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Cavaliers

Another year older, Cavs forward LeBron James, now 32, shows no signs of slowing down

By Jason Lloyd
Beacon Journal sports writer

Published: December 30, 2016 - 03:52 PM | Updated: December 31, 2016 - 10:50 AM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James, right, drives against Boston Celtics' Marcus Smart in the second half of an NBA basketball game, Thursday, Dec. 29, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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1. All the talk about the Browns being winless is over after last week’s 20-17 victory over the visiting San Diego Chargers. Now the Browns are trying to end this season on a winning streak after starting 0-14. Owners Jimmy and Dee Haslam are not expected to make major changes to the coaching staff or the front office despite a horrible first season for the new regime. Still, if the Browns fall to the Pittsburgh Steelers in the season finale Sunday at Heinz Field, they would set a franchise record for losses in a season with 15. They have already matched the 2-14 Browns, which re-entered the NFL as an expansion team in 1999, for most losses in a season.

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