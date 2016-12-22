By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer
After three years in exile, Cavaliers guard DeAndre Liggins getting second chance after domestic violence incident December 23,2016 02:29 AM GMT Jason Lloyd Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2016 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
PHA+DQoJQ0xFVkVMQU5EOiBBZnRlciB3YWl0aW5nIDEsNDI1IGRheXMgdG8gbWFrZSBhbm90aGVy IHN0YXJ0IGluIHRoZSBOQkEsIERlQW5kcmUgTGlnZ2lucyBjb3VsZG7igJl0IHdhaXQgYW55IGxv bmdlci4gSGUgY2hhcmdlZCBvbnRvIHRoZSBjb3VydCBhdCBNYWRpc29uIFNxdWFyZSBHYXJkZW4g Zm9yIHRoZSBvcGVuaW5nIHRpcCBhZ2FpbnN0IHRoZSBOZXcgWW9yayBLbmlja3MgZWFybGllciB0 aGlzIG1vbnRoIGFuZCB0b29rIGhpcyByaWdodGZ1bCBwbGFjZSBhbG9uZ3NpZGUgTGVCcm9uIEph bWVzIGFuZCB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgQ2F2cyBzdGFydGVycy48L3A+DQo8cD4NCglUaGVyZSB3 YXMgb25seSBvbmUgcHJvYmxlbTogSGUgZm9yZ290IHRvIHRha2Ugb2ZmIGhpcyB3YXJtLXVwIGpl cnNleS4gTGlnZ2lucyB3YXMgYXQgbWlkY291cnQgYmVmb3JlIGhlIHJlYWxpemVkIHRoZSBnYWZm ZSwgYnV0IGl04oCZcyBlYXN5IHRvIHNlZSBob3cgaGUgY291bGQgdHJpcCBvdmVyIHN1Y2ggdHJp dmlhbCBkZXRhaWxzLiBHaXZlbiB0aGUgcm9hZCBoZSBoYXMgdHJhdmVsZWQsIExpZ2dpbnMgcmln aHRmdWxseSB3b25kZXJlZCB3aGV0aGVyIGhl4oCZZCBldmVyIGdldCBhIHNlY29uZCBjaGFuY2Ug aW4gdGhlIE5CQS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGlzIGlzIGVub3Jtb3VzIHRvIG1lLOKAnSBoZSBz YWlkIGFib3V0IGFuIGhvdXIgYmVmb3JlIHRoZSBnYW1lIGFnYWluc3QgdGhlIEtuaWNrcy4g4oCc SeKAmW0gZ29pbmcgdG8gZ28gb3V0LCBjb21wZXRlLCBwbGF5IGhhcmQgYW5kIGRvIHdoYXTigJlz IGFza2VkIG9mIG1lLiBCdXQgeWVhaCwgdGhpcyBpcyBhIGJpZyBkZWFsLuKAnTwvcD4NCjxkaXYg Y2xhc3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2UgcmlnaHQtc2lkZS1pbWFnZSI+DQoJPGltZyBhbHQ9IkpS IFNtaXRoIiBzcmM9Ii9wb2xvcG9seV9mcy8xLjczNTM5Ny4xNDgyNDMyNDM0IS9pbWFnZS9pbWFn ZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2YXRpdmVzL2xhbmRzY2FwZV81MDAvY2F2czIzLTA2LmpwZyIgc3R5bGU9 Im1heC1oZWlnaHQ6MzAwcHg7d2lkdGg6YXV0bzttYXJnaW46MHB4IGF1dG87IiAvPg0KCTxkaXYg Y2xhc3M9InBpYy1jcmVkaXQiPg0KCQkoVG9ueSBEZWphay9BUCBQaG90byk8L2Rpdj4NCgk8ZGl2 IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlvbiI+DQoJCUNsZXZlbGFuZCBDYXZhbGllcnMZIEouUi4gU21pdGgg cmVhY3RzIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIG9mIGFuIE5CQSBiYXNrZXRiYWxsIGdhbWUgYmV0d2Vl biB0aGUgTWlsd2F1a2VlIEJ1Y2tzIGFuZCB0aGUgQ2xldmVsYW5kIENhdmFsaWVycywgV2VkbmVz ZGF5LiBTbWl0aCBuZWVkcyBzdXJnZXJ5IG9uIGhpcyByaWdodCB0aHVtYiBhbmQgd2lsbCBiZSBz aWRlbGluZWQgaW5kZWZpbml0ZWx5LjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglMaWdnaW5zIHdhcyBh IHNwb3Qgc3RhcnRlciB0aGF0IG5pZ2h0IGJlY2F1c2UgSi5SLiBTbWl0aCB3YXMgZGVhbGluZyB3 aXRoIGEgc29yZSBrbmVlLiBOb3cgdGhhdCBTbWl0aCBpcyBleHBlY3RlZCB0byBtaXNzIGF0IGxl YXN0IGEgbW9udGggd2l0aCBhIGZyYWN0dXJlZCByaWdodCB0aHVtYiwgaGUgaXMgYWdhaW4gdGhl IENhdnPigJkgc3RhcnRpbmcgc2hvb3RpbmcgZ3VhcmQgZm9yIHRoZSBmb3Jlc2VlYWJsZSBmdXR1 cmUuIE5vIG9uZSBjb3VsZOKAmXZlIHByZWRpY3RlZCB0aGF0IGV2ZW4gc2l4IG1vbnRocyBhZ28s IHdoZW4gaGUgcmVtYWluZWQgaW4gYmFza2V0YmFsbCBwdXJnYXRvcnkuPC9wPg0KPHA+DQoJTGln Z2lucyBoYXMgbGl2ZWQgaW4gZXhpbGUgdGhlIHBhc3QgdGhyZWUgeWVhcnMsIHB1bmlzaG1lbnQg Zm9yIGhlaW5vdXMgZG9tZXN0aWMgdmlvbGVuY2UgYWxsZWdhdGlvbnMgaW4gQXVndXN0IDIwMTMg c3RlbW1pbmcgZnJvbSBhIGRpc3B1dGUgd2l0aCB0aGUgbW90aGVyIG9mIGhpcyB5b3VuZyBzb24u IExpZ2dpbnPigJkgZXgtZ2lybGZyaWVuZCwgSmFzbWluZSBIb3J0b24sIHRvbGQgT2tsYWhvbWEg Q2l0eSBwb2xpY2UgdGhhdCBoZSBraWNrZWQgaW4gdGhlIGJlZHJvb20gZG9vciBhbmQgcHVzaGVk IGhlciBkb3duLCBkcm9wcGVkIGEgZmFuIG9uIGhlciwgc3RvbXBlZCBvbiBoZXIgYW5kIGRyb3Bw ZWQgYW4gWGJveCBvbiBoZXIgaGVhZCDigJQgYWxsIGluIHRoZSBwcmVzZW5jZSBvZiB0aGVpciAy LXllYXItb2xkLjwvcD4NCjxwPg0KCUhvcnRvbiBoYWQgYnJ1aXNpbmcgb24gaGVyIGNoZXN0LCBz Y3JhdGNoZXMgb24gaGVyIGJhY2sgYW5kIGluanVyaWVzIHRvIGhlciBhcm0gYW5kIGZpbmdlcnMs IGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgT2tsYWhvbWEgQ2l0eSBvZmZpY2VyIHdobyB3cm90ZSB0aGUgYWZm aWRhdml0LiBXZWVrcyBiZWZvcmUgaGUgd2FzIHNldCB0byBhdHRlbmQgdHJhaW5pbmcgY2FtcCB3 aXRoIHRoZSBPa2xhaG9tYSBDaXR5IFRodW5kZXIsIExpZ2dpbnMgd2FzIGluc3RlYWQgYXJyZXN0 ZWQgYW5kIGNoYXJnZWQgd2l0aCBzZXZlbiBmZWxvbmllcyBpbmNsdWRpbmcga2lkbmFwcGluZyBh bmQgZG9tZXN0aWMgYXNzYXVsdCBhbmQgYmF0dGVyeSB3aXRoIGEgZGFuZ2Vyb3VzIHdlYXBvbi4g V2l0aGluIGEgd2VlaywgaGUgd2FzIHJlbGVhc2VkIGJ5IHRoZSBUaHVuZGVyLjwvcD4NCjxwPg0K CUxpZ2dpbnMgYmVsaWV2ZXMgaGlzIG9yaWdpbmFsIGF0dG9ybmV5IGNvbXBvdW5kZWQgaGlzIHBy b2JsZW1zLiBIZSBzYWlkIGhlIHdhc27igJl0IHN1cHBvc2VkIHRvIGhhdmUgYW55IGNvbnRhY3Qg d2l0aCBoaXMgZXggYXQgdGhlIHRpbWUsIGJ1dCBoaXMgZmlyc3QgYXR0b3JuZXkgYXJyYW5nZWQg Zm9yIHRoZSB0d28gdG8gbWVldC4gTGlnZ2lucyBzYXlzIHdoZW4gdGhlIHByb3NlY3V0aW9uIGZv dW5kIG91dCBhYm91dCBpdCwgdGhleSBwaWxlZCBvbiBtb3JlIGNoYXJnZXMuIFNob3J0bHkgYWZ0 ZXIsIGhlIGZpcmVkIGhpcyBhdHRvcm5leS48L3A+DQo8cD4NCglXaGVuIEhvcnRvbiByZWZ1c2Vk IHRvIGNvb3BlcmF0ZSB3aXRoIHByb3NlY3V0b3JzLCBob3dldmVyLCB0aGUgY2hhcmdlcyBhZ2Fp bnN0IExpZ2dpbnMgYW5kIGhpcyBmcmllbmQsIE1hcmN1cyBSb2dlcnMsIHdobyB3YXMgYWxzbyBw cmVzZW50IGF0IHRoZSB0aW1lIG9mIHRoZSBpbmNpZGVudCwgd2VyZSBkaXNtaXNzZWQuIExpZ2dp bnPigJkgc2Vjb25kIGF0dG9ybmV5LCBUb255IENvbGVtYW4sIGFuZCBPa2xhaG9tYSBDb3VudHkg RGlzdHJpY3QgQXR0b3JuZXkgRGF2aWQgUHJhdGVyIGRpZCBub3QgcmV0dXJuIGNhbGxzIHRvIHRo ZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCBmb3IgdGhpcyBzdG9yeS48L3A+DQo8cD4NCglMaWdnaW5zIHBsZWQg Z3VpbHR5IHRvIG9uZSBjb3VudCBvZiBkb21lc3RpYyBhYnVzZS4gSGUgd2FzIG9yZGVyZWQgdG8g bWFrZSBhICQ1LDAwMCBkb25hdGlvbiB0byBhIGRpdmVyc2lvbiBwcm9ncmFtIGFuZCBoZSBhdm9p ZGVkIGFueSBwcmlzb24gdGltZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXZeKAmXJlIGJldHRlci4gV2XigJly ZSBiZXR0ZXIgcGVvcGxlLOKAnSBMaWdnaW5zIHNhaWQgb2YgaGUgYW5kIEhvcnRvbi4g4oCcV2Ug Y29tbXVuaWNhdGUuIFdlIGNvLXBhcmVudC4gV2UgdGFsay4gU2hlIHN0aWxsIGdvZXMgdG8gY291 bnNlbGluZy4gSSBnbyB0byBjb3Vuc2VsaW5nLiDigKYgV2XigJlyZSBub3QgdG9nZXRoZXIsIGJ1 dCB3ZSBjb21tdW5pY2F0ZSBiZXR0ZXIgYW5kIGV2ZXJ5dGhpbmcgaGFzIHdvcmtlZCBvdXQu4oCd PC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5IYXJkIHVwYnJpbmdpbmc8L3N0cm9uZz48L3A+DQo8ZGl2IGNs YXNzPSJpbi1hcnRpY2xlLWltYWdlIj4NCgk8aW1nIGFsdD0iRGVBbmRyZSBMaWdnaW5zPyIgc3Jj PSIvcG9sb3BvbHlfZnMvMS43MzUzOTYuMTQ4MjQzMjQyOCEvaW1hZ2UvaW1hZ2UuanBnX2dlbi9k ZXJpdmF0aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL2NhdnMyMy0wNS5qcGciIC8+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0i cGljLWNyZWRpdCI+DQoJCShCcmFuZG9uIERpbGwvQVAgUGhvdG8pPC9kaXY+DQoJPGRpdiBjbGFz cz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlDbGV2ZWxhbmQgQ2F2YWxpZXJzIGd1YXJkIERlQW5kcmUgTGln Z2lucyAoMTQpIHBsYXlzIGluIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmIG9mIGFuIE5CQSBiYXNrZXRiYWxsIGdh bWUgV2VkbmVzZGF5LjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglMaWdnaW5zIGlzIHJlc2VydmVkLCBx dWlldC4gRXZlcnkgTkJBIGxvY2tlciByb29tIGhhcyBjbGlxdWVzLCBidXQgaGUgdHlwaWNhbGx5 IGtlZXBzIHRvIGhpbXNlbGYuIEhlIHNwZWFrcyBvcGVubHkgYW5kIGZyZWVseSBhYm91dCB0aGUg Y2FzZSwgYnV0IHR5cGljYWxseSBkb2VzbuKAmXQgc2F5IG11Y2ggYmVmb3JlIG9yIGFmdGVyIGdh bWVzLjwvcD4NCjxwPg0KCUhlIHdhcyByYWlzZWQgb24gdGhlIGd1bi1yaWRkbGVkIHN0cmVldHMg b2YgQ2hpY2Fnb+KAmXMgc291dGggc2lkZS4gSGlzIG9sZGVyIGJyb3RoZXIgYW5kIGlkb2wsIE1h dXJpY2UgRGF2aXMsIHdhcyBhbiAxOC15ZWFyLW9sZCBzdGFyIGF0aGxldGUgd2hvIHdhcyBzaG90 IHRvIGRlYXRoIG91dHNpZGUgb2YgaGlzIGhpZ2ggc2Nob29sLjwvcD4NCjxwPg0KCURhdmlzIGFu ZCBzb21lIGZyaWVuZHMgaGFkIGNvbmZyb250ZWQgaGlzIHNpc3RlcuKAmXMgZXgtYm95ZnJpZW5k LCBYYXZpZXIgRWR3YXJkcywgb25lIGRheSBhZnRlciBzY2hvb2wgYmVjYXVzZSBFZHdhcmRzIGhh ZCBzaG92ZWQgRGF2aXPigJkgc2lzdGVyIHdoZW4gc2hlIGJyb2tlIG9mZiB0aGVpciByZWxhdGlv bnNoaXAsIGFjY29yZGluZyB0byBhIDIwMDQgQ2hpY2FnbyBUcmlidW5lIHJlcG9ydC4gRWR3YXJk cyBncmFiYmVkIGEgZ3VuIGFuZCBEYXZpcyB0cmllZCB0byBydW4gYXdheSwgYnV0IGluc3RlYWQg d2FzIHNob3QgaW4gdGhlIGJhY2suIEVkd2FyZHMgd2FzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBzZWNvbmQtZGVn cmVlIG11cmRlciBhbmQgc2VudGVuY2VkIHRvIDMwIHllYXJzIGluIHByaXNvbi48L3A+DQo8cD4N CglMaWdnaW5zIHdhcyAxNCBhdCB0aGUgdGltZS4gSGlzIGJyb3RoZXIgZGllZCBtb250aHMgYWZ0 ZXIgaGlzIGZhdGhlciBkaWVkIGFmdGVyIGZhbGxpbmcgaW50byBhIGRpYWJldGljIGNvbWEuIEJ1 dCBMaWdnaW5zIGF2b2lkZWQgdGhlIGdhbmdzIGFuZCBkcnVncyBzdXJyb3VuZGluZyBoaW0gYnkg Zm9jdXNpbmcgb24gYmFza2V0YmFsbC4gSGUgd2VudCB0byBLZW50dWNreSBhbmQgZGVjbGFyZWQg Zm9yIHRoZSBOQkEgZm9sbG93aW5nIGhpcyBqdW5pb3IgeWVhci48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgVGh1 bmRlciB3YXMgTGlnZ2luc+KAmSBzZWNvbmQgb3JnYW5pemF0aW9uIGluIGFzIG1hbnkgeWVhcnMu IEhlIHdhcyBhIHNlY29uZC1yb3VuZCBwaWNrIG9mIHRoZSBPcmxhbmRvIE1hZ2ljIGluIDIwMTEg YW5kIHJlbGVhc2VkIGFmdGVyIGhpcyByb29raWUgeWVhci4gRm9sbG93aW5nIGhpcyBhcnJlc3Qs IGhvd2V2ZXIsIG5vIG90aGVyIE5CQSB0ZWFtIHdvdWxkIHRvdWNoIGhpbS4gTGlnZ2lucyBzaWdu ZWQgd2l0aCB0aGUgU2lvdXggRmFsbHMgU2t5Zm9yY2Ug4oCUIHRoZSBEZXZlbG9wbWVudCBMZWFn dWUgYWZmaWxpYXRlIG9mIHRoZSBNaWFtaSBIZWF0IOKAlCBhcyBoZSB3b3JrZWQgdGhyb3VnaCB0 aGUgbGVnYWwgcHJvY2Vzcy4gSGUgc2lnbmVkIHR3byAxMC1kYXkgY29udHJhY3RzIHdpdGggdGhl IEhlYXQgYW5kIGV2ZW4gYXBwZWFyZWQgaW4gdGhlaXIgZ2FtZSBvbiBNYXJjaCAzLCAyMDE0Ljwv cD4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2UgbGVmdC1zaWRlLWltYWdlIj4NCgk8aW1n IGFsdD0iUmF5IFJpY2UiIHNyYz0iL3BvbG9wb2x5X2ZzLzEuNTIwODQzLjE0MTAyMTM0NDghL2lt YWdlL2ltYWdlLmpwZ19nZW4vZGVyaXZhdGl2ZXMvbGFuZHNjYXBlXzUwMC9yaWNlMDktMDUuanBn IiAvPg0KCTxkaXYgY2xhc3M9InBpYy1jcmVkaXQiPg0KCQkoUGF0cmljayBTZW1hbnNreS9BUCBQ aG90byk8L2Rpdj4NCgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY2FwdGlvbiI+DQoJCUluIHRoaXMgMjAxNCBm aWxlIHBob3RvLCBCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zIHJ1bm5pbmcgYmFjayBSYXkgUmljZSBwYXVzZXMg YXMgaGUgc3BlYWtzIGR1cmluZyBhIG5ld3MgY29uZmVyZW5jZSBhZnRlciB2aWRlbyBzdXJmYWNl ZCBzaG93aW5nIFJpY2Ugc3RyaWtpbmcgdGhlbi1maWFuY2UgSmFuYXkgUGFsbWVyIGluIGFuIGVs ZXZhdG9yLjwvZGl2Pg0KPC9kaXY+DQo8cD4NCglIZSB3YXMgcmVsZWFzZWQgYnkgdGhlIEhlYXQg b24gTWFyY2ggMTQg4oCUIGEgbW9udGggYWZ0ZXIgQmFsdGltb3JlIFJhdmVucyBydW5uaW5nIGJh Y2sgUmF5IFJpY2Ugd2FzIGFycmVzdGVkIGZvciBhc3NhdWx0aW5nIGhpcyBmaWFuY8OpZSBhbmQg dHdvIHdlZWtzIGJlZm9yZSBSaWNlIHdhcyBpbmRpY3RlZC4gQXMgdGhlIFJpY2UgaW5jaWRlbnQg c3dlbGxlZCBpbiB0aGUgbWVkaWEgYW5kIHZpZGVvIGZvb3RhZ2Ugb2YgaGltIHN0cmlraW5nIGhp cyBub3ctd2lmZSBiZWNhbWUgcHVibGljLCBMaWdnaW5zIGNvdWxkbuKAmXQgZmluZCBhbm90aGVy IE5CQSB0ZWFtIHRoYXQgd2FudGVkIGhpbS4gSGUgYmVsaWV2ZXMgaXTigJlzIGJlY2F1c2Ugb2Yg UmljZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxSYXkgUmljZeKAmXMgbmFtZSBpcyBiaWdnZXIgdGhhbiBtaW5l LCBzbyBvZiBjb3Vyc2UgaGlzIHRoaW5nIHdhcyBiaWcuIFRoZXkgbG9va2VkIGF0IGhpcyB0aGlu ZyBhbmQgbm93IGRvbWVzdGljIHZpb2xlbmNlIGlzIGEgYmlnIGlzc3VlLOKAnSBMaWdnaW5zIHNh aWQuIOKAnFRoYXQga2luZCBvZiBibGFja2JhbGxlZCBtZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglBcyB0aGUg Q2F2cyB3ZXJlIG1hcmNoaW5nIHRvd2FyZCB0aGUgMjAxNSBOQkEgRmluYWxzIGluIEphbWVz4oCZ IGZpcnN0IHllYXIgYmFjayBpbiBDbGV2ZWxhbmQsIExpZ2dpbnMgd2FzIGRpdmlkaW5nIGhpcyBz ZWFzb24gYmV0d2VlbiBSdXNzaWEgYW5kIEdlcm1hbnkuIEhlIHJldHVybmVkIHRvIHRoZSBVLlMu IGxhc3Qgc2Vhc29uLCBidXQgc3RpbGwgY291bGRu4oCZdCBmaW5kIGFuIE5CQSB0ZWFtIHRoYXQg d291bGQgZ2l2ZSBoaW0gYSBjaGFuY2UuIEhlIGluc3RlYWQgd2VudCBiYWNrIHRvIFNpb3V4IEZh bGxzIGFuZCB3b24gYSBELUxlYWd1ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgYW5kIGVhcm5lZCBoaXMgc2Vjb25k IEQtTGVhZ3VlIERlZmVuc2l2ZSBQbGF5ZXIgb2YgdGhlIFllYXIgYXdhcmQuIEZpbmFsbHksIGlu IGVhcmx5IEF1Z3VzdCwgTGlnZ2lucyBmb3VuZCBhbiBOQkEgdGVhbSB3aWxsaW5nIHRvIHRha2Ug YSBjaGFuY2Ugb24gaGltLjwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+VGFraW5nIGEgcmlzazwvc3Ryb25n PjwvcD4NCjxkaXYgY2xhc3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2UgcmlnaHQtc2lkZS1pbWFnZSI+DQoJ PGltZyBhbHQ9IlR5IEx1ZSIgc3JjPSIvcG9sb3BvbHlfZnMvMS42OTE2MzguMTQ2NjM5MTkyMSEv aW1hZ2UvaW1hZ2UuanBnX2dlbi9kZXJpdmF0aXZlcy9sYW5kc2NhcGVfNTAwL2NhdnMyMC0yNS5q cGciIC8+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNyZWRpdCI+DQoJCShNYXJjaW8gSm9zZSBTYW5jaGV6 L0FQIFBob3RvKTwvZGl2Pg0KCTxkaXYgY2xhc3M9InBpYy1jYXB0aW9uIj4NCgkJQ2xldmVsYW5k IENhdmFsaWVycyBoZWFkIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgKGxlZnQpIHN0YW5kcyBuZXh0IHRvIGEg R29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzIGZhbiBkdXJpbmcgdGhlIHNlY29uZCBoYWxmIG9mIEdhbWUg NyBvZiBiYXNrZXRiYWxsJ3MgTkJBIEZpbmFscyBiZXR3ZWVuIHRoZSBXYXJyaW9ycyBhbmQgdGhl IENhdmFsaWVycyBpbiBPYWtsYW5kLCBDYWxpZi48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJVGhlIGRh eSBiZWZvcmUgdGhlIENhdnMgcGxheWVkIHRoZSBHb2xkZW4gU3RhdGUgV2FycmlvcnMgaW4gR2Ft ZSA3IG9mIHRoZSBOQkEgRmluYWxzIGxhc3Qgc3ByaW5nLCBDYXZzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUg YW5kIHNvbWUgb3RoZXIgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIChidXQgbm8gcGxheWVy cykgdmlzaXRlZCBTYW4gUXVlbnRpbiBTdGF0ZSBQcmlzb24gbm9ydGggb2YgU2FuIEZyYW5jaXNj by4gTHVlIGhhcyB2aXNpdGVkIHBsZW50eSBvZiBwcmlzb25zIGFyb3VuZCBoaXMgaG9tZSBzdGF0 ZSBvZiBNaXNzb3VyaSwgYnV0IHRoaXMgd2FzIGhpcyBmaXJzdCB0cmlwIHRvIFNhbiBRdWVudGlu LjwvcD4NCjxwPg0KCUhlIHdhbGtlZCB0aGUgeWFyZCBhbmQgdGFsa2VkIHRvIHRoZSBwcmlzb25l cnMsIG1hbnkgb2Ygd2hvbSB3ZXJlIGJpZyBiYXNrZXRiYWxsIGZhbnMgYW5kIHJvb3RpbmcgZm9y IHRoZSBXYXJyaW9ycy4gSGUgcGxheWVkIGJhc2tldGJhbGwgd2l0aCB0aGVtIG9uIHRoZSBwcmlz b24gY291cnQsIGF0ZSBpbiB0aGUgbWVhbCByb29tIHdpdGggdGhlbSBhbmQgd2Fsa2VkIHBhc3Qg dGhlIHBsYWNlIHdoZXJlIFN0YW5sZXkg4oCcVG9va2ll4oCdIFdpbGxpYW1zIOKAlCB3aG8gY28t Zm91bmRlZCB0aGUgQ3JpcHMgZ2FuZyBpbiB0aGUgZWFybHkgMTk3MHMg4oCUIHdhcyBleGVjdXRl ZCBpbiAyMDA1LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSB3YXJkZW4gdG9sZCBMdWUgdGhhdCA3NSBwZXJjZW50 IG9mIHRob3NlIGlubWF0ZXMgYXQgU2FuIFF1ZW50aW4gd291bGQgbmV2ZXIgY29tbWl0IGFub3Ro ZXIgY3JpbWUsIGJ1dCB0aGVpciBjb252aWN0aW9ucyB3ZXJlIGZvciBjcmltZXMgc28gdmljaW91 cyB0aGV5IGhhZCB0byBiZSBsb2NrZWQgdXAuIEx1ZSB0b29rIHRoYXQgbWVzc2FnZSBpbnRvIHRo ZSBDYXZz4oCZIGxvY2tlciByb29tIGF0IE9yYWNsZSBBcmVuYSBwcmlvciB0byB0aGVpciBjaGFt cGlvbnNoaXAgdmljdG9yeS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXaGVyZSB3ZSBjb21lIGZyb20sIHRoZSBl bnZpcm9ubWVudHMgd2UgY29tZSBmcm9tLCBpdCBjb3VsZOKAmXZlIGJlZW4gYW55IG9uZSBvZiB1 cyBpbiBwcmlzb24s4oCdIEx1ZSB0b2xkIGhpcyBwbGF5ZXJzIHByaW9yIHRvIEdhbWUgNy4g4oCc T25lIGJhZCBuaWdodCwgb25lIGJhZCBjYXIgcmlkZSwgc29tZWJvZHkgZ290IGRydWdzIG9uIHRo ZW0sIG9yIG9uZSBiYWQgbmlnaHQgYW5kIHlvdSBnZXQgaW50byBhIGZpZ2h0IGFuZCBzb21lb25l IGRpZXMsIHdoYXRldmVyLiBPbmUgYmFkIG5pZ2h0IGNvdWxkIGNoYW5nZSB5b3VyIHdob2xlIGxp ZmUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcRm9ydHVuYXRlbHkgZW5vdWdoIGZvciBMaWdncywgaGUgZ290IGEg c2Vjb25kIGNoYW5jZS4gRXZlcnlib2R5IG1ha2VzIG1pc3Rha2VzLiBJIHRoaW5rIGhlIHBhaWQg Zm9yIHRoYXQgbWlzdGFrZSBieSBndXlzIG5vdCB3YW50aW5nIHRvIHRvdWNoIGhpbSBhbmQgYmVp bmcgaW4gdGhlIEQtTGVhZ3VlIGZvciB0aHJlZSB5ZWFycy4gVGhlIHRhbGVudCBoZSBoYXMsIGhl IHNob3VsZCBiZSB1cCBoZXJlIG9uIHRoaXMgbGV2ZWwu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQSB3b21hbiBp cyBhc3NhdWx0ZWQgb3IgYmVhdGVuIGV2ZXJ5IG5pbmUgc2Vjb25kcyBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0 YXRlcywgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBOYXRpb25hbCBDb2FsaXRpb24gQWdhaW5zdCBEb21lc3Rp YyBWaW9sZW5jZS4gVGhlcmUgYXJlIG1vcmUgdGhhbiAxMCBtaWxsaW9uIGFidXNlIHZpY3RpbXMg YW5udWFsbHkuPC9wPg0KPHA+DQoJU29jaWV0eSBoYXMgYmVjb21lIG1vcmUgYXdhcmUgb2YgYXNz YXVsdCBjYXNlcyBpbnZvbHZpbmcgYXRobGV0ZXMgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgZm9vdGFnZSBvZiBS aWNl4oCZcyBwdW5jaCBhbmQsIG1vcmUgcmVjZW50bHksIE9rbGFob21hIHJ1bm5pbmcgYmFjayBK b2UgTWl4b24sIHdobyBwdW5jaGVkIGEgd29tYW4gaW4gdGhlIGZhY2UgaW4gMjAxNC4gUmljZSBu ZXZlciByZWNlaXZlZCBhIHNlY29uZCBjaGFuY2UgaW4gdGhlIE5GTCwgZGVzcGl0ZSBvZmZlcmlu ZyB0byBkb25hdGUgaGlzIHNhbGFyeSB0byBkb21lc3RpYyB2aW9sZW5jZSBjYXVzZXMgaWYgYSB0 ZWFtIHNpZ25lZCBoaW0gdGhpcyB5ZWFyLiBObyBvbmUgdG9vayBoaW0gdXAgb24gaXQuPC9wPg0K PHA+DQoJRm9vdGFnZSBvZiBNaXhvbuKAmXMgYWxsZWdlZCBhc3NhdWx0IHdhcyBqdXN0IHJlbGVh c2VkIHdpdGhpbiB0aGUgcGFzdCBmZXcgZGF5cy4gSG93IHRoYXQgaW1wYWN0cyBoaXMgTkZMIGZ1 dHVyZSByZW1haW5zIHRvIGJlIHNlZW4uPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlcmUgd2FzIG5vIHZpZGVvIG9m IExpZ2dpbnPigJkgYWxsZWdlZCBpbmNpZGVudCBhbmQgaXTigJlzIGltcG9zc2libGUgdG8gc2F5 IGhvdyB2aWRlbyBtaWdodCBoYXZlIGNoYW5nZWQgaGlzIG91dGNvbWUuIFJlZ2FyZGxlc3MsIENh dnMgR2VuZXJhbCBNYW5hZ2VyIERhdmlkIEdyaWZmaW4gdGFrZXMgZG9tZXN0aWMgY2hhcmdlcyBz ZXJpb3VzbHkuIEhlIGFuZCBoaXMgd2lmZSBhcmUgYWN0aXZlbHkgaW52b2x2ZWQgd2l0aCB0aGUg RG9tZXN0aWMgVmlvbGVuY2UgYW5kIENoaWxkIEFkdm9jYWN5IENlbnRlciwgd2hpY2ggaXMgd2h5 IGhlIHZldHRlZCBMaWdnaW5zIHRob3JvdWdobHkgYmVmb3JlIHNpZ25pbmcgaGltLjwvcD4NCjxw Pg0KCUxpZ2dpbnMgZGlzcGxheWVkIG5vIHBhdHRlcm4gb2YgdGhpcyB0eXBlIG9mIGJlaGF2aW9y LiBIZSB3YXNu4oCZdCBleHBvc2VkIHRvIGl0IGFzIGEgY2hpbGRob29kLiBJdCB3YXMgdmlld2Vk IGFzIGFuIGlzb2xhdGVkIGluY2lkZW50IOKAlCBhbGJlaXQgYSB0cm91YmxpbmcgaW5jaWRlbnQu IEdyaWZmaW4gbWV0IHdpdGggTGlnZ2lucyBwcmlvciB0byBKdWx54oCZcyBzdW1tZXIgbGVhZ3Vl IGFuZCBsYWlkIG91dCBzdGVwcyBMaWdnaW5zIGhhZCB0byBtZWV0IGluIG9yZGVyIHRvIGF0dGVu ZCB0cmFpbmluZyBjYW1wLiBMaWdnaW5zIG1ldCB0aGVtLiBIZSB3YXMgZWFybHkgZm9yIGV2ZXJ5 IG1lZXRpbmcgd2l0aCBldmVyeW9uZSBpbnZvbHZlZC4gUGVvcGxlIG5ldXRyYWwgdG8gdGhlIGlu Y2lkZW50IGFncmVlZCBpdCBzZWVtZWQgaXNvbGF0ZWQgaW4gbmF0dXJlLjwvcD4NCjxkaXYgY2xh c3M9ImluLWFydGljbGUtaW1hZ2UgbGVmdC1zaWRlLWltYWdlIj4NCgk8aW1nIGFsdD0iRGVBbmRy ZSBMaWdnaW5zIiBzcmM9Ii9wb2xvcG9seV9mcy8xLjczNTM5MC4xNDgyNDI4NjMzIS9pbWFnZS9p bWFnZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2YXRpdmVzL2xhbmRzY2FwZV81MDAvY2F2czIzLTAyLmpwZyIgLz4N Cgk8ZGl2IGNsYXNzPSJwaWMtY3JlZGl0Ij4NCgkJKExlYWggS2xhZmN6eW5za2kvQWtyb24gQmVh Y29uIEpvdXJuYWwpPC9kaXY+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlDbGV2ZWxh bmQgQ2F2YWxpZXJzIGd1YXJkIERlQW5kcmUgTGlnZ2lucyBwdXRzIHVwIGEgc2hvdCBhZ2FpbnN0 IEtuaWNrcyBmb3J3YXJkIEt5bGUgTydRdWlubiBvbiBUdWVzZGF5LCBPY3QuIDI1LCAyMDE2IGR1 cmluZyB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgb2YgdGhlIGdhbWUgYXQgUXVpY2tlbiBMb2FucyBBcmVu YSBpbiBDbGV2ZWxhbmQuPC9kaXY+DQo8L2Rpdj4NCjxwPg0KCUdyaWZmaW4gbGVhcm5lZCB0aGF0 IHRoZSBsZWFndWUgaGFkIHNldCB1cCBjb3Vuc2VsaW5nIGZvciBMaWdnaW5zLiBIZSBtZXQgZXZl cnkgbW9udGggd2l0aCBhbiBOQkEtYXBwb2ludGVkIGNvdW5zZWxvciBhbmQgbWV0IGV2ZXJ5IHdl ZWsgd2l0aCBhbm90aGVyIGNvdW5zZWxvciBpbiBTaW91eCBGYWxscy4gSGUgcmVtYWlucyBpbiBj b3Vuc2VsaW5nIHRocm91Z2ggdGhlIE5CQSwgd2hpY2ggd29ya3MgYXJvdW5kIGhpcyBoZWN0aWMg dHJhdmVsIHNjaGVkdWxlLiBBbiBOQkEgc3Bva2VzbWFuIGRlY2xpbmVkIHRvIGRpc2Nsb3NlIHRv IHRoZSBCZWFjb24gSm91cm5hbCB0aGUgcHJvdG9jb2wgaW52b2x2ZWQgaW4gTGlnZ2luc+KAmSBj YXNlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEhlIHNwZW50IHRocmVlIHllYXJzIHBheWluZyBmb3Igc29tZXRo aW5nIHRoYXQgaGUgZGlkbuKAmXQgaGF2ZSBhbnkgbGVnYWwgb2JsaWdhdGlvbiB0byBwYXkgZm9y LOKAnSBHcmlmZmluIHRvbGQgdGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsLiDigJxTbyBpdCB3YXMgYSBmYXNj aW5hdGluZyBzaXR1YXRpb24uIEl04oCZcyBhIHJlYWxseSB1bmZvcnR1bmF0ZSBzaXR1YXRpb24u IEkga25vdyBoZeKAmXMgc3RpbGwgZnJpZW5kbHkgd2l0aCB0aGUgcGVyc29uIGludm9sdmVkIGFu ZCBJIGtub3cgc2hlIHRvbGQgdGhlIGxlYWd1ZSB2ZXJ5IHBvc2l0aXZlIHRoaW5ncyBhYm91dCBo aW0gZXZlbiB0aG91Z2ggc2hlIGhhZCBubyB2ZXN0ZWQgaW50ZXJlc3QgaW4gZG9pbmcgc28uIEl0 4oCZcyBhIHZlcnkgc2Vuc2l0aXZlIHN1YmplY3QgZm9yIHVzLiBJdOKAmXMgc29tZXRoaW5nIHdl IGNhcmVkIGEgZ3JlYXQgZGVhbCBhYm91dCBhbmQgRGVBbmRyZSBoYXMgbGl2ZWQgdXAgdG8gZXZl cnl0aGluZyBoZSBzYWlkIGhlIHdvdWxkIHRvIHRoaXMgcG9pbnQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTGln Z2lucyBpcyBwbGF5aW5nIG9uIGEgbm9uLWd1YXJhbnRlZWQgY29udHJhY3QuIEl0IG9ubHkgYmVj b21lcyBndWFyYW50ZWVkIGlmIGhlIGlzIHN0aWxsIG9uIHRoZSByb3N0ZXIgcGFzdCBKYW4uIDEw LiBUaGVyZSBpcyBldmVyeSBpbmRpY2F0aW9uIGhl4oCZbGwgcmVtYWluIGluIENsZXZlbGFuZCBh bGwgc2Vhc29uLCBwYXJ0aWN1bGFybHkgbm93IHRoYXQgaGUgaXMgc3RhcnRpbmcgaW4gcGxhY2Ug b2YgU21pdGguPC9wPg0KPHA+DQoJUHJpb3IgdG8gdGhhdCBEZWMuIDcgbmlnaHQgaW4gdGhlIEdh cmRlbiwgTGlnZ2luc+KAmSBvbmx5IG90aGVyIGNhcmVlciBzdGFydCB3YXMgb24gSmFuLiAxMywg MjAxMyB3aXRoIHRoZSBUaHVuZGVyLiBIZSBzY29yZWQgMTEgcG9pbnRzIGFuZCBncmFiYmVkIG5p bmUgcmVib3VuZHMsIHRoZW4gd2FpdGVkIG5lYXJseSBmb3VyIGZ1bGwgeWVhcnMgYmVmb3JlIHN0 YXJ0aW5nIGFub3RoZXIgZ2FtZS48L3A+DQo8cD4NCglMaWtlIGV2ZXJ5b25lIGVsc2UgaW4gdGhl IGxlYWd1ZSwgTHVlIGxvdmVzIHRoZSB3YXkgTGlnZ2lucyBkZWZlbmRzLiBIZSBsb3ZlcyBob3cg TGlnZ2lucyBpc27igJl0IGFmcmFpZCB0byBwaWNrIHVwIHBvaW50IGd1YXJkcyBmdWxsIGNvdXJ0 LCBidW1waW5nIHRoZW0gYW5kIHBva2luZyB0aGVtIGFsb25nIHRoZSB3YXkuPC9wPg0KPHA+DQoJ V2l0aGluIHRoZSBmaXJzdCBjb3VwbGUgb2YgbWludXRlcyBvZiBoaXMgc3RhcnQgYXQgdGhlIEdh cmRlbiwgS25pY2tzIHBvaW50IGd1YXJkIEJyYW5kb24gSmVubmluZ3MgZHJpYmJsZWQgYmV0d2Vl biBoaXMgbGVncyB3aGlsZSBicmluZ2luZyB0aGUgYmFsbCB1cCB0aGUgZmxvb3IuIExpZ2dpbnMs IGd1YXJkaW5nIGhpbSB0aWdodCBldmVuIGluIHRoZSBiYWNrY291cnQsIGxvc3QgaGlzIGJhbGFu Y2UgYW5kIGZlbGwgb3ZlciBhcyB0aGUgY3Jvd2QgamVlcmVkLiBMaWdnaW5zLCBob3dldmVyLCBk aWQgc29tZXRoaW5nIGhl4oCZcyB1c2VkIHRvIGJ5IG5vdy4gSGUgZ290IHJpZ2h0IGJhY2sgdXAu PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcTXkgdGhpbmcgd2FzIHRvIGhvbGQgbXkgaGVhZCBoaWdoIGFuZCBnZXQg dGhyb3VnaCBpdCzigJ0gTGlnZ2lucyBzYWlkLiDigJxZb3XigJl2ZSBnb3QgdG8gd2FpdCwgeW91 4oCZdmUgZ290IHRvIGJlbGlldmUgaW4gR29kLiBJIGJlbGlldmUgZXZlcnlib2R5IGRlc2VydmVz IGEgc2Vjb25kIGNoYW5jZSBpbiBsaWZlLiBZb3UgbGl2ZSBhbmQgeW91IGxlYXJuLiBJ4oCZbSBm aW5hbGx5IGdldHRpbmcgbWluZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKYXNvbiBMbG95ZCBjYW4gYmUgcmVh Y2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86amxsb3lkQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5qbGxv eWRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJl Zj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29t L2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0 dGVyLmNvbS9KYXNvbkxsb3lkQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0ph c29uTGxveWRBQko8L2E+LjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.