1pbnV0ZXMgYnVyZGVuIG9uIFRob21wc29uIGZvciB0aGUgcmVtYWlu
ZGVyIG9mIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBhbmQgaW4gdGhlIGVhcmx5IHJvdW5kcyBvZiB0aGUg
cGxheW9mZnMuIENocmlzICYjODIyMDtCaXJkbWFuJiM4MjIxOyBBbmRlcnNlbiB3YXMgc3VwcG9z
ZWQgdG8gZG8gdGhhdCwgYnV0IGhlIHBsYXllZCBvbmx5IDIwIGdhbWVzIGFuZCBhdmVyYWdlZCA5
LjUgbWludXRlcyBiZWZvcmUgdGVhcmluZyB0aGUgYW50ZXJpb3IgY3J1Y2lhdGUgbGlnYW1lbnQg
aW4gaGlzIHJpZ2h0IGtuZWUgZHVyaW5nIGEgRGVjLiAxNiBwcmFjdGljZS48L3A+PHA+Rm9yIGZh
bnMsIHRoZXJlIGNvdWxkIGJlIGEgc2Vuc2Ugb2YgJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MganVzdCBBbmRy
ZXcgQm9ndXQsJiM4MjIxOyB3aXRoIHRoZSBwcmVzdW1wdGlvbiB0aGF0IHRoZSA3LWZvb3RlciBt
aWdodCBoYXZlIGJlZW4gbm8gZmFjdG9yIGlmIHRoZSBDYXZzIHJlYWNoIHRoZSBGaW5hbHMgYWdh
aW4uIEJ1dCBzaWduaW5nIEJvZ3V0IHdhcyBtb3JlIGFib3V0IFRob21wc29uIHRoYW4gaXQgd2Fz
IGFib3V0IEJvZ3V0LjwvcD48cD5UaG9tcHNvbiBoYXMgYmVlbiB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgcGxh
eW9mZiB3b3JraG9yc2UuIEluIDIwMTQtMTUsIGhpcyBhdmVyYWdlcyBpbiBwb2ludHMgKDguNSBy
ZWd1bGFyIHNlYXNvbiwgOS42IHBsYXlvZmZzKSBhbmQgcmVib3VuZHMgKDguMCwgMTAuOCkgd2Vy
ZSBoaWdoZXIgaW4gdGhlIHBsYXlvZmZzIHRoYW4gaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLiBUaGF0
IGRpZmZlcmVuY2UgaW4gcG9pbnRzICg3LjgsIDYuNykgYW5kIHJlYm91bmRzICg5LjAsIDkuMCkg
d2FuZWQgaW4gMjAxNS0xNiwgYnV0IHRoZSBDYXZzIGhhZCBtb3JlIGhlbHAgd2l0aCBLeXJpZSBJ
cnZpbmcgYW5kIEtldmluIExvdmUgaGVhbHRoeSBpbiB0aGUgcG9zdHNlYXNvbi48L3A+PHA+QnV0
IFRob21wc29uJiM4MjE3O3MgdmFsdWUgdG8gdGhlIENhdnMgaXMgbW9yZSBldmlkZW50IGluIE1h
eSBhbmQgSnVuZSwgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aHkgdGhleSBuZWVkZWQgdG8gZWFzZSBoaXMg
YnVyZGVuIG5vdy4gPC9wPjxwPkdyaWZmaW4gaGFzIHRvIGJlIHNlYXJjaGluZyBmb3IgYSBwbGF5
ZXIgdG8gZmlsbCBCb2d1dCYjODIxNztzIHJvc3RlciBzcG90IGlmIHRoZSB0by1iZS1kZXRlcm1p
bmVkIHNldmVyaXR5IG9mIGhpcyBicmVhayBzZW5kcyBoaW0gdG8gdGhlIHdhaXZlciB3aXJlLiBC
b2d1dCYjODIxNztzIHJlcGxhY2VtZW50IG1pZ2h0IG5vdCBiZSBhIGNlbnRlciwgYnV0IHBlcmhh
cHMgYSB3aW5nLCB3aGljaCB3b3VsZCBsZWF2ZSBDaGFubmluZyBGcnllIGFuZCBMb3ZlLCB3aGVu
IGhlIHJldHVybnMgZnJvbSBhcnRocm9zY29waWMga25lZSBzdXJnZXJ5LCBwbGF5aW5nIG1vcmUg
aW5zaWRlLjwvcD48cD5XaGF0ZXZlciBpcyByZXF1aXJlZCBvZiBoaW0sIFRob21wc29uIGlzIHJl
YWR5LCBldmVuIGlmIGhlIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZ2V0IHRoZSByZXN0IGhlIG1pZ2h0IGhhdmUg
YW50aWNpcGF0ZWQgd2hlbiBCb2d1dCBzaWduZWQgVGh1cnNkYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBk
b2VzbiYjODIxNzt0IG1hdHRlciB0byBtZS4gV2hldGhlciBJIHBsYXkgMzAgbWludXRlcyBvciBu
b3QsIEkmIzgyMTc7bSBhbHdheXMgcmVhZHkgdG8gcGxheS4gSSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIG1h
a2Ugc3VyZSBJIGdldCB0aGUgcmlnaHQgdHJlYXRtZW50LCB0aGUgcmlnaHQgcmVzdCB0byBiZSBh
YmxlIHRvIGdvIG91dCBhbmQgcHVuY2ggdGhlIGNsb2NrIGFuZCBicmluZyB0aGUgZW5lcmd5LCYj
ODIyMTsgVGhvbXBzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bGwga2VlcCBpdCBnb2luZy4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkV2ZW4gYmVmb3JlIEJvZ3V0IGFycml2ZWQsIFRob21wc29uIGhhZCBiZWVuIHdh
dGNoaW5nIGZpbG0gb2YgQm9ndXQgdG8gbGVhcm4gaG93IHRvIGJlY29tZSBhIGJldHRlciByaW0g
cHJvdGVjdG9yLiBCb2d1dCBoYWQgc2VlbiBpbXByb3ZlbWVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4
MjE3O3MgYSBsb3QgYmV0dGVyIGV2ZXJ5IHllYXIsJiM4MjIxOyBCb2d1dCBzYWlkIE1vbmRheSBi
ZWZvcmUgdGhlIGdhbWUuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGJlZW4gYXNrZWQgdG8gcGxheSBkaWZm
ZXJlbnQgcm9sZXMgdGhyb3VnaG91dCBoaXMgY2FyZWVyLiBGaXJzdCBhbmQgZm9yZW1vc3QgaGUm
IzgyMTc7cyB0aGUgYmVzdCBvZmZlbnNpdmUgcmVib3VuZGVyIGluIHRoZSBsZWFndWUgYnkgZmFy
IGFuZCBoaXMgZGVmZW5zZSBoYXMgZ290dGVuIGJldHRlci4gV2UgcGxheSBoaW0gYSBsb3QgYXQg
dGhlIDUsIGNvbnRpbnVlIHRvIGRvIHRoYXQgYmVjYXVzZSBpdCBwb3NlcyBzbyBtYW55IG1pc21h
dGNoZXMuIFRoZSBiZXR0ZXIgYW5kIGJldHRlciBoZSBnZXRzIHByb3RlY3RpbmcgdGhlIGJhc2tl
dCwgdGhlIGJldHRlciB3ZSYjODIxNztsbCBiZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRob21wc29uIHNhaWQg
aGUgbGVhcm5lZCBhYm91dCBCb2d1dCYjODIxNztzIGNyYWZ0aW5lc3Mgd2hpbGUgZ29pbmcgdXAg
YWdhaW5zdCBoaW0gaW4gdGhlIHBhc3QgdHdvIEZpbmFscyBhZ2FpbnN0IHRoZSBHb2xkZW4gU3Rh
dGUgV2FycmlvcnMuIFRob21wc29uIGRpZG4mIzgyMTc7dCBydWxlIG91dCB0cnlpbmcgdG8gZ2Fp
biBhIGZldyBtb3JlIHRpcHMgd2hpbGUgQm9ndXQgcmVjdXBlcmF0ZXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtU
aGVyZSYjODIxNztzIHN0aWxsIHdheXMgZm9yIG1lIHRvIHBpY2sgaGlzIGJyYWluIGFuZCB0YWxr
IHRvIGhpbSwmIzgyMjE7IFRob21wc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHNhZCB0aGlz
IGhhZCB0byBoYXBwZW4gdG8gaGltIGhpcyBmaXJzdCBnYW1lLCBlc3BlY2lhbGx5IGluIHRoZSBR
LCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyBwYXJ0IG9mIHRoZSBncmluZCwgcmlnaHQ/JiM4MjIxOzwvcD48cD5U
YWxraW5nIHRvIEJvZ3V0IHdvbiYjODIxNzt0IGhlbHAgbGVzc2VuIFRob21wc29uJiM4MjE3O3Mg
bG9hZC4gQnV0IFRob21wc29uIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzb3VuZCBsaWtlIGhlIGZlbHQgaXQgaXMg
aW1wZXJhdGl2ZSB0aGF0IEdyaWZmaW4gZmluZCBhbm90aGVyIGJpZyBtYW4gdG8gZW5zdXJlIGEg
ZGVlcCBwbGF5b2ZmIHJ1bi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIG5lZWQgYm9kaWVzIGF0IHRoZSBlbmQg
b2YgdGhlIGRheSwmIzgyMjE7IFRob21wc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtIaXMgd2FzIGEgZ3JlYXQg
cGlja3VwIGZvciB1cywgd2l0aCBoaW0gYmVpbmcgYmlnLCBzaG90LWJsb2NraW5nIGFuZCBwbGF5
bWFraW5nIGZyb20gdGhlIHRvcCBvZiB0aGUga2V5IGFuZCBqdXN0IGtub3dpbmcgaG93IHRvIHBs
YXkgdGhlIGdhbWUuIEhlJiM4MjE3O3MgZGVmaW5pdGVseSBnb2luZyB0byBiZSBhIGh1Z2UgbG9z
cy4gTm93IHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBrZWVwIGRvaW5nIHdoYXQgd2UmIzgyMTc7dmUgZ290
IHRvIGRvLiBXaGV0aGVyIGl0JiM4MjE3O3MgYnJpbmcgc29tZW9uZSBlbHNlIGluLCBzbyBiZSBp
dC4gSWYgbm90IHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCBlbm91Z2ggZ3V5cyBoZXJlIHRoYXQgYXJlIHJlYWR5
IHRvIHBsYXkgYW5kIHN0ZXAgdXAgYW5kIHRha2UgdGhhdCBjaGFsbGVuZ2UuJiM4MjIxOzwvcD48
cD5MZUJyb24gSmFtZXMgc2VlbWVkIGNlcnRhaW4gR3JpZmZpbiB3b3VsZCBmaWxsIHRoZSBnYXAg
bGVmdCBieSBCb2d1dC4gRXgtQ2F2IEFuZGVyc29uIFZhcmVqYW8gaXMgYXZhaWxhYmxlLiBGb3Jt
ZXIgT2hpbyBTdGF0ZSBzdGFyIEphcmVkIFN1bGxpbmdlciBpcyBhIGZyZWUgYWdlbnQsIGJ1dCBo
aXMgc2tpbGwgc2V0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBmaXQgd2hhdCB0aGUgQ2F2cyB3ZXJlIHNlZWtpbmcg
d2hlbiB0aGV5IHdlcmUgcHVyc3VpbmcgQm9ndXQuIFVuY2VydGFpbiBpcyB3aGV0aGVyIHRoYXQg
Y291bGQgY2hhbmdlIHdoZW4gZmFjZWQgd2l0aCBhIGR1YmlvdXMgbGlzdCBvZiBhdmFpbGFibGUg
b3B0aW9ucyBsaWtlIGV4LVRyYWlsIEJsYXplciBDaHJpcyBLYW1hbiBvciBleC1DYXZzIEtlbmRy
aWNrIFBlcmtpbnMsIFJ5YW4gSG9sbGlucyBhbmQgU2FzaGEgS2F1biAod2hvIHBsYXllZCBvbmx5
IDk1IG1pbnV0ZXMgbGFzdCBzZWFzb24gZm9yIHRoZSBOQkEgY2hhbXBpb25zKS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBleGFjdGx5IHdoYXQgdGhlIHNpdHVhdGlvbiBpcyB3aXRo
IEFuZHJldyByaWdodCBub3csIGJ1dCBJIGdvdCBhbGwgdGhlIHRydXN0IGluIEdyaWZmIHRoYXQg
aGUmIzgyMTc7bGwgbWFrZSBzb21ldGhpbmcgaGFwcGVuIGZvciBvdXIgdGVhbSwmIzgyMjE7IEph
bWVzIHNhaWQuICYjODIyMDtOb3Qgd29ycmllZCBhYm91dCB0aGF0LCBoZSYjODIxNztzIGFsd2F5
cyBkb25lIHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBjb3JlIHNldCBh
bmQgU21pdGggYW5kIExvdmUgbGlrZWx5IHJldHVybmluZyB0aGlzIG1vbnRoLCBJcnZpbmcgd2Fz
IGNvbmZpZGVudCB0aGF0IHRoZXkgaGF2ZSB3aGF0IHRoZXkgbmVlZCB0byByZXBlYXQsIGV2ZW4g
d2l0aG91dCBCb2d1dC4gSXJ2aW5nIHdhcyB1bmRhdW50ZWQgYnkgdGhlIGZhY3QgdGhhdCB0aGUg
Q2F2cyBoYXZlIGxvc3QgMy1vZi00IGdhbWVzIChvbmUgb2YgdGhvc2Ugd2l0aG91dCBJcnZpbmcg
YW5kIEphbWVzKSBpbiBNYXJjaCBhZnRlciBhIGxlYWd1ZS1iZXN0IDktMiBGZWJydWFyeS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1llYWguIFZlcnkgbXVjaCBzby4gSSBtZWFuLCB0d28gbG9zc2VzIHRvIHRoZSBN
aWFtaSBIZWF0LCBvYnZpb3VzbHkgd2UgZGlkbiYjODIxNzt0IHBsYXkgb3VyIGJlc3QsIGJ1dCB0
aGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbWVhbiB3ZSBzdGFydCB0byBxdWVzdGlvbiB3aG8gd2UgaGF2ZSBp
biBvdXIgbG9ja2VyIHJvb20sJiM4MjIxOyBJcnZpbmcgc2FpZC4gJiM4MjIwO0RhdmlkIEdyaWZm
aW4gaGFzIGRvbmUgYW4gdW5iZWxpZXZhYmxlIGpvYiBhbmQgdGhlIHBpZWNlcyB0aGF0IHdlIGRv
IGhhdmUsIEkgbWVhbiwgdGhpcyBpcyBwcm9iYWJseSB0aGUgYmVzdCBncm91cCB0aGF0IEkmIzgy
MTc7dmUgcGxheWVkIG9uIHNpbmNlIEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBoZXJlLiBBbmQgdGhhdCYjODIx
NztzIGhhbmRzIGRvd24uIEFuZCB0YWxlbnQgYWxsIGFyb3VuZC4gU28gSSYjODIxNzttIGRlZmlu
aXRlbHkgc3RpbGwgY29uZmlkZW50IGFib3V0IGl0IGFuZCBJIGFsd2F5cyB3aWxsIGJlLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
Om1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJu
YWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29t
L21hcmxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9sbG93IGhl
ciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3Vy
QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.