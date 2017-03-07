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After providing injured Andrew Bogut a shoulder he needed, Cavaliers’ Tristan Thompson ready to shoulder big load

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 7, 2017 - 05:28 PM | Updated: March 8, 2017 - 11:54 AM
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Cleveland Cavaliers' Tristan Thompson (13) dunks against Miami Heat's Hassan Whiteside (21) in the second half of Monday in Cleveland. The Heat won 106-98. (AP Photo/Tony Dejak)


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