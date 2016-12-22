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After three years in exile, Cavaliers guard DeAndre Liggins getting second chance after domestic violence incident

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 22, 2016 - 12:20 PM | Updated: December 22, 2016 - 02:10 PM
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Cleveland Cavaliers guard DeAndre Liggins (left) drives against Memphis Grizzlies forward JaMychal Green in the first half of their Wednesday, Dec. 14, 2016, in Memphis, Tenn. (AP Photo/Brandon Dill)


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